Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Ronaldo bị phàn nàn vì chơi trọn 90 phút, HLV Bồ Đào Nha nói gì?

Hương Ly

TPO - HLV Roberto Martinez khẳng định trong thế trận Bồ Đào Nha cần bàn thắng, không có lý do để rút Cristiano Ronaldo ra ngoài.

ap26168674102274.jpg
Ronaldo bất lực trong việc ghi bàn.

"Thật vô lý khi rút chân sút vĩ đại nhất thế giới bóng đá ra khỏi sân trong một trận đấu mà bạn đang khao khát bàn thắng", HLV Martinez trả lời câu hỏi tại sao Ronaldo vẫn chơi trọn vẹn trận đấu vì màn trình diễn không tốt.

Trước CHDC Congo, Ronaldo chơi trọn 90 phút nhưng chỉ có 22 lần chạm bóng. CR7 thực hiện 3 cú dứt điểm và không tình huống nào đi trúng khung thành. Nhiều CĐV Bồ Đào Nha cho rằng HLV Martinez quá ưu ái Ronaldo, dù về cuối trận, thủ quân "Selecao châu Âu" xuống sức, không còn hoạt động năng nổ. Từ đây, tranh cãi xuất hiện, khiến đích thân HLV Martinez phải lên tiếng để bảo vệ học trò.

Trở lại với diễn biến trận đấu, HLV Martinez chia sẻ tiếp: "Chúng tôi đã khởi đầu cực kỳ tốt, từ thể hiện đẳng cấp ở khả năng kiểm soát bóng cho đến cách xâm nhập vòng cấm. Sau bàn thắng, thay vì tận dụng hưng phấn để tiếp tục ghi bàn, chúng tôi chỉ muốn giữ bóng an toàn. Chúng tôi đã tạo cơ hội cho CHDC Congo tổ chức lại hệ thống phòng ngự và thiết lập các pha phản công. Đội tuyển đã đánh mất đi sự sắc bén, và điều đó đã giúp ích cho đối thủ".

ap26168617064999.jpg
Ronaldo không có pha dứt điểm trúng đích nào.

Theo góc nhìn của HLV Martinez, sự sa sút của Bồ Đào Nha sau bàn mở tỷ số chủ yếu bắt nguồn từ rào cản tâm lý thay vì yếu tố chiến thuật hay kỹ thuật. Ông phân tích chính những biến động cảm xúc trong trận ra quân World Cup đã gây tác dụng ngược, khiến các cầu thủ thi đấu an toàn thái quá. Họ ngại chấp nhận rủi ro, lười di chuyển tìm khoảng trống và gần như bế tắc trong việc đưa bóng tiếp cận khu vực 1/3 cuối sân đối phương.

"World Cup là giải đấu mà những bất ngờ như vậy luôn có thể xảy ra. Argentina từng thua Saudi Arabia vào năm 2022 rồi sau đó thẳng tiến tới ngôi vô địch. Năm 2010, Tây Ban Nha cũng thua Thụy Sĩ nhưng cuối cùng vẫn đăng quang. Những màn trình diễn đó không mang dáng dấp của một nhà vô địch, nhưng sau đấy là câu chuyện khác", HLV Martinez lạc quan về chặng đường phía trước của Bồ Đào Nha.

Bồ Đào Nha sẽ chạm trán Uzbekistan ở lượt trận tiếp theo tại bảng K. Thầy trò HLV Martinez không còn mục tiêu nào khác ngoài chiến thắng để trở lại cuộc đua vị trí dẫn đầu, đồng thời xốc lại tinh thần sau cú vấp bất ngờ trước CHDC Congo.

Hương Ly
#Ronaldo #Bồ Đào Nha #HLV Martinez #World Cup #CR7 #bóng đá quốc tế #đội tuyển #Ronaldo world cup #ronaldo vs congo #video ronaldo #highlight ronaldo #highlight bồ đào nha vs Congo #video bồ đào nha vs Congo #kết quả bồ đào nha vs Confo

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe