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Thủ tướng Lê Minh Hưng về đến Hà Nội, kết thúc thành công chuyến công tác tại Nga

Bình Giang

TPO - Sáng nay (19/6), Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga và thực hiện các hoạt động song phương tại TP Kazan, Cộng hòa Tatarstan, từ ngày 16-18/6, theo lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

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Thủ tướng Lê Minh Hưng về đến Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tham dự phiên họp toàn thể Hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga, có bài phát biểu quan trọng để nêu những định hướng lớn nhằm thúc đẩy quan hệ ASEAN - Nga hiệu quả và thực chất.

Thủ tướng đã có cuộc hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin, trao đổi về những phương hướng và các biện pháp nhằm tạo đột phá để hợp tác song phương mang lại nhiều kết quả thiết thực hơn nữa, củng cố vững chắc nền tảng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện phát triển lâu dài, phục vụ đắc lực cho công cuộc phát triển tại mỗi quốc gia.

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Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng cũng đã gặp lãnh đạo Cộng hòa Tatarstan Rustam Minnikhanov; tiếp Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga Kiril Dmitriev, Tổng Giám đốc Tập đoàn Năng lượng nguyên tử quốc gia Nga (Rosatom) A. Likhachev, tiếp Tổng Giám đốc Công ty Zarubezhneft S. Kudryashov; thăm triển lãm giới thiệu tiềm lực công nghiệp, công nghệ cao và xuất khẩu của Tatarstan và có nhiều hoạt động quan trọng khác.

Chuyến công tác đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng trên cương vị mới tới Liên bang Nga đã thành công tốt đẹp, đóng góp vào thành công chung của Hội nghị cấp cao ASEAN – Nga; tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước; khẳng định vị thế và trách nhiệm của Việt Nam trong ASEAN.

Bình Giang
#Thủ tướng Lê Minh Hưng #Hội nghị ASEAN - Nga #ASEAN #Nga #Quan hệ Việt Nam - Nga

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