Lãnh tụ Tối cao Iran lên tiếng về thỏa thuận ngừng bắn với Mỹ

TPO - Lãnh tụ Tối cao Iran - Ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei - xác nhận ông đã cho phép ký kết một thỏa thuận với Mỹ, mặc dù ông có quan điểm khác về thỏa thuận này.

Lãnh tụ Tối cao Iran - Ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei. (Ảnh: Pars Today)

Trong một thông điệp được đọc trên đài truyền hình nhà nước Iran IRIB tối 18/6, Lãnh tụ Tối cao Khamenei nói rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump “đã dùng đến nhiều hình thức gây áp lực và đòn bẩy để đạt được kết quả”.

“Về nguyên tắc, tôi có quan điểm khác. Tuy nhiên, xét đến cam kết mà Tổng thống Iran đã đưa ra với tư cách là người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao để bảo vệ quyền lợi của Iran và Mặt trận Kháng chiến, đồng thời xét đến việc ông ấy đã rõ ràng chấp nhận chịu trách nhiệm về việc đó, tôi đã cho phép ký kết thỏa thuận này”, ông Khamenei nói.

Iran giờ đây sẽ “chờ đợi việc thực hiện các điều kiện đã được nêu trong thỏa thuận”, Lãnh tụ Tối cao Iran nói thêm.

Ông khẳng định, bất kỳ cuộc đàm phán trực tiếp nào trong tương lai “không đồng nghĩa với việc chấp nhận lập trường của đối phương”.

Sau đó, ông Khamenei đã đăng tải bản dịch tiếng Anh tuyên bố của mình trên tài khoản X chính thức.

Theo IRIB, Ngoại trưởng Seyed Abbas Araghchi đã ra tuyên bố hoan nghênh thông điệp của lãnh đạo tối cao.

Ông Araghchi nói thêm, rằng “bộ máy ngoại giao của Iran sẽ tập trung vào việc bảo vệ lợi ích tối cao” của đất nước.

Quân đội Mỹ chấm dứt phong tỏa các cảng của Iran

Quân đội Mỹ đã dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran, Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) thông báo hôm 18/6, mặc dù các tàu hải quân Mỹ vẫn đang “ở trong khu vực chung”.

“Hôm nay, lực lượng Mỹ đã dỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với tất cả giao thông hàng hải ra vào các cảng và khu vực ven biển của Iran, theo chỉ thị của tổng thống. Lực lượng Mỹ không cản trở việc vận chuyển tàu thuyền đến hoặc đi từ các cảng của Iran trên Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman”, trích bài đăng của CENTCOM trên X. “Tất cả các nỗ lực thực thi lệnh phong tỏa quân sự của Mỹ đã chấm dứt. Các tàu hải quân hùng mạnh của chúng ta sẽ vẫn ở trong khu vực chung để đảm bảo rằng tất cả các khía cạnh của thỏa thuận được tuân thủ”.

Việc dỡ bỏ lệnh phong tỏa - vốn đã được áp dụng từ tháng 4 - diễn ra một ngày sau khi Tổng thống Donald Trump ký bản ghi nhớ Mỹ - Iran tại Cung điện Versailles (Pháp). Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance hôm 17/6 cho biết, Mỹ đang “thực hiện đúng phần cam kết của mình trong giai đoạn đầu của thỏa thuận” bằng cách dỡ bỏ lệnh phong tỏa, và nói rằng Iran cũng đang thực hiện “phần cam kết của họ” bằng cách không bắn vào bất kỳ tàu nào trong eo biển Hormuz.