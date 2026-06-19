Hàng nghìn khán giả xếp hàng nhận vé concert Thanh xuân

TPO - Sáng 19/6, ban tổ chức concert Thanh xuân tiến hành phát vé trực tiếp tại tòa soạn báo Tiền Phong (15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội). Nhiều bạn trẻ có mặt từ sớm để nhận những tấm vé đầu tiên.
Để nhận vé trong ngày 19/6, độc giả thực hiện đóng góp tối thiểu 70.000 đồng, gồm 20.000 đồng mua ấn phẩm Hoa Học Trò số 1483 và tối thiểu 50.000 đồng ủng hộ chương trình thiện nguyện. Mỗi người được nhận vé mời và vé sẽ được ghi nhận thông tin người tham dự.
Không khí tại điểm phát vé diễn ra sôi nổi nhưng vẫn được duy trì ổn định nhờ sự hướng dẫn của lực lượng hỗ trợ và tình nguyện viên.
Khán giả háo hức đợi chờ khoảnh khắc cầm trên tay chiếc vé giấy concert Thanh xuân đầu tiên.
Để nhận vé, ban tổ chức kiểm tra thông tin cá nhân, xác thực căn cước công dân hoặc tài khoản VNeID của khán giả. Mỗi khán giả chỉ được nhận một vé và thông tin người tham dự được ghi nhận ngay tại thời điểm phát hành.
Nhiều bạn trẻ cho biết dù phải xếp hàng nhưng không ảnh hưởng quyết tâm đến nhận vé của họ. Với nhiều người hâm mộ đây là cơ hội để được trực tiếp gặp gỡ, thưởng thức tác phẩm yêu thích trực tiếp trên sân khấu.
Khán giả hào hứng khoe thành quả sau khi xếp hàng tại trụ sở Báo Tiền Phong.