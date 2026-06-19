Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Công an Hà Nội tiếp nhận đơn trình báo về 'hợp đồng kỳ nghỉ' của Công ty ALMA

Thanh Hà

TPO - Hiện Công an TP Hà Nội đã tiếp nhận đơn trình báo liên quan đến việc mua bán, chuyển nhượng "hợp đồng kỳ nghỉ" của Công ty ALMA.

tmc02252.jpg
Thượng tá Đỗ Thế Thắng - Phó trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội.

Ngày 19/6, Công an TP Hà Nội thông tin về một số vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức mua bán, chuyển nhượng kỳ nghỉ du lịch xảy ra trên địa bàn.

Trả lời câu hỏi của phóng viên báo Tiền Phong về việc hiện nay có khách hàng phản ánh dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi mua "hợp đồng kỳ nghỉ" của Công ty ALMA, Thượng tá Đỗ Thế Thắng - Phó trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an thành phố đã tiếp nhận đơn trình báo của người dân liên quan đến công ty này.

Theo Thượng tá Thắng, hiện cơ quan chức năng đang tiến hành phân loại để xác minh. "Việc này đang được triển khai làm rất khẩn trương" - Thượng tá Thắng nhấn mạnh.

Trước đó, phản ánh tới báo Tiền Phong, bà M.Q.S (71 tuổi, hiện đang trú tại tỉnh Hưng Yên) cho biết, tháng 3/2018, điện thoại của bà gần như ngày nào cũng nhận được cuộc gọi từ nhân viên giới thiệu chương trình nghỉ dưỡng cao cấp của Công ty ALMA.

"Họ gọi liên tục, nói chỉ cần đến nghe tư vấn, không phải mua gì, không mất đồng nào. Vợ chồng tôi đều đã nghỉ hưu, nghe nói về những chuyến du lịch, những khu nghỉ dưỡng sang trọng thì cũng thấy thích nên quyết định đi xem thử", bà S. kể.

Một buổi chiều, hai vợ chồng bắt taxi đến trụ sở công ty trên phố Trần Hưng Đạo (Hà Nội). Khung cảnh trước mắt khiến họ hoàn toàn yên tâm: hội trường đông kín người, hàng trăm khách hàng chăm chú lắng nghe những lời giới thiệu đầy hấp dẫn về mô hình nghỉ dưỡng lâu dài.

Từ 14h đến 17h, những bài thuyết trình liên tiếp được đưa ra với viễn cảnh về các kỳ nghỉ trong mơ tại những nơi cao cấp. Khi chương trình kết thúc, một nhân viên tiếp cận riêng, đưa cho hai vợ chồng xem cuốn tài liệu dày hàng trăm trang với hình ảnh đẹp mắt về các điểm du lịch nổi tiếng.

"Họ khiến mọi người tin tưởng hoàn toàn. Nghe xong ai cũng nghĩ mình đang nắm trong tay một cơ hội rất tốt", bà S. nhớ lại.

Tin vào những lời tư vấn, vợ chồng bà đã ký hợp đồng mua kỳ nghỉ tại một căn hộ nghỉ dưỡng ở Nha Trang với giá hơn 400 triệu đồng.

Điều đáng nói, hôm ký hợp đồng, hai ông bà không mang theo tiền. Tuy nhiên, nhân viên công ty nhanh chóng trấn an rằng sẽ có người đến tận nhà hoàn tất thủ tục.

Sáng hôm sau, một nam thanh niên cùng một phụ nữ tự giới thiệu là nhân viên công ty xuất hiện tại nhà bà S., yêu cầu thanh toán trước 30% giá trị hợp đồng.

"Tôi lên nhà lấy hơn 2.500 USD đưa cho họ. Hôm sau lại vay mượn thêm được 60 triệu đồng để nộp tiếp", bà kể.

Nhưng chỉ khoảng 10 ngày sau, khi bộ hồ sơ hợp đồng được gửi tới, cảm giác hào hứng nhanh chóng nhường chỗ cho sự lo lắng. "Tôi đọc từng trang rồi ngã ngửa. Những gì họ tư vấn hoàn toàn khác với những điều khoản trong hồ sơ. Lúc đó mới hiểu mình đã rơi vào tình thế rất khó", bà nói.

Theo phản ánh của bà S., sau khi nhận tiền, nhân viên công ty liên tục gọi điện yêu cầu đóng thêm. Thậm chí, khi khách hàng không có khả năng tài chính, họ còn gợi ý vay vốn từ ngân hàng để tiếp tục thanh toán.

"Chúng tôi kiên quyết không vay. Ngay lập tức họ gây áp lực, nói nếu không nộp đủ tiền thì sẽ mất khoản đã đóng trước đó", bà nhớ lại.

Lo sợ rủi ro, vợ chồng bà nhiều lần gửi đơn xin chấm dứt hợp đồng và đề nghị hoàn trả tiền. Thế nhưng thay vì giải quyết, phía công ty tiếp tục thuyết phục hai ông bà đóng thêm để nâng tỷ lệ thanh toán lên 90%.

Những tưởng câu chuyện đã khép lại, nhưng đến năm 2024, nhân viên công ty lại liên hệ, thông báo giá trị căn nghỉ dưỡng trước đây đã tăng từ hơn 400 triệu đồng lên trên 1 tỷ đồng và mời gọi gia đình bà nộp thêm từ 300 đến 500 triệu đồng để có thể chuyển nhượng cho người khác.

"Tôi nghe mà không dám tin. Sau những gì đã xảy ra, chúng tôi không còn tin tưởng nữa", bà S. nói.

Tổng cộng, gia đình bà S. đã nộp hơn 123 triệu đồng.

Liên quan đến vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" bằng thủ đoạn mua bán, chuyển nhượng gói nghỉ dưỡng, du lịch, tính đến ngày 18/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP đã tiến hành khám xét 196 địa điểm là nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng liên quan đến 24 công ty.

Tạm giữ tiền, tài sản của các bị can trong các vụ án tổng giá trị hơn 680 tỷ đồng, gồm: 17 tỷ đồng tiền mặt, phong tỏa tài khoản của các đối tượng hơn 60 tỷ đồng, 11 ô tô trị giá 14,3 tỷ đồng, 19 bất động sản trị giá khoảng 540 tỷ đồng, 3 số tiết kiệm trị giá 12 tỷ đồng; tạm dừng giao dịch 2 tài sản Công ty New Era trị giá khoảng 150 tỷ đồng.

Bước đầu ước tính số tiền liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng là 2.700 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra các quyết định khởi tố 25 vụ án, khởi tố 201 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 174 BLHS năm 2015), trong đó có 2 bị can khởi tố 2 tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền (Điều 324 BLHS năm 2015).

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP đang tiếp tục tập trung điều tra mở rộng, làm rõ toàn bộ vụ án và các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; thu hồi tối đa tài sản để xem xét trả lại cho người bị hại.

Công an TP Hà Nội cho biết đơn vị đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Đồng thời đề nghị những ai là bị hại hoặc có liên quan việc mua bán các gói nghỉ dưỡng, du lịch thì liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế (địa chỉ 382 Khâm Thiên, phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám) để phối hợp điều tra theo quy định của pháp luật.

Thanh Hà
#Vụ án lừa đảo du lịch #Mua bán hợp đồng kỳ nghỉ giả #Chiến dịch điều tra của công an #Tình tiết lừa đảo cao cấp #Hành vi rửa tiền và trốn thuế

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe