Ronaldo có phải lý do lớn nhất khiến Bồ Đào Nha hòa bạc nhược?

TPO - Cristiano Ronaldo trình diễn mờ nhạt trong trận ra quân World Cup 2026. Nhưng đó chỉ là một phần lý do dẫn đến trận hòa của Bồ Đào Nha.

HLV Roberto Martinez không bào chữa nổi cho Bồ Đào Nha sau trận hòa CHDC Congo. Ông nhấn mạnh một điều: "Sau bàn thắng mở tỷ số sớm, thông thường các cầu thủ sẽ hưng phấn lao lên tấn công để ghi tiếp 2 bàn. Tuy nhiên, các cầu thủ Bồ Đào Nha cầm bóng chủ động nhưng chỉ muốn giữ bóng an toàn. Và rồi, CHDC Congo có cơ hội tổ chức lại trận đấu và họ tìm thấy bàn gỡ".

Bồ Đào Nha chuyền tới 769 lần ở trận này, chính xác 93% nhưng chủ yếu đi ngang và về. Ronaldo chỉ nhận đúng 2 đường chuyền tịnh tiến từ đồng đội để đặt anh vào trạng thái có thể mở tốc độ và tấn công trực diện. Đây chính là vấn đề cốt lõi tạo nên trận đấu tẻ nhạt của Bồ Đào Nha.

Thiếu đột biến trầm trọng

Tính riêng hiệp một, 85% số đường chuyền của Bồ Đào Nha được thực hiện ở sân nhà và khu vực trung tuyến. Khi HLV Martinez đưa Rafael Leao và Francisco Conceicao vào sân trong hiệp 2, tỷ lệ tịnh tiến bóng/tổng đường chuyền của Selecao châu Âu cải thiện, song đa phần đến từ nỗ lực xử lý cá nhân.

CHDC Congo đã tổ chức cự ly đội hình phòng ngự tốt ở trận đấu này. Dưới góc phân tích của The Guardian, CHDC Congo dàn đội hình 5 hậu vệ, luôn đảm bảo có 3 trung vệ giữ vị trí chắc chắn là Mbemba, Tuanzebe và Kapuadi. Ở phía trên là bộ ba tiền vệ phòng ngự xu hướng phòng ngự, tuân thủ chặt chẽ vị trí là Mukau, Moutoussamy và Kayembe.

CHDC Congo kèm cực rát Ronaldo.

Đại diện châu Phi không giấu ý định thủ hòa. Đây là một phần nguyên nhân khiến Bồ Đào Nha phải chuyền qua lại, chuyền về rất nhiều để tìm cách kéo giãn đội hình CHDC Congo.

Tuy nhiên, nhìn ở góc độ Bồ Đào Nha là đội cửa trên, Bruno Fernandes cùng các đồng đội cần làm tốt hơn. HLV Martinez đã nhấn mạnh chi tiết học trò của ông thiếu quyết tâm tìm thêm bàn thắng, sau cú đánh đầu lập công của Joao Neves. Trong thế trận cầm bóng hơn 70% ấy, với lợi thế dẫn bàn, các cầu thủ Bồ Đào Nha lại thiên về an toàn, "ru ngủ" hơn.

Để rồi, họ để thời gian trôi qua theo thế trận tẻ nhạt. Đến khi Congo ghi bàn gỡ, Bồ Đào Nha lại cuống cuồng tấn công ở hiệp 2 và không tìm thấy thêm khoảnh khắc bùng nổ kiểu như cú đánh đầu của Neves.

HLV Martinez đưa Leao và Conceicao vào sân để hướng đến những pha cầm bóng trực diện, mang dấu ấn cá nhân nhiều hơn. Conceicao vào thay Silva, Bồ Đào Nha bớt đi một chân cầm bóng nhiều nhịp và tăng cường tốc độ, sự đột biến. Conceicao đã làm tốt, có một đường chuyền tạo cơ hội nhưng Ronaldo không tận dụng được ở phút 68.

Leao như mọi khi có thừa tốc độ và quyết tâm đặt bản thân vào các tình huống rê bóng 1 đối 1. Song, tính hiệu quả trong từng pha xử lý của Leao là vấn đề lớn. Cuối cùng, khi Bồ Đào Nha bế tắc trước áp lực thời gian, họ đổi sang bóng dài và các quả tạt. Ronaldo chơi trọn vẹn cả trận nhưng không có nổi một cú sút trúng đích.

HLV Martinez vẫn chờ đợi một khoảnh khắc bùng nổ từ Ronaldo. Khi ngồi vào phòng họp báo, thuyền trưởng Bồ Đào Nha còn nhấn mạnh một điều: "Tại sao phải rút tiền đạo hay nhất lịch sử ra ngoài khi bạn đang cần bàn?". Martinez có lý để tin vào Ronaldo. Nhưng nhìn vào mặt hiệu quả và kết quả sau cùng từ CR7, thuyền trưởng của Bồ Đào Nha đã sai.

Trận đấu đáng quên của Ronaldo

Trên sóng Fox Sport, cựu tiền đạo Thierry Henry cho rằng Ronaldo là một phần lý do dẫn đến thế trận chuyền ngang và chuyền về của Bồ Đào Nha. Cụ thể, Henry nhận định Ronaldo quá khao khát ghi bàn, dẫn đến bị hút vào bóng và thường xuyên lùi về và giẫm chân Fernandes.

Điều Ronaldo cần làm là di chuyển thông minh để hút người, thực hiện các pha di chuyển chủ động ra phía sau "điểm mù" trung vệ CHDC Congo hoặc băng cắt vào khu vực "nóng" 6m ở vòng cấm. Các tiền vệ Bồ Đào Nha không có một điểm đến để thực hiện các đường chuyền mạo hiểm và đột biến. "Bồ Đào Nha triển khai tấn công ở 1/3 cuối sân quá rời rạc", Henry nhấn mạnh.

Ronaldo vẫn được HLV Martinez tin tưởng tuyệt đối.

Trên ESPN, cây viết Bill Connelly cho rằng Ronaldo đang chơi như một số 9 cổ điển để phân phối thể lực. CR7 giờ không sẵn sàng di chuyển rộng, lùi sâu kéo bóng, thực hiện các tình huống đột phá hoặc di chuyển chủ động để đón các đường chuyền đột biến nữa. Ronaldo liên tục bị động trong khu vực cấm địa CHDC Congo, dẫn đến bị chia cắt hoàn toàn.

Siêu sao 41 tuổi chỉ chạm bóng 25 lần, trong đó có 2 tình huống được đồng đội chuyền vào khu vực cấm địa. Đó là con số thấp kỷ lục trong sự nghiệp của Ronaldo. Và khi đương đầu với hệ thống phòng ngự có 3 trung vệ CHDC Congo và 3 tiền vệ giữ vị trí đầy kỷ luật, Ronaldo bị kẹp tứ phía và việc anh mờ nhạt cả trận không có gì khó hiểu.

Trên BBC Radio, cựu tiền đạo Chris Sutton nói HLV Martinez sợ Ronaldo vì không thay CR7. Bồ Đào Nha vẫn còn Joao Felix có thể trám vào vị trí mũi nhọn, có thể mở ra phương án tấn công mới cho "Selecao châu Âu". Nhưng Martinez nói không. Ngay cả khi đại diện châu Âu ưu tiên vào các pha bóng dài và treo bóng, tầm ảnh hưởng của Ronaldo vẫn khiêm tốn.

Trận hòa CHDC Congo là thất vọng tột cùng cho Bồ Đào Nha nhưng chẳng phải thảm họa. HLV Martinez cùng các học trò nhận một "gáo nước lạnh" cần thiết để chấn chỉnh đội hình, lối chơi và cả tinh thần. Không chỉ CHDC Congo, Bồ Đào Nha sẽ gặp nhiều đối thủ chơi với đội hình lùi thấp, phòng ngự chặt chẽ như thế.

HLV Martinez phải tìm ra giải pháp để giúp Ronaldo không bị chia cắt, nếu ông còn tin tưởng tuyệt đối vào người đội trưởng. HLV Martinez phải tính toán lại cách chơi của bộ ba tiền vệ Neves, Vitinha, Bruno và cả sự đột biến từ 2 tiền đạo cánh, hậu vệ cánh.

Bồ Đào Nha ở World Cup 2026 quy tụ đội hình có giá trị hơn một tỷ euro. Trên lý thuyết, Selecao châu Âu rất mạnh, từng vị trí đều là ngôi sao có số má ở châu Âu. Nhưng làm thế nào để phát huy đội hình toàn sao ấy là bài toán khó. HLV Martinez từng thất bại với thế hệ vàng tuyển Bỉ. Lần này, bài toán đặt vào thuyền trưởng Bồ Đào Nha cũng khó nhằn không kém.