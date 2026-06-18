CLB Bóng đá Hà Nội, từ giấc mơ đến khát vọng đưa bóng đá Việt vươn tầm

Cách đây 20 năm, CLB Bóng đá Hà Nội chính thức được thành lập, với giấc mơ về một đội bóng mang bản sắc và giá trị riêng, cùng khát vọng giúp bóng đá Việt vươn tầm.

Đúng vào ngày này cách đây hai mươi năm, ngày 18/6/2006, CLB Bóng đá Hà Nội chính thức được thành lập với tên gọi Hà Nội T&T. Đây là cột mốc đánh dấu sự ra đời của một đội bóng mới với sự đầu tư bài bản và định hướng phát triển lâu dài.

Theo nhà sáng lập Đỗ Quang Hiển, hay còn gọi là bầu Hiển, ngay từ khi bắt đầu làm doanh nghiệp ông đã nghĩ về việc sở hữu một CLB bóng đá. Và thay vì mua một CLB sẵn có, ông muốn xây dựng một đội bóng với bản sắc, văn hóa riêng, cùng tính nhân văn, đạo đức và truyền thống.

Bầu Hiển nói, tình yêu và niềm đam mê bóng đá đã có sẵn trong ông, từ khi còn rất nhỏ. Trong ký ức xa xôi nhất, ông vẫn nhớ về những lần cùng bố đi xem bóng đá, đắm chìm trong bầu không khí sôi động của những trận cầu của Thể Công, Đường sắt hay CAHN.

“Một tấm vé vào sân Hàng Đẫy còn quý hơn vàng, thậm chí nếu phải đổi cả chiếc đồng hồ để lấy tấm vé tôi cũng đổi”, ông chia sẻ.

Bầu Hiển cùng HLV Triệu Quang Hà hạnh phúc trong ngày Hà Nội T&T thăng hạng.

Năm lớp 7, bầu Hiển từng dự tuyển đội trẻ Thể Công tại sân Cột Cờ. Tiếc rằng vì thể hình nhỏ con, ông được bố khuyên hãy tập trung vào việc học. Vậy là suốt thời thơ ấu, ngoài giờ học, thời gian của ông luôn là về bóng đá. Sau đó mơ về một ngày được thấy bóng đá Việt Nam bay cao, vươn xa.

Khi thành lập Hà Nội T&T vào năm 2006, bầu Hiển hiểu rõ những thách thức gặp phải. Tuy nhiên ông sẵn sàng dấn thân, chấp nhận thử thách. Ông không ngại đi từ con số 0, làm bóng đá từ gốc và kiên trì với đào tạo trẻ.

Lớn lên trong bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn, điều kiện thiếu thốn nhưng các cầu thủ luôn chơi thứ bóng đá vô tư, hết mình, bầu Hiển muốn gây dựng nền văn hóa bóng đá theo cách đó. Ông chiêu mộ các cầu thủ đã qua thời đỉnh cao nhưng còn nguyên khát vọng cống hiến, và chính những con người ấy truyền lại kinh nghiệm và sự khát khao cho các cầu thủ trẻ mà ông tin tưởng.

CLB Hà Nội tạo nên câu chuyện ba năm thăng ba hạng chưa từng có trong lịch sử bóng đá Việt.

Để tạo nên một đội bóng gia đình, bản thân bầu Hiển thường xuyên chạy xe máy xuống đội, thăm nơi ăn chốn ngủ, chỗ tập luyện và lắng nghe, truyền động lực, sự khát khao cho các cầu thủ, đồng thời hỗ trợ, quan tâm tất cả nhân viên và gia đình họ.

“Mọi cầu thủ, dù già hay trẻ, đều cảm nhận được tấm chân tình của bầu Hiển, để rồi sẵn sàng cống hiến hết mình cho đội bóng, chinh phục các mục tiêu chưa đội nào làm được”, HLV Chu Đình Nghiêm, người từng làm trợ lý HLV tại Hà Nội T&T từ năm 2006-2016, cho biết.

Bằng sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tinh thần quyết tâm và chiến lược phát triển rõ ràng, từ giải hạng Ba - cấp độ thấp nhất trong hệ thống thi đấu quốc gia, Hà Nội T&T đã liên tiếp thăng hạng, cuối cùng có mặt tại V.League năm 2009, tạo nên câu chuyện thăng tiến ấn tượng nhất lịch sử bóng đá Việt Nam.

Bây giờ nhớ lại, bầu Hiển xúc động nói rằng, những lúc vượt qua khó khăn, giây phút cảm xúc vỡ òa hay niềm hạnh phúc khi chứng kiến thành quả được tạo ra bởi sự hy sinh, nỗ lực không ngừng nghỉ cùng khát vọng chiến thắng… luôn là thước phim sống động trong tâm trí ông. “Những khoảnh khắc ấy, tiền bạc không bao giờ mua được”, ông nói.

CLB Hà Nội vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Nhì đúng vào dịp 20 năm thành lập CLB.

Sau khi cán đích trong tốp 4 ở mùa đầu lên chơi V.League (2009), Hà Nội T&T đã gây kinh ngạc với chức vô địch ở mùa 2010. Mùa giải V.League 2013 và 2016, Hà Nội T&T tiếp tục đăng quang, đồng thời gây ấn tượng với lối chơi đẹp mắt, tính tập thể và tinh thần chiến binh. Bên cạnh đó, CLB cũng luôn kiên trì xây dựng chiến lược phát triển dài hạn, lấy con người làm trung tâm, lấy đào tạo làm nền tảng, lấy bản sắc làm sức mạnh và lấy sự phát triển bền vững làm mục tiêu lâu dài.

Sau 10 năm thành lập (2006-2016), Hà Nội T&T chính thức đổi tên thành CLB bóng đá Hà Nội (CLB Hà Nội). Đây là một bước ngoặt trong lịch sử đội bóng. Việc đổi tên đi kèm với sự thay đổi toàn diện, bao gồm màu áo tím đặc trưng và logo mới mang biểu tượng Khuê Văn Các, với mục tiêu đưa đội bóng trở thành tài sản chung của Hà Nội, một phần trong văn hóa thủ đô nghìn năm văn hiến.

Với danh xưng mới, kỷ nguyên rực rỡ trong lịch sử CLB Hà Nội cũng chính thức mở ra với liên tiếp các danh hiệu. Từ con số 0 khi thành lập, CLB Hà Nội đã vươn lên, xác lập vị thế đội bóng giàu thành tích nhất kỷ nguyên chuyên nghiệp với: 6 chức vô địch V.League, 3 Cúp Quốc gia, 5 Siêu cúp Quốc gia, đồng thời tạo nên những màn trình diễn đáng nhớ tại các đấu trường châu lục. CLB Hà Nội cũng là CLB có cầu thủ đoạt Quả bóng Vàng Việt Nam nhiều nhất (7), sở hữu nhiều Vua phá lưới V.League nhất (7), và là CLB Việt Nam chơi nhiều trận nhất tại các Cúp châu lục (49).

HLV Triệu Quang Hà tri ân nhà sáng lập Đỗ Quang Hiển trong Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập CLB Hà Nội.

Không chỉ những danh hiệu, nhiều năm kiên trì với chiến lược cốt lõi là đào tạo trẻ, nhiều thế hệ cầu thủ CLB Hà Nội đã trưởng thành với tài năng, đạo đức và tư duy hiện đại, mang lại thành công cho đội bóng thủ đô mà còn đóng góp vào những cột mốc lịch sử của các cấp độ Đội tuyển Quốc gia.

Theo bầu Hiển, niềm tự hào lớn nhất của ông với CLB Hà Nội chính là công tác đào tạo trẻ, nuôi dưỡng tương lai cho CLB cũng như bóng đá Việt Nam. Có thể nói, sự phát triển của bóng đá Việt Nam trong hai thập kỷ qua in đậm dấu ấn của các huấn luyện viên, chuyên gia và các thế hệ cầu thủ xuất sắc đến từ đội bóng Thủ đô, đồng thời CLB Hà Nội cũng góp phần thúc đẩy bóng đá Việt Nam ngày càng hấp dẫn, cạnh tranh, khẳng định được vị trí trên bản đồ thể thao khu vực và quốc tế.

Từ giấc mơ, tình yêu và sự kiên định, một hành trình đầy tự hào của CLB Hà Nội đã được viết nên. Hành trình ấy vẫn đang tiếp tục, để những ước mơ vươn xa.