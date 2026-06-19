Hà Nội: Dự án chống ngập được báo cáo 'đã hoàn thiện' song lô cốt vẫn án ngữ, mặt đường nham nhở

TPO - Dù dự án chống úng ngập nội đô được báo cáo đã cơ bản hoàn thiện các hạng mục chính, song ghi nhận thực tế tại phố Quang Trung (Hà Nội) vẫn cho thấy nhiều vị trí thi công dở dang, lồi lõm gây cản trở giao thông.
Lớp nhựa đường hoàn trả rải rác, lồi lõm và có sự chênh lệch rõ rệt so với cốt đường hiện hữu, khiến mặt đường trở nên gồ ghề, không bằng phẳng.
Để đi qua khu vực đào xới ngổn ngang này, các phương tiện liên tục phải giảm tốc, đánh lái né tránh những điểm quây rào để đảm bảo an toàn.