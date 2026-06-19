Khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2026 tại Hải Phòng

TPO - Chiều 19/6, Hội Báo toàn quốc năm 2026 chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn Hải Phòng, quy tụ đông đảo cơ quan báo chí, các cấp Hội Nhà báo và người làm báo cả nước.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết cùng lãnh đạo Hội Nhà Báo Việt Nam, lãnh đạo Thành uỷ Hải Phòng bấm nút khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2026.

Dự lễ khai mạc có ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; ông Lê Ngọc Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng, cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành và cơ quan báo chí.

Hội Báo toàn quốc năm 2026 do Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với thành phố Hải Phòng tổ chức, nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, 21/6/1925 - 21/6/2026.

Công nghệ không thể thay đổi sứ mệnh của báo chí cách mạng

Phát biểu chỉ đạo và tuyên bố khai mạc Hội Báo, ông Trịnh Văn Quyết, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh, yêu cầu báo chí phải không ngừng đổi mới để phát triển tương xứng với tầm vóc thời đại, thực sự trở thành nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu khai mạc.

Nhìn lại hơn một thế kỷ, báo chí cách mạng Việt Nam luôn đồng hành, gắn bó mật thiết với sự nghiệp của Đảng, với công cuộc đấu tranh giành độc lập, bảo vệ và xây dựng đất nước.

Thời gian qua, báo chí cả nước đã chuyển mình mạnh mẽ, quyết liệt thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy. Nhiều cơ quan báo chí sau sáp nhập nhanh chóng ổn định, đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới mô hình hoạt động theo hướng thông minh, hiệu quả. Một diện mạo báo chí chuyên nghiệp hơn, tinh nhuệ hơn và hiện đại hơn đang dần được hình thành.

Công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, mạng xã hội và các nền tảng xuyên biên giới đang làm thay đổi sâu sắc phương thức truyền thông toàn cầu. Tuy nhiên, công nghệ có thể thay đổi cách làm báo nhưng không thể thay đổi sứ mệnh và lý tưởng của Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Để báo chí thực sự trở thành lực lượng tiên phong, động lực thúc đẩy xã hội phát triển, ông Quyết đề nghị đội ngũ người làm báo giữ vững tính Đảng, tính nhân văn, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Mỗi cơ quan báo chí sau tinh gọn phải trở thành một “pháo đài” vững chắc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh sắc bén với các quan điểm sai trái, thù địch và thông tin xấu độc.

Các cơ quan báo chí cần xây dựng tòa soạn hội tụ, đa nền tảng, từng bước làm chủ dòng chảy thông tin trên không gian mạng.

Báo chí phải đi đầu đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết chiến lược của Trung ương vào đời sống, biến ý chí, chủ trương của Đảng thành hành động của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

AI không thể viết thay bản lĩnh, lương tri người làm báo

Ông Trịnh Văn Quyết, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương yêu cầu các cơ quan báo chí không ngừng đổi mới sáng tạo, bứt phá và làm chủ công nghệ. Trước làn sóng cách mạng công nghệ, người làm báo không được phép đi sau mà phải quyết liệt chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết số 57, chủ động ứng dụng trí tuệ nhân tạo và các công nghệ hiện đại.

Các cơ quan báo chí cần xây dựng tòa soạn hội tụ, đa nền tảng, từng bước làm chủ dòng chảy thông tin trên không gian mạng. Làm chủ công nghệ không chỉ để theo kịp mà còn để dẫn dắt, giúp báo chí cách mạng giữ vai trò chủ lực, định hướng dư luận ngay trên các nền tảng số.

“Trí tuệ nhân tạo có thể viết được câu chữ nhưng không thể viết thay bản lĩnh chính trị, lương tri và trái tim của người làm báo cách mạng”, ông Quyết nhấn mạnh.

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc chào mừng khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2026.

Theo ông, báo chí không chỉ phản ánh dòng chảy cuộc sống mà phải góp phần dẫn dắt dòng chảy ấy đi đúng hướng. Mỗi tác phẩm báo chí phải có sức tuyên truyền, cổ vũ, cảm hóa, giáo dục; khơi dậy khát vọng phát triển, tạo đồng thuận xã hội để nhân dân hiểu, tin và đồng hành.

Báo chí cũng cần truyền cảm hứng cho mục tiêu tăng trưởng, cổ vũ tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, phồn vinh và hạnh phúc.

Cùng với việc làm chủ công nghệ, báo chí phải kiên định nguyên tắc nội dung là cốt lõi, công nghệ chỉ là công cụ. Công nghệ dù hiện đại đến đâu cũng chỉ là phương tiện; chất lượng nội dung, tính định hướng, tính nhân văn và đạo đức nghề nghiệp mới làm nên uy tín, sức sống của một cơ quan báo chí.

Ông Quyết nhìn nhận bất kỳ cuộc chuyển đổi nào cũng có những khó khăn ban đầu về tổ chức, vị trí việc làm và những trăn trở đời thường của người làm báo. Tuy nhiên, hơn một thế kỷ qua đã chứng minh Báo chí Cách mạng Việt Nam chưa bao giờ lùi bước trước khó khăn, gian khổ.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết (thứ hai từ phải sang) cùng Bí thư Thành ủy TP Hải Phòng Lê Ngọc Châu (đứng giữa) thăm gian hàng Báo Tiền Phong.

“Càng trong thử thách, bản lĩnh, phẩm chất và giá trị của nghề báo càng tỏa sáng”, ông Quyết nói, đồng thời khẳng định lãnh đạo Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, tạo điều kiện để người làm báo yên tâm gắn bó, cống hiến và trưởng thành cùng nghề.

Ông bày tỏ tin tưởng đội ngũ người làm báo cả nước sẽ tiếp tục giữ vững vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, hướng tới hai dấu mốc 100 năm thành lập Đảng vào năm 2030 và 100 năm thành lập nước vào năm 2045.

“Hãy để mỗi trang báo là một viên gạch xây dựng niềm tin xã hội và giữ vững ngọn cờ khát vọng Việt Nam. Đất nước không thể vươn mình nếu thiếu một nền báo chí bản lĩnh, tiên phong và đầy khát vọng”, ông Quyết nhấn mạnh trước khi tuyên bố khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2026.

Ngày hội lớn của những người làm báo cả nước

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lê Quốc Minh cho biết Hội Báo năm nay diễn ra trong bối cảnh đất nước đang triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Đối với giới báo chí, đây là giai đoạn mang tính bước ngoặt, vừa kế thừa truyền thống hơn một thế kỷ, vừa phải chủ động đổi mới, bứt phá trong kỷ nguyên mới.

Theo ông Minh, ba từ khóa “Trung thành, Sáng tạo, Trách nhiệm” khẳng định sứ mệnh cốt lõi của người làm báo cách mạng: Trung thành với lý tưởng, lợi ích của đất nước và nhân dân; không ngừng đổi mới, ứng dụng công nghệ hiện đại; đồng thời nâng cao trách nhiệm xã hội và đạo đức nghề nghiệp.

Trong chuỗi hoạt động còn có Diễn đàn Báo chí toàn quốc, Chung kết Cuộc thi “Tiếng hát Người làm báo mở rộng” và Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX.

Hội Báo toàn quốc năm 2026 có sự tham gia của 66 đơn vị, cơ quan báo chí và các cấp Hội Nhà báo, với tổng số 87 gian trưng bày.

Điểm nhấn là khu trưng bày trung tâm, được xây dựng như một hành trình kết nối giữa truyền thống và tương lai. Thông qua hình ảnh, tư liệu, hiện vật và công nghệ trình chiếu, công chúng có thể nhìn lại chặng đường phát triển của Báo chí Cách mạng Việt Nam, đồng thời tiếp cận những yêu cầu mới của nghề báo.

Trong khuôn khổ Hội Báo, Diễn đàn Báo chí toàn quốc tập trung thảo luận các vấn đề như sắp xếp hoạt động của cơ quan báo chí, phát triển kinh tế báo chí, bảo vệ bản quyền trong kỷ nguyên AI, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, truyền thông chính sách và tự chủ chiến lược của tòa soạn trong môi trường số.

Phát biểu chào mừng, ông Lê Ngọc Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng cho biết, Hải Phòng vinh dự được lựa chọn tổ chức Hội Báo toàn quốc cùng chuỗi hoạt động trọng điểm của báo chí Việt Nam năm 2026.

Theo Bí thư Thành ủy Hải Phòng, Hội Báo là dịp tôn vinh truyền thống và đóng góp của báo chí, đồng thời là diễn đàn trao đổi giải pháp phát triển báo chí trong bối cảnh sắp xếp tổ chức bộ máy, chuyển đổi số và đổi mới phương thức hoạt động.

Hải Phòng mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của báo chí trong việc phản ánh môi trường đầu tư, các cơ chế, chính sách, dự án trọng điểm, cũng như quảng bá các giá trị văn hóa, lịch sử và hình ảnh đất, người thành phố Cảng.

Thành phố cam kết phối hợp chặt chẽ, cung cấp đầy đủ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan báo chí và phóng viên tác nghiệp.

Hội Báo toàn quốc năm 2026 kéo dài đến ngày 21/6. Trong chuỗi hoạt động còn có Diễn đàn Báo chí toàn quốc, Chung kết Cuộc thi “Tiếng hát Người làm báo mở rộng” và Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX.