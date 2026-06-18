Uzbekistan 1-3 Colombia: Không có bất ngờ cho đại diện châu Á

TPO - Chiến thắng 3-1 trước Uzbekistan đưa Colombia vươn lên chiếm ngôi đầu bảng K đồng thời đẩy Bồ Đào Nha vào thế căng thẳng trong phần còn lại cuộc đua.

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Trên thực tế chiến thắng của Colombia không quá dễ dàng như dự báo, khi Uzbekistan đã chơi rất kiên cường trong phần lớn thời gian trận đấu. Ở hiệp 1, Colombia sớm thể hiện ưu thế về đẳng cấp và kinh nghiệm khi lấn lướt Uzbekistan ngay khi nhập cuộc.

Tuy nhiên sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, phải đến phút 41 đại diện Nam Mỹ mới có bàn mở tỷ số. Munoz xâm nhập vòng cấm nhanh như chớp nhận đường treo từ Luis Diaz, trước khi tung người dứt điểm phá lưới Uzbekistan.

Diễn biến hiệp 2 tương tự khi đôi bên chơi giằng co những phút đầu, Colombia trở nên thận trọng hơn khi đã có bàn dẫn trước. Bất ngờ xảy ra ở phút 60, Fayzullayev có mặt đúng lúc trong vòng cấm, thực hiện cú đánh đầu cận thành sau pha dứt điểm của Shomurodov. Đây là bàn thắng lịch sử của Uzbekistan trong lần đầu tiên tham dự một kỳ World Cup.

Niềm vui của đại diện châu Á dù vậy không kéo dài được lâu, chỉ 5 phút sau đó Diaz có pha xâm nhập vòng cấm đầy kinh nghiệm trước khi dứt điểm tái lập thế dẫn bàn cho Colombia. Chiến thắng 3-1 được ấn định cho Colombia ở phút 90+8 khi Uzbekistan mải mê tấn công để lộ khoảng trống phía sau. Đón đường chuyền bên cánh của đồng đội, Campaz bật cao đánh đầu ghi bàn.

Với kết quả này, Colombia vươn lên dẫn đầu bảng K với 3 điểm, đứng trên Bồ Đào Nha và Congo đang cùng được 1 điểm.