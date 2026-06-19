Người mua 'hợp đồng kỳ nghỉ' đã qua đời, người thân có thể đề nghị hoàn lại tiền bị chiếm đoạt

TPO - Theo Công an TP Hà Nội, việc một số người mua "hợp đồng kỳ nghỉ" đã qua đời, người thân có thể mang tài liệu, hợp đồng đến cơ quan Công an để trình báo phục vụ công tác điều tra, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Các đối tượng liên quan đến vụ án.

Sáng 19/6, tại hội nghị thông tin báo chí liên quan đến các vụ án lừa đảo tài sản thông qua hình thức mua bán, chuyển nhượng hợp đồng kỳ nghỉ xảy ra trên địa bàn thành phố Hà Nội, Thượng tá Đỗ Thế Thắng - Phó Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội cho biết, đối với trường hợp đứng tên ký các hợp đồng kỳ nghỉ du lịch nhưng đã qua đời, đề nghị người thân, người thừa kế hợp pháp mang các tài liệu, giấy tờ liên quan đến cơ quan công an để trình báo phục vụ công tác điều tra, giải quyết theo quy định.

"Để được xem xét bảo vệ quyền lợi và thu hồi tài sản, những người bị chiếm đoạt hoặc thân nhân của người bị hại cần chủ động cung cấp các hợp đồng, chứng từ nộp tiền và các tài liệu liên quan cho cơ quan điều tra" - Thượng tá Thắng thông tin.

Theo Công an TP Hà Nội, hiện đơn vị đang tích cực điều tra làm rõ vụ án, làm rõ dòng tiền các đối tượng chiếm đoạt sử dụng để đầu tư, kinh doanh và thực hiện nhiều hoạt động khác nhằm che giấu nguồn gốc tài sản.

Như tin đã đưa, từ năm 2023-2025, các đối tượng đã lập 27 công ty, trong đó phân công nhiệm vụ từng người để bán, môi giới việc cho thuê, sang nhượng hợp đồng kỳ nghỉ du lịch theo nội dung đã được các đối tượng thống nhất từ trước.

Lợi dụng lòng tin, sự thiếu hiểu biết, nhằm vào tâm lý thích được tặng quà của người dân, các đối tượng thành lập nhiều công ty bán gói “nghỉ dưỡng, kỳ nghỉ du lịch".

Sau đó gọi điện mời chào khách hàng tham dự hội thảo để nhận Voucher du lịch miễn phí tại các khu du lịch, khu nghỉ dưỡng, khách sạn 4 sao, cam kết không cần mua hàng, không cần mang theo tiền mặt mà chỉ cần mang căn cước.

Khi khách hàng đến hội thảo theo lịch hẹn sẽ được nhân viên chăm sóc khách hàng của Công ty giới thiệu về sản phẩm "Sở hữu kỳ nghỉ du lịch" với các gói du lịch từ 200 - 900 triệu đồng tuỳ theo thời gian cho kỳ nghỉ dưỡng và thời hạn hợp đồng (từ 5 - 40 năm).

Các nhân viên tư vấn đưa ra những chính sách ưu đãi giảm giá lớn khi ký kết hợp đồng, đặt cọc ngay tại sự kiện, đồng thời "hứa hẹn" về khả năng sinh lời khi chuyển nhượng kỳ nghỉ dưỡng cho người khác khi không có nhu cầu sử dụng... khiến khách hàng không có thời gian đọc kỹ, hiểu rõ hợp đồng đã vội vàng ký và đặt cọc.

Việc cam kết của nhân viên tư vấn là nói bằng miệng với khách, không thể hiện trong nội dung hợp đồng và không có trong bất kỳ văn bản thỏa thuận nào. Các nhân viên và lãnh đạo công ty bán kỳ nghỉ luôn tìm cách trốn tránh hoặc nêu nhiều lý do để không chuyển nhượng hợp đồng cho khách. Trên thực tế, không có khách hàng nào chuyển nhượng được hợp đồng.

Bên cạnh đó, các đối tượng từng là nhân viên bán hợp đồng nắm được dữ liệu khách hàng hoặc mua dữ liệu khách hàng đang sở hữu kì nghỉ, đã thành lập các công ty môi giới, cho thuê, sang nhượng hợp đồng kỳ nghỉ và điều hành 1 đội ngũ kinh doanh chủ động liên hệ với những khách có nhu cầu cho thuê, chuyển nhượng hợp đồng theo kịch bản mời chào đã xây dựng sẵn, chi trả hoa hồng cao cho nhân viên kinh doanh, mục đích là bằng mọi cách dụ dỗ, lôi kéo khách hàng nộp tiền đặt cọc giữ chỗ và ký hợp đồng môi giới.

Khi tiếp cận khách, nhân viên kinh doanh không sử dụng tên thật và sử dụng các số điện thoại là “sim rác”, đưa ra các thông tin không có thật là có liên kết với các đối tác bán kỳ nghỉ, hứa hẹn chuyển nhượng với giá cao bất thường (giá trị hợp đồng kỳ nghỉ 200 -900 triệu đồng, thời hạn hợp đồng 5-40 năm) để khiến khách tin tưởng.

Từ đó, nhân viên kinh doanh yêu cầu khách phải nộp tiền qua nhiều hình thức: đặt cọc phí đảm bảo chuyển nhượng hợp đồng, chuyển tiền nâng cấp dịch vụ hoặc mua hợp đồng kỳ nghỉ mới, mặc dù khách không có nhu cầu mua thêm kỳ nghỉ nhưng để chuyển nhượng được khách buộc phải mua hợp đồng kỳ nghỉ mới.

Các đối tượng liên tục thay đổi tên công ty hoặc thành lập công ty mới để trốn tránh khách hàng cũ đến kiến nghị, tố giác và tiếp tục dụ dỗ, lừa khách mới, thực hiện hành vi có sự câu kết giữa nhiều đối tượng với nhau, phân công vai trò cụ thể (có người chỉ đạo, người gọi điện lôi kéo khách và người trực tiếp tiếp xúc lừa gạt khách hàng…), thực hiện phạm tội có kế hoạch và mục đích thống nhất với nhau.

Các công ty này không thực hiện chuyển nhượng, cho thuê kỳ nghỉ cho bất kỳ khách nào mà chiếm đoạt tiền thu được của khách để chi trả lương, thưởng cho nhân viên và chi tiêu cá nhân hết.

Liên quan đến vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" bằng thủ đoạn mua bán, chuyển nhượng gói nghỉ dưỡng, du lịch, tính đến ngày 18/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP đã tiến hành khám xét 196 địa điểm là nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng liên quan đến 24 công ty. Tạm giữ tiền, tài sản của các bị can trong các vụ án tổng giá trị hơn 680 tỷ đồng, gồm: 17 tỷ đồng tiền mặt, phong tỏa tài khoản của các đối tượng hơn 60 tỷ đồng, 11 ô tô trị giá 14,3 tỷ đồng, 19 bất động sản trị giá khoảng 540 tỷ đồng, 3 số tiết kiệm trị giá 12 tỷ đồng; tạm dừng giao dịch 2 tài sản Công ty New Era trị giá khoảng 150 tỷ đồng. Bước đầu ước tính số tiền liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng là 2.700 tỷ đồng. Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra các quyết định khởi tố 25 vụ án, khởi tố 201 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 174 BLHS năm 2015), trong đó có 2 bị can khởi tố 2 tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền (Điều 324 BLHS năm 2015). Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP đang tiếp tục tập trung điều tra mở rộng, làm rõ toàn bộ vụ án và các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; thu hồi tối đa tài sản để xem xét trả lại cho người bị hại. Đề nghị những ai là bị hại hoặc có liên quan việc mua bán các gói nghỉ dưỡng, du lịch thì liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế (địa chỉ 382 Khâm Thiên, phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám) để phối hợp điều tra theo quy định của pháp luật.

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