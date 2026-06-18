Nhận định Thụy Sĩ vs Bosnia & Herzegovina, 02h00 ngày 19/6: Thời cơ bứt phá

TPO - Nhận định bóng đá Thụy Sĩ vs Bosnia & Herzegovina, Bảng B World Cup 2026 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Ai sẽ nắm lợi thế trong cuộc đua giành vé vượt qua vòng bảng sau lượt trận thứ hai? Khi Thụy Sĩ và Bosnia & Herzegovina chưa thể ca khúc khải hoàn ở ngày ra quân, cuộc chạm trán tại Inglewood hứa hẹn là màn đấu trí sống còn.

Thụy Sĩ vs Bosnia & Herzegovina.

Nhận định Thụy Sĩ vs Bosnia & Herzegovina

Trước khi giải đấu khởi tranh, Thụy Sĩ được đánh giá là ứng viên sáng giá nhất cho ngôi đầu bảng B. Tuy nhiên, những gì đoàn quân của HLV Murat Yakin thể hiện ở trận ra quân lại chưa đáp ứng được kỳ vọng. Việc phung phí hàng loạt cơ hội ngon ăn khiến họ phải chia điểm với Qatar.

Lịch thi đấu cũng khiến trận gặp Bosnia & Herzegovina trở nên vô cùng quan trọng. Ở lượt cuối, Thụy Sĩ sẽ phải đối đầu với Canada trong bầu không khí cuồng nhiệt từ các khán đài. Vì vậy, giành chiến thắng tại Inglewood sẽ giúp đoàn quân của HLV Murat Yakin tiến gần hơn tới tấm vé đi tiếp trước khi bước vào thử thách khó khăn nhất vòng bảng.

Thụy Sĩ chia điểm với Qatar.

Ở chiều ngược lại, Bosnia & Herzegovina có màn trình diễn đáng khích lệ trước Canada. Trước sức ép từ đội chủ nhà tại Toronto, đoàn quân của HLV Sergej Barbarez lại bất ngờ có bàn thắng dẫn trước. Dẫu bỏ lỡ cơ hội giành chiến thắng, Bosnia & Herzegovina vẫn có lý do để hài lòng. Một điểm trước đối thủ được đánh giá cao cùng thành tích thi đấu ổn định thời gian qua là cơ sở để họ hướng đến kết quả tích cực trong cuộc đối đầu với Thụy Sĩ.

Điều đáng chú ý là Zmajevi đang sở hữu chuỗi 9 trận bất bại trên mọi đấu trường, sự ổn định đó cho thấy đây là đối thủ không dễ bị đánh bại. Sáu trận liên tiếp gần đây của Bosnia & Herzegovina đều kết thúc mà không phân định thắng thua sau 90 phút, phản ánh lối chơi thực dụng nhưng hiệu quả mà HLV Barbarez xây dựng.

Nếu có thể giành chiến thắng trước Thụy Sĩ, Bosnia & Herzegovina sẽ mở toang cánh cửa bước vào vòng 1/16. Ngay cả một kết quả hòa cũng giúp họ duy trì quyền tự quyết trước lượt trận cuối cùng.

Bosnia & Herzegovina có khởi đầu ấn tượng.

Thụy Sĩ nhiều khả năng sẽ là đội chủ động kiểm soát bóng nhờ sở hữu tuyến giữa chất lượng hơn và kinh nghiệm thi đấu quốc tế dày dạn. Trong khi đó, Bosnia & Herzegovina có thể lựa chọn cách tiếp cận quen thuộc là phòng ngự chặt chẽ, chờ đợi cơ hội từ các tình huống phản công hoặc tình huống cố định.

Điểm yếu lớn nhất của Thụy Sĩ ở trận mở màn là khả năng tận dụng cơ hội. Nếu khắc phục được vấn đề này, họ hoàn toàn đủ sức vượt qua Bosnia & Herzegovina. Dẫu vậy, với sự lì lợm mà Zmajevi đã thể hiện suốt nhiều tháng qua, đây chắc chắn không phải trận đấu dễ dàng cho thầy trò Murat Yakin.

Thụy Sĩ sở hữu lực lượng đồng đều và chất lượng nhỉnh hơn, đồng thời chịu áp lực phải thắng để tránh rơi vào thế khó trước lượt trận cuối. Bosnia & Herzegovina nhiều khả năng sẽ tiếp tục gây ra không ít khó khăn, nhưng kinh nghiệm cùng bản lĩnh ở các giải đấu lớn có thể giúp đại diện xứ đồng hồ giành chiến thắng sát nút.

Dự đoán kết quả.

Phong độ, lịch sử đối đầu Thụy Sĩ vs Bosnia & Herzegovina

Bosnia & Herzegovina sở hữu chuỗi 9 trận bất bại, trong đó có 4 chiến thắng.

Thụy Sĩ chỉ nhận 1 thất bại kể từ năm 2025, hòa 6 trận và có 8 chiến thắng.

Lịch sử đối đầu không mang nhiều ý nghĩa. Hai đội tuyển không có nhiều cơ hội gặp nhau trong quá khứ. Trận đấu duy nhất giữa họ diễn ra cách đây hơn một thập kỷ trong khuôn khổ giao hữu quốc tế, khi Bosnia & Herzegovina giành chiến thắng với tỷ số 2-0.

Tuy nhiên, kết quả đó khó có thể trở thành thước đo chính xác cho màn tái đấu lần này. Cả hai đội đều đã trải qua nhiều sự thay đổi về lực lượng cũng như phong cách thi đấu.

Thông tin lực lượng Thụy Sĩ vs Bosnia & Herzegovina

Thụy Sĩ có lực lượng tốt nhất.

Bosnia & Herzegovina thiếu Nidal Celik do chấn thương.

Đội hình dự kiến Thụy Sĩ vs Bosnia & Herzegovina

Thụy Sĩ (4-3-3): Kobel; Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Aebischer, Xhaka, Freuler; Ndoye, Embolo, Vargas.

Bosnia & Herzegovina (4-4-2): Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Bajraktarevic, Tahirovic, Basic, Alajbegovic; Demirovic, Lukic.

Dự đoán tỷ số Thụy Sĩ 2-1 Bosnia & Herzegovina