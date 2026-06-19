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Giải trí

Hàng nghìn khán giả xếp hàng nhận vé concert Thanh xuân

Báo Tiền Phong

TPO - Sáng 19/6, ban tổ chức concert Thanh xuân tiến hành phát vé trực tiếp tại tòa soạn báo Tiền Phong (15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội). Nhiều bạn trẻ có mặt từ sớm để nhận những tấm vé đầu tiên.

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Sáng 19/6, khu vực trước trụ sở Báo Tiền Phong (15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội) nhộn nhịp khi đông đảo khán giả xếp hàng nhận vé tham dự concert Thanh xuân. Ban tổ chức phát vé từ 9h nhưng từ sớm nhiều khán giả có mặt với mong muốn sở hữu tấm vé thưởng thức đêm nhạc diễn ra ngày 27/6.
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Để nhận vé trong ngày 19/6, độc giả thực hiện đóng góp tối thiểu 70.000 đồng, gồm 20.000 đồng mua ấn phẩm Hoa Học Trò số 1483 và tối thiểu 50.000 đồng ủng hộ chương trình thiện nguyện. Mỗi người được nhận vé mời và vé sẽ được ghi nhận thông tin người tham dự.
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Hàng dài khán giả xếp hàng trật tự trước khu vực phát vé. Nhiều người cho biết đã theo dõi thông tin về concert Thanh xuân từ khi chương trình được công bố và quyết định đến nhận vé trực tiếp sau khi chưa đăng ký thành công ở các đợt phát hành vé trực tuyến trước đó.
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Không khí tại điểm phát vé diễn ra sôi nổi nhưng vẫn được duy trì ổn định nhờ sự hướng dẫn của lực lượng hỗ trợ và tình nguyện viên.
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Khán giả háo hức đợi chờ khoảnh khắc cầm trên tay chiếc vé giấy concert Thanh xuân đầu tiên.
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Để nhận vé, ban tổ chức kiểm tra thông tin cá nhân, xác thực căn cước công dân hoặc tài khoản VNeID của khán giả. Mỗi khán giả chỉ được nhận một vé và thông tin người tham dự được ghi nhận ngay tại thời điểm phát hành.
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Nhiều bạn trẻ cho biết dù phải xếp hàng nhưng không ảnh hưởng quyết tâm đến nhận vé của họ. Với nhiều người hâm mộ đây là cơ hội để được trực tiếp gặp gỡ, thưởng thức tác phẩm yêu thích trực tiếp trên sân khấu.
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Khán giả hào hứng khoe thành quả sau khi xếp hàng tại trụ sở Báo Tiền Phong.
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Sức nóng tại điểm phát vé phần nào cho thấy sức hút của Concert Thanh xuân trước đêm diễn ngày 27/6 tại Trường đua F1 Mỹ Đình (Hà Nội). Với quy mô dự kiến khoảng 20.000 khán giả, concert quy tụ nhiều nghệ sĩ được giới trẻ yêu mến như Hòa Minzy, Quang Hùng MasterD, Double 2T, Võ Hạ Trâm, Đông Hùng, Hà Myo, DJ Hoaprox... cùng nhiều khách mời khác.
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Cũng trong ngày 19/6, nền tảng Lasoong tiếp tục phát hành vé điện tử từ 8h sáng. Trước đó, ban tổ chức đã mở hai đợt đăng ký vé điện tử trên nền tảng LaSoong vào ngày 16 và 17/6. Toàn bộ vé được định danh bằng căn cước công dân nhằm hạn chế tình trạng mua bán, chuyển nhượng trái phép và bảo đảm quyền lợi cho khán giả. Bên cạnh đó, chương trình cũng kêu gọi khán giả đóng góp tự nguyện từ 50.000 đồng cho các hoạt động thiện nguyện hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn.
Báo Tiền Phong
#concert Thanh xuân #vé concert #báo Tiền Phong #Hà Nội #sự kiện âm nhạc

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