Bình luận viên World Cup bị cấm sóng

TPO - Một bình luận viên World Cup 2026 đã bị loại khỏi nhóm tường thuật sau một sai lầm xấu hổ trên sóng trực tiếp.

Đài truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ (TRT) đã quyết định ngừng sử dụng bình luận viên kỳ cựu Murat Ekrem Çimen trong phần còn lại của World Cup 2026.

Çimen là người bình luận trận đấu giữa Iran và New Zealand diễn ra hôm 16/6 (theo giờ Việt Nam). Tuy nhiên, ngay từ đầu trận, MC đã nhầm lẫn tai hại về áo đấu của hai đội bóng.

Murat Ekrem Çimen là bình luận viên thể thao kỳ cựu.

Do lẫn lộn giữa hai đội, nam MC bình luận các pha tấn công của New Zealand thuộc về Iran và ngược lại trong suốt 4 phút đầu của trận đấu.

Sai sót chỉ được phát hiện khi ống kính truyền hình quay cận cảnh vào lưng áo của tiền đạo Mehdi Taremi phía Iran. Nhìn thấy dòng tên hiển thị ở góc cận, Çimen mới nhận ra sự nhầm lẫn và lập tức đính chính trên sóng.

Sau đó, ông nhận ra mình đã nhầm lẫn nhưng sai sót này đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. TRT xác nhận bình luận viên này đã bị rút khỏi đội ngũ tường thuật của giải đấu trong thời gian chờ điều tra.

Sau đó một ngày, TRT tuyên bố Murat Ekrem Çimen đã bị buộc dừng bình luận World Cup tại Mỹ ngay lập tức để phục vụ công tác tường trình. Nhà đài cũng cho biết MC này sẽ không tiếp tục bình luận các trận đấu còn lại của giải.

TRT cho rằng nam MC đã mắc phải một sai sót không thể chấp nhận.

Tại lượt trận thứ nhất bảng G World Cup 2026, Iran và New Zealand đã cống hiến màn rượt đuổi kịch tính và hòa 2-2. Ảnh: Getty.

"Chúng tôi gửi lời xin lỗi tới công chúng vì sai sót này. Việc một người có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát thanh - truyền hình thể thao lại mắc phải lỗi như vậy là điều không thể chấp nhận đối với TRT", nhà đài tuyên bố.

Murat Ekrem Çimen bắt đầu sự nghiệp dẫn chương trình vào năm 1997 trên kênh Kanal A của Thổ Nhĩ Kỳ.

Năm 2017, ông giữ các vị trí quản lý cấp cao tại Kanal A. Ông cũng từng đảm nhận cương vị Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị của Liên đoàn các câu lạc bộ thể thao nghiệp dư Ankara (AASKF).

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