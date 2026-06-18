Tiền vệ CHDC Congo: 'Cristiano Ronaldo đã già rồi'

TPO - Hậu vệ Ngal'ayel Mukau cho biết CHDC Congo không có kế hoạch đặc biệt để phong tỏa Ronaldo, vì tất cả đều xác định CR7 không còn đáng sợ như xưa.

"Thật sự là chúng tôi không có kế hoạch đặc biệt nào để phong tỏa Cristiano Ronaldo cả. Chúng tôi biết anh ấy không còn như trước nữa. Anh ấy đã lớn tuổi rồi. Tuy nhiên, các thành viên CHDC Congo vẫn rất tôn trọng Ronaldo. Anh ấy đã đi vào lịch sử với tư cách là cầu thủ vĩ đại bậc nhất", tiền vệ Ngal'ayel Mukau chia sẻ trên TNT Sports Brasil sau trận hòa Bồ Đào Nha.

"Khi Ronaldo đã chạm đến độ tuổi đó, mọi thứ không còn như cũ. Anh ấy không thể tạo ra những nỗ lực bùng nổ như trước. Anh ấy ít chạy hơn, ít pressing hơn. Vì vậy, nhiệm vụ còn lại là phụ thuộc vào hàng thủ của chúng tôi và họ đã làm rất tốt", Mukau chia sẻ tiếp.

Trước trận ra quân của CHDC Congo, Bộ trưởng Thể thao nước này, ông Didier Budimbu, gửi thông điệp đến các cầu thủ: "Đã đến lúc khiến cho Cristiano Ronaldo phải thất vọng". Thực tế trên sân cho thấy các cầu thủ CHDC Congo đã chơi đầy nỗ lực để ngăn cản sức mạnh tấn công từ một loạt ngôi sao của Bồ Đào Nha.

Sau trận, HLV Sebastien Desabre được hỏi về chiến lược để kèm cặp Ronaldo. Ông trả lời với sự tôn trọng lớn cho CR7: "Ronaldo là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá. Thách thức lớn nhất với chúng tôi là sự nhạy bén của cậu ấy trong vòng cấm, đặc biệt là ở các tình huống cố định. Đó là nơi Ronaldo nguy hiểm nhất".

Đối đầu CHDC Congo, Ronaldo đã trải qua 90 phút nhạt nhòa khi hoàn toàn bị chia cắt với tuyến tiền vệ. Trong ngày thiết lập kỷ lục cầu thủ đá chính lớn tuổi nhất lịch sử World Cup, CR7 chỉ chạm bóng 22 lần trong vòng cấm đối phương. Suốt hai hiệp đấu, anh không tung ra bất kỳ cú sút trúng đích nào, tỷ lệ đi bóng thành công chạm mức 0% và để mất bóng tới 8 lần. Sự bất lực của Ronaldo phản ánh chính xác ngày thi đấu vô duyên của hàng công Bồ Đào Nha trước đại diện châu Phi.

Trận hòa bất ngờ 1-1 này giúp CHDC Congo giành điểm số lịch sử, khiến cục diện Bảng K tại World Cup 2026 trở nên khó lường. Ở lượt trận tiếp theo, Bồ Đào Nha buộc thắng Uzbekistan để nắm lợi thế ở bảng đấu. Trong khi đó, CHDC Congo viết tiếp giấc mơ với trận chạm trán Colombia.