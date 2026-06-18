Ronaldo bị phàn nàn vì chơi trọn 90 phút, HLV Bồ Đào Nha nói gì?

Ronaldo bất lực trong việc ghi bàn.

"Thật vô lý khi rút chân sút vĩ đại nhất thế giới bóng đá ra khỏi sân trong một trận đấu mà bạn đang khao khát bàn thắng", HLV Martinez trả lời câu hỏi tại sao Ronaldo vẫn chơi trọn vẹn trận đấu vì màn trình diễn không tốt.

Trước CHDC Congo, Ronaldo chơi trọn 90 phút nhưng chỉ có 22 lần chạm bóng. CR7 thực hiện 3 cú dứt điểm và không tình huống nào đi trúng khung thành. Nhiều CĐV Bồ Đào Nha cho rằng HLV Martinez quá ưu ái Ronaldo, dù về cuối trận, thủ quân "Selecao châu Âu" xuống sức, không còn hoạt động năng nổ. Từ đây, tranh cãi xuất hiện, khiến đích thân HLV Martinez phải lên tiếng để bảo vệ học trò.

Trở lại với diễn biến trận đấu, HLV Martinez chia sẻ tiếp: "Chúng tôi đã khởi đầu cực kỳ tốt, từ thể hiện đẳng cấp ở khả năng kiểm soát bóng cho đến cách xâm nhập vòng cấm. Sau bàn thắng, thay vì tận dụng hưng phấn để tiếp tục ghi bàn, chúng tôi chỉ muốn giữ bóng an toàn. Chúng tôi đã tạo cơ hội cho CHDC Congo tổ chức lại hệ thống phòng ngự và thiết lập các pha phản công. Đội tuyển đã đánh mất đi sự sắc bén, và điều đó đã giúp ích cho đối thủ".

Ronaldo không có pha dứt điểm trúng đích nào.

Theo góc nhìn của HLV Martinez, sự sa sút của Bồ Đào Nha sau bàn mở tỷ số chủ yếu bắt nguồn từ rào cản tâm lý thay vì yếu tố chiến thuật hay kỹ thuật. Ông phân tích chính những biến động cảm xúc trong trận ra quân World Cup đã gây tác dụng ngược, khiến các cầu thủ thi đấu an toàn thái quá. Họ ngại chấp nhận rủi ro, lười di chuyển tìm khoảng trống và gần như bế tắc trong việc đưa bóng tiếp cận khu vực 1/3 cuối sân đối phương.

"World Cup là giải đấu mà những bất ngờ như vậy luôn có thể xảy ra. Argentina từng thua Saudi Arabia vào năm 2022 rồi sau đó thẳng tiến tới ngôi vô địch. Năm 2010, Tây Ban Nha cũng thua Thụy Sĩ nhưng cuối cùng vẫn đăng quang. Những màn trình diễn đó không mang dáng dấp của một nhà vô địch, nhưng sau đấy là câu chuyện khác", HLV Martinez lạc quan về chặng đường phía trước của Bồ Đào Nha.

Bồ Đào Nha sẽ chạm trán Uzbekistan ở lượt trận tiếp theo tại bảng K. Thầy trò HLV Martinez không còn mục tiêu nào khác ngoài chiến thắng để trở lại cuộc đua vị trí dẫn đầu, đồng thời xốc lại tinh thần sau cú vấp bất ngờ trước CHDC Congo.