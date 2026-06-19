Công an Hà Nội tiếp nhận đơn trình báo về 'hợp đồng kỳ nghỉ' của Công ty ALMA

TPO - Hiện Công an TP Hà Nội đã tiếp nhận đơn trình báo liên quan đến việc mua bán, chuyển nhượng "hợp đồng kỳ nghỉ" của Công ty ALMA.

Thượng tá Đỗ Thế Thắng - Phó trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội.

Ngày 19/6, Công an TP Hà Nội thông tin về một số vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức mua bán, chuyển nhượng kỳ nghỉ du lịch xảy ra trên địa bàn.

Trả lời câu hỏi của phóng viên báo Tiền Phong về việc hiện nay có khách hàng phản ánh dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi mua "hợp đồng kỳ nghỉ" của Công ty ALMA, Thượng tá Đỗ Thế Thắng - Phó trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an thành phố đã tiếp nhận đơn trình báo của người dân liên quan đến công ty này.

Theo Thượng tá Thắng, hiện cơ quan chức năng đang tiến hành phân loại để xác minh. "Việc này đang được triển khai làm rất khẩn trương" - Thượng tá Thắng nhấn mạnh.

Trước đó, phản ánh tới báo Tiền Phong, bà M.Q.S (71 tuổi, hiện đang trú tại tỉnh Hưng Yên) cho biết, tháng 3/2018, điện thoại của bà gần như ngày nào cũng nhận được cuộc gọi từ nhân viên giới thiệu chương trình nghỉ dưỡng cao cấp của Công ty ALMA.

"Họ gọi liên tục, nói chỉ cần đến nghe tư vấn, không phải mua gì, không mất đồng nào. Vợ chồng tôi đều đã nghỉ hưu, nghe nói về những chuyến du lịch, những khu nghỉ dưỡng sang trọng thì cũng thấy thích nên quyết định đi xem thử", bà S. kể.

Một buổi chiều, hai vợ chồng bắt taxi đến trụ sở công ty trên phố Trần Hưng Đạo (Hà Nội). Khung cảnh trước mắt khiến họ hoàn toàn yên tâm: hội trường đông kín người, hàng trăm khách hàng chăm chú lắng nghe những lời giới thiệu đầy hấp dẫn về mô hình nghỉ dưỡng lâu dài.

Từ 14h đến 17h, những bài thuyết trình liên tiếp được đưa ra với viễn cảnh về các kỳ nghỉ trong mơ tại những nơi cao cấp. Khi chương trình kết thúc, một nhân viên tiếp cận riêng, đưa cho hai vợ chồng xem cuốn tài liệu dày hàng trăm trang với hình ảnh đẹp mắt về các điểm du lịch nổi tiếng.

"Họ khiến mọi người tin tưởng hoàn toàn. Nghe xong ai cũng nghĩ mình đang nắm trong tay một cơ hội rất tốt", bà S. nhớ lại.

Tin vào những lời tư vấn, vợ chồng bà đã ký hợp đồng mua kỳ nghỉ tại một căn hộ nghỉ dưỡng ở Nha Trang với giá hơn 400 triệu đồng.

Điều đáng nói, hôm ký hợp đồng, hai ông bà không mang theo tiền. Tuy nhiên, nhân viên công ty nhanh chóng trấn an rằng sẽ có người đến tận nhà hoàn tất thủ tục.

Sáng hôm sau, một nam thanh niên cùng một phụ nữ tự giới thiệu là nhân viên công ty xuất hiện tại nhà bà S., yêu cầu thanh toán trước 30% giá trị hợp đồng.

"Tôi lên nhà lấy hơn 2.500 USD đưa cho họ. Hôm sau lại vay mượn thêm được 60 triệu đồng để nộp tiếp", bà kể.

Nhưng chỉ khoảng 10 ngày sau, khi bộ hồ sơ hợp đồng được gửi tới, cảm giác hào hứng nhanh chóng nhường chỗ cho sự lo lắng. "Tôi đọc từng trang rồi ngã ngửa. Những gì họ tư vấn hoàn toàn khác với những điều khoản trong hồ sơ. Lúc đó mới hiểu mình đã rơi vào tình thế rất khó", bà nói.

Theo phản ánh của bà S., sau khi nhận tiền, nhân viên công ty liên tục gọi điện yêu cầu đóng thêm. Thậm chí, khi khách hàng không có khả năng tài chính, họ còn gợi ý vay vốn từ ngân hàng để tiếp tục thanh toán.

"Chúng tôi kiên quyết không vay. Ngay lập tức họ gây áp lực, nói nếu không nộp đủ tiền thì sẽ mất khoản đã đóng trước đó", bà nhớ lại.

Lo sợ rủi ro, vợ chồng bà nhiều lần gửi đơn xin chấm dứt hợp đồng và đề nghị hoàn trả tiền. Thế nhưng thay vì giải quyết, phía công ty tiếp tục thuyết phục hai ông bà đóng thêm để nâng tỷ lệ thanh toán lên 90%.

Những tưởng câu chuyện đã khép lại, nhưng đến năm 2024, nhân viên công ty lại liên hệ, thông báo giá trị căn nghỉ dưỡng trước đây đã tăng từ hơn 400 triệu đồng lên trên 1 tỷ đồng và mời gọi gia đình bà nộp thêm từ 300 đến 500 triệu đồng để có thể chuyển nhượng cho người khác.

"Tôi nghe mà không dám tin. Sau những gì đã xảy ra, chúng tôi không còn tin tưởng nữa", bà S. nói.

Tổng cộng, gia đình bà S. đã nộp hơn 123 triệu đồng.

Liên quan đến vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" bằng thủ đoạn mua bán, chuyển nhượng gói nghỉ dưỡng, du lịch, tính đến ngày 18/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP đã tiến hành khám xét 196 địa điểm là nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng liên quan đến 24 công ty. Tạm giữ tiền, tài sản của các bị can trong các vụ án tổng giá trị hơn 680 tỷ đồng, gồm: 17 tỷ đồng tiền mặt, phong tỏa tài khoản của các đối tượng hơn 60 tỷ đồng, 11 ô tô trị giá 14,3 tỷ đồng, 19 bất động sản trị giá khoảng 540 tỷ đồng, 3 số tiết kiệm trị giá 12 tỷ đồng; tạm dừng giao dịch 2 tài sản Công ty New Era trị giá khoảng 150 tỷ đồng. Bước đầu ước tính số tiền liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng là 2.700 tỷ đồng. Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra các quyết định khởi tố 25 vụ án, khởi tố 201 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 174 BLHS năm 2015), trong đó có 2 bị can khởi tố 2 tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền (Điều 324 BLHS năm 2015). Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP đang tiếp tục tập trung điều tra mở rộng, làm rõ toàn bộ vụ án và các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; thu hồi tối đa tài sản để xem xét trả lại cho người bị hại. Công an TP Hà Nội cho biết đơn vị đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Đồng thời đề nghị những ai là bị hại hoặc có liên quan việc mua bán các gói nghỉ dưỡng, du lịch thì liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế (địa chỉ 382 Khâm Thiên, phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám) để phối hợp điều tra theo quy định của pháp luật.

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