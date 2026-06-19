Hà Nội: Dự án chống ngập được báo cáo 'đã hoàn thiện' song lô cốt vẫn án ngữ, mặt đường nham nhở

TPO - Dù dự án chống úng ngập nội đô được báo cáo đã cơ bản hoàn thiện các hạng mục chính, song ghi nhận thực tế tại phố Quang Trung (Hà Nội) vẫn cho thấy nhiều vị trí thi công dở dang, lồi lõm gây cản trở giao thông.