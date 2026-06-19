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Nhịp sống Thủ đô

Hà Nội: Dự án chống ngập được báo cáo 'đã hoàn thiện' song lô cốt vẫn án ngữ, mặt đường nham nhở

Phùng Linh

TPO - Dù dự án chống úng ngập nội đô được báo cáo đã cơ bản hoàn thiện các hạng mục chính, song ghi nhận thực tế tại phố Quang Trung (Hà Nội) vẫn cho thấy nhiều vị trí thi công dở dang, lồi lõm gây cản trở giao thông.

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Ngày 16/6, dù đại diện Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội khẳng định các hạng mục thuộc dự án chống úng ngập cục bộ nội đô đã cơ bản hoàn thành và bảo đảm thông tuyến, nhưng thực tế vẫn có nhiều khu vực hạ tầng ngổn ngang, mặt đường nham nhở, mấp mô, lồi lõm chưa được hoàn trả hoặc hoàn trả chưa đảm bảo chất lượng.
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Ghi nhận trên phố Quang Trung cho thấy hàng loạt vị trí vẫn thi công dang dở, vật liệu xây dựng bủa vây lối đi, mặt đường chưa được hoàn trả đồng bộ gây mất an toàn giao thông nghiêm trọng.
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Bên trong công trường, máy móc, thiết bị thi công vẫn án ngữ. Dọc tuyến phố, đá dăm, cát sỏi và vật liệu xây dựng vương vãi khắp mặt đường.
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Kéo dài từ ngã tư Quang Trung - Hai Bà Trưng đến phố Lý Thường Kiệt, hàng loạt rào chắn, biển báo và vật liệu xây dựng vẫn bủa vây lòng đường, che kín lối đi của các phương tiện.
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Dự án kéo dài thời gian thi công gây ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại của người dân. Khi di chuyển qua khu vực công trường, người tham gia giao thông buộc phải giảm tốc và đeo khẩu trang để tránh nguy hiểm, bụi bẩn.
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Lớp nhựa đường hoàn trả rải rác, lồi lõm và có sự chênh lệch rõ rệt so với cốt đường hiện hữu, khiến mặt đường trở nên gồ ghề, không bằng phẳng.
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Bên cạnh đó, nhiều hố ga dở dang khiến mặt đường không được hoàn trả đồng bộ. Do không kịp quan sát, nhiều người đi đường đã "sập bẫy" hố ga dang dở, xe bị nhấc bổng, hụt bánh khi đi qua đoạn đường này.
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Để đi qua khu vực đào xới ngổn ngang này, các phương tiện liên tục phải giảm tốc, đánh lái né tránh những điểm quây rào để đảm bảo an toàn.
Liên quan đến tiến độ dự án, đại diện Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật Hà Nội thông tin, nguyên nhân khiến công trường vẫn ngổn ngang là do một số đoạn nền asphalt không đạt độ chặt yêu cầu. Để đảm bảo chất lượng, các vị trí này đang được bóc dỡ và thảm lại.
Liên quan đến tiến độ dự án, đại diện Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật Hà Nội thông tin, nguyên nhân khiến công trường vẫn ngổn ngang là do một số đoạn nền asphalt không đạt độ chặt yêu cầu. Để đảm bảo chất lượng, các vị trí này đang được bóc dỡ và thảm lại.
Phùng Linh
#chống ngập #Hà Nội #giao thông #xây dựng #đường phố #dự án

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