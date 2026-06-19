Trăn trở của các điều tra viên khi triệt phá đường dây lừa đảo du lịch ở TPHCM

TPO - Trong số gần 200 bị can vừa bị Công an TPHCM khởi tố, bắt tạm giam liên quan đến 11 công ty du lịch núp bóng hoạt động kinh doanh kỳ nghỉ dưỡng để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 612 tỷ đồng, điều khiến các điều tra viên trăn trở không chỉ là số tiền đặc biệt lớn bị chiếm đoạt mà còn là nhiều bị can còn rất trẻ.

Clip Công an TPHCM triệt phá các công ty mua bán kỳ nghỉ.

Theo Công an TPHCM, nhiều bị can là sinh viên mới tốt nghiệp hoặc người trẻ tuổi vừa bước chân vào thị trường lao động. Không ít người tuổi đời chỉ ngoài 20 nhưng đã tham gia vào các mắt xích quan trọng trong hệ thống lừa đảo với vai trò nhân viên tư vấn, telesale, chăm sóc khách hàng hoặc quản lý nhóm kinh doanh.

Từ nhân viên văn phòng thành bị can

Quá trình điều tra cho thấy các doanh nghiệp này hoạt động dưới vỏ bọc công ty du lịch, sở hữu kỳ nghỉ dưỡng với bộ máy được tổ chức bài bản.

Các công ty lừa đảo bị triệt phá.

Các đối tượng thuê văn phòng tại những vị trí đắc địa, đầu tư cơ sở vật chất hiện đại, xây dựng hình ảnh doanh nghiệp chuyên nghiệp nhằm tạo niềm tin cho khách hàng cũng như người lao động.

Nhiều thanh niên sau khi tốt nghiệp được tuyển dụng với mức lương từ 6 - 8 triệu đồng mỗi tháng cùng hoa hồng hấp dẫn dựa trên doanh số. Công việc hằng ngày chủ yếu là gọi điện thoại cho khách hàng, mời tham dự các chương trình nhận quà, du lịch miễn phí hoặc giới thiệu các gói nghỉ dưỡng cao cấp.

Ban đầu, nhiều người cho rằng mình chỉ đang làm công việc bán hàng, chăm sóc khách hàng thông thường. Tuy nhiên, càng tham gia sâu, họ càng trở thành một phần trong guồng máy lừa đảo được tổ chức chặt chẽ.

Nhân viên sử dụng kịch bản để lừa đảo.

Theo cơ quan điều tra, chính những cuộc gọi tưởng như vô hại đó lại là mắt xích đầu tiên trong kịch bản dẫn dụ người dân đến các "hội thảo" bán hàng được dàn dựng công phu.

Chiêu thức lừa đảo được đào tạo như một quy trình kinh doanh

Khác với những hình thức lừa đảo truyền thống, các công ty này xây dựng cả một quy trình tiếp cận và thao túng tâm lý khách hàng.

Sau khi thu thập hoặc mua trái phép dữ liệu cá nhân, bộ phận telesale sẽ liên tục gọi điện mời khách đến nhận quà tặng, voucher hoặc các chuyến du lịch miễn phí.

Khi khách hàng đến văn phòng, các nhân viên kinh doanh được đào tạo bài bản sẽ thay nhau tư vấn, thuyết phục trong nhiều giờ liền.

Những gói kỳ nghỉ dưỡng được quảng cáo với hàng loạt lợi ích hấp dẫn như được nghỉ dưỡng tại các khu resort cao cấp, được hưởng lãi suất từ 8 - 10%/năm, thậm chí được cam kết sinh lời gấp đôi hoặc gấp nhiều lần số tiền đã đầu tư.

Đánh trúng tâm lý muốn đầu tư an toàn và gia tăng thu nhập, nhiều người đã đồng ý ký kết hợp đồng với giá trị từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng.

Không dừng lại ở đó, khi khách hàng muốn thanh lý hoặc chuyển nhượng hợp đồng để nhận lại tiền, doanh nghiệp tiếp tục đưa ra hàng loạt khoản phí như phí chuyển nhượng, phí thủ tục, phí nâng cấp gói dịch vụ, phí thế chân...

Nhiều nạn nhân vì muốn lấy lại số tiền đã bỏ ra nên tiếp tục đóng thêm tiền và rơi sâu hơn vào chiếc bẫy mà các đối tượng giăng sẵn.

Trả giá đắt vì thiếu hiểu biết pháp luật

Chia sẻ về vụ án, Đại tá Ngô Thuận Lăng, Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), Công an TPHCM cho biết điều khiến lực lượng điều tra đau lòng nhất là phải ra quyết định khởi tố, bắt giam nhiều người còn rất trẻ.

"Đa phần các em là sinh viên mới ra trường, tuổi đời chỉ mới ngoài 20, tương lai còn rất dài phía trước. Tuy nhiên, vì hám lợi trước mắt bởi mức lương và hoa hồng hấp dẫn, các em đã trực tiếp tham gia, giúp sức cho các đường dây lừa đảo", Đại tá Lăng cho biết.

Hầu hết, các đối tượng bị bắt còn rất trẻ, chủ yếu mới ngoài 20 tuổi.

Theo cơ quan điều tra, dù không phải là người chủ mưu nhưng những cá nhân trực tiếp gọi điện dụ dỗ khách hàng, tư vấn sai sự thật hoặc tham gia vào quá trình chiếm đoạt tài sản vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi của mình.

Thực tế này cũng đặt ra hồi chuông cảnh báo đối với nhiều bạn trẻ đang tìm kiếm việc làm.

Các chuyên gia pháp lý cho rằng người lao động cần tìm hiểu kỹ mô hình hoạt động, tính pháp lý và sản phẩm kinh doanh của doanh nghiệp trước khi nhận việc. Việc chạy theo mức lương, hoa hồng cao mà bỏ qua những dấu hiệu bất thường có thể khiến bản thân vô tình trở thành mắt xích trong các tổ chức tội phạm.

Vụ án vừa được triệt phá không chỉ là lời cảnh báo đối với người dân trước các chiêu trò đầu tư sở hữu kỳ nghỉ dưỡng, mà còn là bài học đắt giá cho nhiều người trẻ khi lựa chọn công việc trong bối cảnh các loại tội phạm kinh tế, lừa đảo ngày càng có xu hướng doanh nghiệp hóa và chuyên nghiệp hóa.

Khởi tố 11 vụ án, gần 200 bị can Công an TPHCM đã khởi tố 11 vụ án, gần 200 bị can, thu giữ hơn 5.500 hợp đồng và xác định số tiền bị chiếm đoạt lên tới hơn 612 tỷ đồng. Trong đó, có trường hợp bị chiếm đoạt tới 8,5 tỷ đồng thông qua 42 hợp đồng khác nhau. Cơ quan điều tra xác định nhiều khách hàng không biết mình đang tiếp tục ký thêm hợp đồng mới. Các đối tượng lợi dụng việc người lớn tuổi ít đọc kỹ nội dung văn bản, đồng thời sử dụng các loại phụ lục, biên bản hoặc giấy tờ phát sinh để hợp thức hóa việc ký kết. Có trường hợp khách hàng không được giữ hợp đồng hoặc phải chờ nhiều tuần mới nhận được bản chính thức. Khi xảy ra tranh chấp, doanh nghiệp sử dụng chính những hợp đồng này để phủ nhận các cam kết đã tư vấn trước đó.

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