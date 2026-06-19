Hàng nghìn khán giả xếp hàng nhận vé concert Thanh xuân

TPO - Sáng 19/6, ban tổ chức concert Thanh xuân tiến hành phát vé trực tiếp tại tòa soạn báo Tiền Phong (15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội). Nhiều bạn trẻ có mặt từ sớm để nhận những tấm vé đầu tiên.