Người dân Hà Nội tất bật mua sắm trong ngày Tết Đoan Ngọ

TPO - Ghi nhận tại các khu chợ truyền thống ở Hà Nội trong sáng mùng 5/5 âm lịch, các mặt hàng như rượu nếp cẩm, bánh tro và hoa quả tươi ghi nhận sức mua tăng cao khi người dân mua sắm đồ lễ cho ngày Tết Đoan Ngọ.