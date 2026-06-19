Triệu Lộ Tư và Trương Lăng Hách trở thành trò cười

Trang 163 đưa tin trên các trang MXH Trung Quốc xuất hiện thông tin Trương Lăng Hách và Triệu Lộ Tư là hai nghệ sĩ đại lục duy nhất được đề cử tại Seoul International Drama Awards 2026 ở hạng mục Nam/Nữ chính xuất sắc. Tin tức này khiến người hâm mộ của cả hai vui mừng vì tên tuổi của thần tượng đã vươn ra khỏi Trung Quốc, lọt vào đề cử giải thưởng quốc tế lớn.

Tuy nhiên, sau đó công chúng tìm hiểu thông tin và sự thật là giải thưởng Giải thưởng Phim truyền hình Quốc tế Seoul (Seoul International Drama Awards - SDA) mới bước vào giai đoạn tiếp nhận hồ sơ tham dự. Hai đoàn phim Trục ngọc và Hãy để tôi tỏa sáng đã đăng ký dự thi cho Trương Lăng Hách và Triệu Lộ Tư.

Có tới 352 tác phẩm được gửi đến từ nhiều nước khác nhau và đây không phải danh sách đề cử chính thức. Vì vậy, thông tin hai diễn viên lọt vào "đề cử Seoul International Drama Awards" không chính xác, đã bị thổi phồng quá mức.

Trương Lăng Hách và Triệu Lộ Tư bị chê cười vì mập mờ giải thưởng, thành tích.

Bên cạnh đó, ở hạng mục Ngôi sao châu Á, có tới 60 diễn viên Trung Quốc cũng đã gửi hồ sơ tranh giải gồm nhiều ngôi sao lớn như Dương Dương, Địch Lệ Nhiệt Ba, Bạch Lộc, Dương Mịch, Thành Nghị, Hứa Khải, Cung Tuấn, Tăng Thuấn Hy... Hoạt động bỏ phiếu kéo dài một tháng, lễ trao giải sẽ được tổ chức vào ngày 8/10 tại Seoul, Hàn Quốc.

Theo 163, việc nhiều nghệ sĩ thổi phồng giải thưởng, thành tích phim để đánh bóng tên tuổi không hiếm gặp tại giới giải trí Hoa ngữ. Khi phim Trục ngọc lên sóng cũng từng nhận chỉ trích về việc làm giả số liệu, nâng cao thành tích phim, tạo ra những sai lệch về chỉ số.

Trước đó, Trương Lăng Hách bị toàn mạng chế giễu không chỉ vì màn thể hiện kém cỏi không ra dáng tướng quân trong phim Trục ngọc. Để quảng bá cho vai diễn này, người hâm mộ của Trương Lăng Hách đã so sánh anh với những nghệ sĩ từng thể hiện các vai diễn tướng quân nổi danh như Hà Nhuận Đông với vai Lữ Bố và Hạng Vũ, Triệu Văn Trác hay Cổ Thiên Lạc. Công chúng cho rằng phía Trương Lăng Hách muốn nâng cao danh tiếng của bản thân nên so sánh với những tượng đài của màn ảnh Hoa ngữ.

Hình ảnh "tướng quân kem nền" từ phim Trục ngọc còn nổi tiếng tới mức được đưa tin trên thời sự của nhiều nước. Vì vậy, việc Trương Lăng Hách được đề cử với vai diễn Tạ Chinh trong Trục ngọc khiến khán giả bất ngờ, từ đó tìm hiểu kỹ hơn về giải thưởng Seoul International Drama Awards 2026 và nhận ra những bẫy truyền thông từ các nghệ sĩ khi lập lờ về giải thưởng.

Các nghệ sĩ Trung Quốc thường so kè về thành tích, dẫn đến người hâm mộ cũng tạo ra nhiều số liệu ảo.

Trước khi bước chân vào ngành giải trí năm 2020, Trương Lăng Hách từng trúng tuyển Đại học Sư phạm Nam Kinh, theo học chuyên ngành Kỹ thuật điện. Sau khi chuyển hướng sang diễn xuất, anh nhanh chóng được chú ý nhờ tham gia nhiều dự án truyền hình.

Trong gần 5 năm hoạt động, Trương Lăng Hách góp mặt trong nhiều bộ phim nổi bật như Thương lan quyết, Vân chi vũ, Độ hoa niên, Ninh an như mộng, Anh đào hổ phách, Yêu em…

Về phía Triệu Lộ Tư, vai diễn trong phim Hãy để tôi tỏa sáng cũng bị đánh giá có diễn xuất khoa trương, kịch bản như phim ngắn, thiếu tính logic. So với các tác phẩm chất lượng của Hàn Quốc phim của Triệu Lộ Tư khó có cơ hội giành chiến thắng.