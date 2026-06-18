Đại sứ Du lịch Phạm Thùy Dương dự đoán Nam Phi sẽ gây bất ngờ

World Cup 2026 không chỉ là ngày hội của những người yêu bóng đá mà còn trở thành chủ đề được nhiều người đẹp Việt Nam đặc biệt quan tâm. Trước cuộc đối đầu giữa Cộng hòa Séc và Nam Phi diễn ra ngày 18/6, Đại sứ Du lịch và Môi trường Hoa hậu Việt Nam 2024 Phạm Thùy Dương dự đoán đại diện châu Phi có khả năng gây bất ngờ.

"Tôi thường xem bóng đá bằng cảm xúc. Với tôi, World Cup hấp dẫn bởi những câu chuyện truyền cảm hứng, những khoảnh khắc bất ngờ và bầu không khí sôi động mà giải đấu mang lại. Đó là lý do tôi nghĩ rằng Nam Phi sẽ gây bất ngờ sau rất nhiều câu chuyện cổ tích được lập nên ở World Cup năm nay", cô cười nói.

Đại sứ Du lịch Phạm Thùy Dương dự đoán Nam Phi sẽ gây bất ngờ trước Cộng hòa Séc.

Người đẹp cho biết World Cup 2026 đang mang đến rất nhiều cảm xúc bởi sự xuất hiện của nhiều đội tuyển đến từ các nền bóng đá khác nhau. Mỗi trận đấu đều giống như một hành trình khám phá văn hóa, con người và tinh thần thể thao của từng quốc gia.

Thùy Dương cho rằng Cộng hòa Séc có phần lợi thế hơn nhờ nền tảng bóng đá châu Âu giàu kinh nghiệm. Dù vậy, cô không nghĩ đây sẽ là trận đấu dễ dàng với Cộng hòa Séc.

"Nam Phi là đội bóng có tinh thần thi đấu rất mạnh mẽ. Những đội bị đánh giá thấp hơn thường mang đến nhiều bất ngờ ở World Cup vì họ bước vào trận đấu với tâm lý rất thoải mái", cô nói.

Theo Thùy Dương, chính yếu tố khó lường làm nên sức hấp dẫn của giải đấu lớn nhất hành tinh. "Có những trận trước giờ bóng lăn mọi người đều nghĩ kết quả sẽ theo một chiều, nhưng khi vào sân mọi chuyện lại hoàn toàn khác. Đó là điều khiến tôi thích World Cup. Tôi không thể dự đoán tỷ số chính xác nhưng nghĩ rằng Nam Phi sẽ làm nên chuyện trước Cộng hòa Séc", cô nói.

Người đẹp cho rằng các đội tuyển châu Phi thường mang lại cảm xúc rất đặc biệt cho khán giả nhờ lối chơi giàu sức mạnh, tốc độ và sự nhiệt huyết.

Bên cạnh những diễn biến trên sân cỏ, Thùy Dương cho biết điều cô yêu thích nhất ở World Cup chính là khả năng kết nối mọi người. "Những ngày có World Cup, tôi thấy không khí ở khắp nơi đều sôi động hơn. Bạn bè gặp nhau sẽ nói về bóng đá, gia đình cùng xem một trận đấu và chia sẻ cảm xúc. Ngay cả những người không thường xuyên xem bóng đá cũng bị cuốn theo bầu không khí đó", cô chia sẻ.

Với dự đoán của Đại sứ Du lịch và Môi trường Hoa hậu Việt Nam 2024, người hâm mộ đang cùng chờ xem liệu đại diện châu Phi có thể viết nên một câu chuyện bất ngờ khác tại World Cup 2026.