Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ vi phạm thỏa thuận

TPO - Iran tuyên bố sẽ có phản ứng "tương xứng" nếu Mỹ vi phạm các cam kết trong thỏa thuận hòa bình mới đạt được, trong bối cảnh cuộc đàm phán tiếp theo giữa hai bên tại Thụy Sĩ bất ngờ bị trì hoãn.

Theo tuyên bố được truyền thông nhà nước Iran đăng tải, Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran khẳng định sẽ có biện pháp "đáp trả tương xứng" nếu Mỹ vi phạm các điều khoản trong thỏa thuận hòa bình vừa đạt được.

Theo thông cáo báo chí do IRIB công bố, Hội đồng An ninh Quốc gia nêu rõ cơ quan này sẽ "không ngừng nỗ lực cho đến khi các quyền đầy đủ của người dân Iran được khôi phục".

Tuyên bố cũng nhấn mạnh rằng "nếu Mỹ có bất kỳ hành động sai phạm hoặc xâm phạm nào, phản ứng tương xứng sẽ được triển khai theo các kế hoạch đã được chuẩn bị từ trước".

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf, đồng thời là nhà đàm phán chủ chốt của Iran, cảnh báo Washington, rằng bất kỳ hành động vi phạm thỏa thuận hay yêu cầu quá mức nào cũng sẽ vấp phải phản ứng cứng rắn trong bối cảnh hai bên đang hướng tới một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài trong 60 ngày tới.

"Trong trường hợp đối phương hành động thiếu thiện chí, vi phạm cam kết hoặc đưa ra các yêu cầu quá đáng, chúng tôi sẽ không ngần ngại đáp trả mạnh mẽ", ông Ghalibaf viết trên mạng xã hội X.

"Họ đã từng bị đánh bại trong chiến tranh. Nếu muốn quay lại con đường đó một lần nữa, họ sẽ phải nhận một đòn còn nặng nề hơn", ông Mohammad Bagher Ghalibaf nói thêm.

Quan chức Iran cho biết nhóm đàm phán nước này đang tập trung vào việc thực thi các điều khoản của thỏa thuận theo chỉ đạo của Lãnh đạo Tối cao Ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei.

Trước đó, ông Khamenei xác nhận đã phê chuẩn thỏa thuận với Mỹ, đồng thời cho rằng Tổng thống Donald Trump đã sử dụng nhiều biện pháp gây sức ép nhằm đạt được thỏa thuận ban đầu.

Đàm phán Mỹ - Iran tại Thụy Sĩ bị hoãn

Trong diễn biến liên quan, Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ thông báo cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran dự kiến diễn ra ngày thứ Sáu (19/6) tại khu nghỉ dưỡng Burgenstock đã bị hoãn.

Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ cho biết nước này vẫn sẵn sàng đóng vai trò trung gian và tạo điều kiện cho các cuộc đối thoại giữa hai bên.

Thông báo không nêu thời điểm mới cho cuộc gặp nhưng khẳng định công tác chuẩn bị tại Burgenstock vẫn đang được duy trì.

Trước đó, Nhà Trắng cho biết Phó Tổng thống Mỹ JD Vance sẽ không tới Thụy Sĩ theo kế hoạch do các chi tiết của vòng đàm phán vẫn chưa hoàn tất. Một ngày trước đó, ông Vance từng nói ông dự định tham dự cuộc gặp nhưng thừa nhận lịch trình cụ thể vẫn chưa được chốt.

Sự hoài nghi của Tehran vẫn còn nguyên vẹn

Hàng loạt tuyên bố từ các quan chức cấp cao Iran trong những giờ gần đây cho thấy sự ngờ vực sâu sắc của Tehran đối với ý định của Washington vẫn chưa thay đổi.

Lãnh đạo Tối cao Mojtaba Khamenei cho biết ông đã phê duyệt kế hoạch hòa bình gồm 14 điểm được xây dựng sau nhiều tháng xung đột và các nỗ lực đàm phán thất bại, dù vẫn còn những quan điểm khác biệt.

Ali Vaez, Giám đốc Dự án Iran thuộc Crisis Group nhận định động thái này phản ánh cách tiếp cận thận trọng từng được áp dụng bởi người tiền nhiệm của ông Khamenei trong quan hệ với Mỹ.

"Ông Mojtaba đang chuẩn bị cho khả năng ông Trump có thể không phải là một đối tác đàm phán đáng tin cậy", ông Vaez nhận xét.