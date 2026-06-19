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TPHCM xem xét chủ trương đầu tư 4 dự án trọng điểm

Ngô Tùng - Hữu Huy

TPO - Kỳ họp thường lệ HĐND TPHCM xem xét, quyết định 53 nội dung thuộc thẩm quyền. Trong đó, xem xét chủ trương đầu tư 4 công trình, dự án trọng điểm dự kiến khởi công nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sáng 19/6, HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 tiến hành Kỳ họp thứ 3 (kỳ họp thường lệ giữa năm) để quyết định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm và xem xét nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Võ Văn Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM - nhìn nhận trong thời gian tới, TPHCM đứng trước nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng đối mặt với không ít thách thức.

Nhiệm vụ đặt ra là phải tiếp tục phát huy các tiềm năng, lợi thế, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tập trung đầu tư hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tạo nền tảng cho sự phát triển nhanh và bền vững.

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Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh khai mạc kỳ họp. Ảnh: Ngô Tùng

Ông Võ Văn Minh cho biết, tại kỳ họp này, HĐND TPHCM tập trung xem xét kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 và chủ trương đầu tư các dự án trọng điểm, tạo cơ sở để triển khai các công trình hạ tầng chiến lược, tăng cường kết nối liên vùng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Xem xét các cơ chế, chính sách nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị đô thị theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; khơi thông nguồn lực đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là ở cơ sở.

Cùng với đó, kỳ họp cũng xem xét, quyết nghị các chính sách an sinh xã hội, y tế, giáo dục, giao thông công cộng và các lĩnh vực thiết yếu khác; tiếp tục chăm lo người có công, các đối tượng chính sách, người yếu thế, góp phần nâng cao chất lượng sống của nhân dân.

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Lãnh đạo Thành ủy - UBND TPHCM dự kỳ họp. Ảnh: Ngô Tùng

Chủ tịch HĐND TPHCM nêu rõ: Kỳ họp này sẽ xem xét, quyết định 53 nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố. Trong đó có nhiều cơ chế, chính sách và dự án có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của thành phố trong giai đoạn tới.

Đáng chú ý là việc xem xét chủ trương đầu tư 4 công trình, dự án trọng điểm dự kiến khởi công nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn - Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời xem xét một số chính sách an sinh xã hội thiết thực, trong đó có chính sách hỗ trợ người sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt.

Xem xét, quyết định các chính sách tri ân, hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; người hoạt động không chuyên trách, người tham gia hoạt động tại khu phố, ấp, thôn, khu dân cư; tổ nhân dân tự quản, tổ dân cư tự quản thôi tham gia công tác do thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy và sắp xếp lại khu phố, ấp, thôn, khu dân cư theo mô hình mới.

“Đây là những quyết sách thể hiện sự quan tâm, ghi nhận của thành phố đối với những đóng góp của đội ngũ cán bộ đã gắn bó, cống hiến cho cơ sở trong nhiều năm qua; góp phần bảo đảm quyền lợi chính đáng, tạo sự đồng thuận trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, giữ vững ổn định ở cơ sở và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị trên địa bàn thành phố”, ông Võ Văn Minh nhấn mạnh.

Ngô Tùng - Hữu Huy
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