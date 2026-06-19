Người dân Hà Nội tất bật mua sắm trong ngày Tết Đoan Ngọ

TPO - Ghi nhận tại các khu chợ truyền thống ở Hà Nội trong sáng mùng 5/5 âm lịch, các mặt hàng như rượu nếp cẩm, bánh tro và hoa quả tươi ghi nhận sức mua tăng cao khi người dân mua sắm đồ lễ cho ngày Tết Đoan Ngọ.
Bánh tro, mẹt hoa quả, gà gánh tiên,... trở thành các mặt hàng được nhiều người dân tìm mua để chuẩn bị cho Tết Đoan Ngọ.
Từ sáng sớm, tại chợ Hàng Bè (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội), các tiểu thương đã chuẩn bị những mặt hàng phục vụ ngày Tết Đoan Ngọ như: rượu nếp, bánh gio,… phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân trong ngày hôm nay.