Tại sao cầu thủ bị bắt vì nghi vấn dàn xếp trận đấu vẫn ra sân ở World Cup 2026?

TPO - Tiền đạo Elye Wahi của Bờ Biển Ngà bị bắt vì nghi án dàn xếp cá cược ngay trước thềm World Cup 2026. Tuy nhiên, khi VCK diễn ra anh vẫn tranh tài...

Theo thông tin từ The Athletic và ESPN, Elye Wahi đã bị cảnh sát Pháp bắt giữ vào ngày 29/5, chưa đầy 2 tuần trước khi World Cup khởi tranh. Anh đang đối diện cáo buộc liên quan đến dàn xếp trận đấu tại Ligue 1.

Cầu thủ 23 tuổi, người đang chơi cho Nice, bị điều tra với các cáo buộc nghiêm trọng như gian lận có tổ chức, tham nhũng thể thao và rửa tiền. Trọng tâm của vụ án là làm rõ nghi vấn liệu Wahi có cố tình nhận thẻ vàng trong trận đấu giữa Nice và FC Metz vào ngày 17/5 để mang lại một lượng tiền lớn cho dân cá cược hay không.

Cơ quan điều tra phát hiện một lượng lớn dòng tiền cá cược bất thường đã đổ vào cửa Wahi bị phạt thẻ. Thực tế trên sân, tiền đạo này đã phải nhận thẻ vàng ở phút 35 sau một pha vào bóng được coi là không cần thiết với hậu vệ Sadibou Sane của Metz.

Chiếc thẻ vàng này mang lại những hệ lụy đầy tính toán. Wahi được cho là vừa có thể "làm tiền", vừa có thể "tẩy thẻ" để nghỉ trận tiếp theo. Đây là thẻ phạt thứ 5 của Wahi trong mùa giải, đồng nghĩa với việc anh bị treo giò tự động trong trận lượt đi vòng play-off trụ hạng giữa Nice và Saint-Etienne.

Sau khi nghỉ hoàn toàn trận lượt đi, Wahi trở lại rực sáng ở trận lượt về mang tính sống còn. Cầu thủ người Bờ Biển Ngà này lập một cú đúp bàn thắng, giúp Nice giành chiến thắng 4-1 để trụ lại hạng đấu cao nhất nước Pháp. Wahi cũng được vinh danh là cầu thủ hay nhất trận.

Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau khi nhận được phần thưởng cá nhân, anh đã bị cảnh sát chống tham nhũng bắt giữ. Sau quá trình thẩm vấn, Wahi được tạm thời trả tự do vì chưa tìm ra đủ bằng chứng, đồng nghĩa anh chưa bị chính thức buộc tội.

Nhờ vậy, tiền đạo này vẫn có thể bay đến Bắc Mỹ tham dự World Cup. Và Wahi vẫn ra sân đá chính trong chiến thắng 1-0 của Bờ Biển Ngà trước Ecuador tại trận đầu tiên bảng E, nơi anh đã có một pha dứt điểm dội xà ngang ở hiệp hai.

Cả FIFA lẫn Liên đoàn Bóng đá Bờ Biển Ngà đều chưa đưa ra bất kỳ án phạt kỷ luật nào. Khi cuộc điều tra tại Pháp vẫn đang tiếp diễn, dư luận đang đổ dồn sự chú ý vào việc liệu Wahi có tiếp tục được thi đấu trong trận thư hùng quan trọng gặp tuyển Đức tại Toronto sắp tới hay không nếu cơ quan điều tra tìm ra thêm bằng chứng.