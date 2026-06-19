Miễn nhiệm một Phó chủ tịch và hai ủy viên UBND TPHCM

TPO - Chiều 19/6, tại kỳ họp thứ ba HĐND TPHCM khóa XI, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã trình HĐND thành phố xem xét miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND TPHCM và miễn nhiệm chức danh ủy viên UBND TPHCM đối với ba cán bộ để thực hiện công tác cán bộ theo quy định.

Cụ thể, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM, được đề nghị miễn nhiệm chức danh ủy viên UBND TPHCM do giải quyết thôi việc theo nguyện vọng cá nhân.

Ông Nguyễn Văn Đồng, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TPHCM, được đề nghị miễn nhiệm chức danh ủy viên UBND TPHCM để thực hiện công tác cán bộ theo quy định.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh và các đại biểu tặng hoa cảm ơn ông Bùi Xuân Cường và ông Nguyễn Văn Đồng. Ảnh: Hữu Huy

Cũng tại kỳ họp, ông Nguyễn Văn Được trình HĐND TPHCM xem xét miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Bùi Xuân Cường để thực hiện công tác cán bộ theo quy định.

Việc miễn nhiệm được thực hiện trên cơ sở các thông báo của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về công tác cán bộ và đề nghị của Sở Nội vụ.

Sau khi nghe các tờ trình, HĐND TPHCM đã tiến hành các thủ tục theo quy định để xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền tại kỳ họp này.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đã trình HĐND thành phố xem xét bầu bổ sung chức danh ủy viên UBND TPHCM nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo đó, UBND TPHCM đề nghị HĐND bầu ông Nguyễn Tấn Phát - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM giữ chức ủy viên UBND TPHCM nhiệm kỳ 2026 - 2031.

HĐND TPHCM tiến hành quy trình bầu cử theo quy định. Kết quả 100% đại biểu có mặt bầu ông Nguyễn Tấn Phát - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo giữ chức ủy viên UBND TPHCM nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Nguyễn Tấn Phát, sinh năm 1977, quê Ninh Thuận (nay thuộc tỉnh Khánh Hòa), có học hàm Phó giáo sư, học vị Tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế chính trị, trình độ Cao cấp lý luận chính trị. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM, ông là Bí thư phường Sài Gòn từ ngày 19/8/2025. Trước đó, từ tháng 11/2019, ông giữ cương vị Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM.