Khán giả tranh luận phim có Quỳnh Châu, Quang Sự

TPO - "Dưới ô cửa sáng đèn" đang được khán giả dành sự quan tâm, nhưng cũng bị góp ý ở khâu kịch bản.

Dưới ô cửa sáng đèn đang bước vào giai đoạn cao trào. Trong tập 15, Diệu (Quỳnh Châu) phát hiện chồng ngoại tình, công ty lâm vào bế tắc nợ nần, cô suýt bị kẻ gian hại. Biến cố liên tiếp giúp phim thu hút khán giả, nhưng người xem nhận ra kịch bản có chỗ chưa hợp lý.

Khán giả góp ý cách xây dựng tính cách của nhân vật Diệu thiếu logic. Ở vai trò giám đốc công ty, Diệu liều lĩnh, nhiều lần đưa ra quyết định sai lầm, liên tiếp lừa dối khách hàng dẫn tới công ty ngày càng chìm sâu.

Khi Sinh (Quang Sự) đưa ra ý kiến đóng góp cô phủ quyết dứt khoát, chỉ muốn đạt được mục tiêu ngắn.

Diệu liều lĩnh trong công việc, nhưng đó đều là những thủ đoạn gian dối phông bạt đánh lừa khách hàng.

Ở phân đoạn khi công ty còn đang nợ lương công nhân, nhiều người bỏ việc thiếu nhân sự, Diệu vẫn muốn mua máy móc mới. Cô tự ý thay đổi chất lượng vải nên khách hàng không hài lòng, lô hàng bị trả lại.

Để ký hợp đồng mới, Diệu vay lãi chợ đen, tân trang nhà xưởng, thuê máy móc, nhà xưởng để làm hình ảnh với đối tác, màn "phông bạt" gây ra không ít rắc rối.

Dù đây là tình tiết nhằm thúc đẩy nội dung phim tạo sự bế tắc không lối thoát cho Diệu, nhiều khán giả vẫn cảm thấy phim thiếu tính hợp lý vì Diệu đã là giám đốc xưởng may hơn 10 năm nhưng lại phạm nhiều lỗi sai sơ đẳng trong cách quản lý vận hành. Ngoài ra, tính cách cố chấp, không nghe góp ý của người khác cũng khiến khán giả không yêu thích nhân vật Diệu.

Diệu bảo thủ cố chấp, luôn chỉ muốn làm theo ý mình.

Diệu có những sai lầm đẩy tổ ấm nhỏ tới cảnh tan vỡ. Cô bán xe không thông báo trước với chồng. Phim còn có những cảnh quay Diệu và các bạn trong khu tập thể cũ tụ tập. Khán giả cho rằng khi tình cảm vợ chồng căng thẳng, Dương chê trách vợ không để tâm tới mình, Diệu nên dành nhiều thời gian quan tâm tới chồng hơn là tâm sự với Sinh.

Bên cạnh việc xây dựng nữ chính bảo thủ cực đoan quá mức, tình tiết phim bị đánh giá chưa thể thuyết phục người xem.

Với chồng, Diệu cũng thiếu sự quan tâm chia sẻ.

Trong tập 13, khi Diệu bị đối tác gài bẫy tại nhà hàng, tình tiết phim xuất hiện nhiều lỗ hổng như gã môi giới hợp đồng Đức lừa Diệu đến gặp đối tác rồi nhốt cô trong phòng VIP. Thế nhưng, sau đó hắn lại ra bàn ngoài và lớn tiếng kể lại kế hoạch nâng Diệu tới tay đối tác cho người khác nghe như chốn không người. Tình cờ, Sinh và Tài cũng ở đó, nghe hết câu chuyện nên mới kịp thời giải cứu Diệu.

Người xem cũng đặt câu hỏi Sinh và Tài bình thường chỉ ăn ở quán bình dân vỉa hè vì Sinh vốn là người chặt chẽ tính toán trong chi tiêu, nhưng nay họ lại có mặt tại nhà hàng sang trọng như một sự sắp đặt tình cờ, nhờ đó mới giúp được Diệu.

Đức khoe việc gài bẫy Diệu một cách thoải mái như chốn không người.

Việc Diệu bị tấn công cũng có nhiều tình tiết bất hợp lý.

Phim còn có nhiều sạn như thời gian hiển thị trên điện thoại thường xuyên sai lệch với thời gian trên phim. Tình tiết Dương phải lòng người thứ ba cũng diễn ra quá nhanh chóng khiến người xem cảm thấy không thuyết phục.

Dưới ô cửa sáng đèn có nhiều ưu điểm như diễn xuất duyên dáng của dàn diễn viên thực lực, bối cảnh phim đẹp. Tuy nhiên, vẫn có những hạt sạn khiến khán giả cảm thấy chất lượng kịch bản chưa xứng với diễn xuất của các diễn viên.