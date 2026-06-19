Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Triệu Lộ Tư và Trương Lăng Hách trở thành trò cười

Minh Vũ

TPO - Khán giả bất ngờ khi Triệu Lộ Tư và Trương Lăng Hách thổi phồng thành tích quá mức.

Trang 163 đưa tin trên các trang MXH Trung Quốc xuất hiện thông tin Trương Lăng Hách và Triệu Lộ Tư là hai nghệ sĩ đại lục duy nhất được đề cử tại Seoul International Drama Awards 2026 ở hạng mục Nam/Nữ chính xuất sắc. Tin tức này khiến người hâm mộ của cả hai vui mừng vì tên tuổi của thần tượng đã vươn ra khỏi Trung Quốc, lọt vào đề cử giải thưởng quốc tế lớn.

Tuy nhiên, sau đó công chúng tìm hiểu thông tin và sự thật là giải thưởng Giải thưởng Phim truyền hình Quốc tế Seoul (Seoul International Drama Awards - SDA) mới bước vào giai đoạn tiếp nhận hồ sơ tham dự. Hai đoàn phim Trục ngọcHãy để tôi tỏa sáng đã đăng ký dự thi cho Trương Lăng Hách và Triệu Lộ Tư.

Có tới 352 tác phẩm được gửi đến từ nhiều nước khác nhau và đây không phải danh sách đề cử chính thức. Vì vậy, thông tin hai diễn viên lọt vào "đề cử Seoul International Drama Awards" không chính xác, đã bị thổi phồng quá mức.

truong-lang-hach2.jpg
trieu-lo-tu5.jpg
Trương Lăng Hách và Triệu Lộ Tư bị chê cười vì mập mờ giải thưởng, thành tích.

Bên cạnh đó, ở hạng mục Ngôi sao châu Á, có tới 60 diễn viên Trung Quốc cũng đã gửi hồ sơ tranh giải gồm nhiều ngôi sao lớn như Dương Dương, Địch Lệ Nhiệt Ba, Bạch Lộc, Dương Mịch, Thành Nghị, Hứa Khải, Cung Tuấn, Tăng Thuấn Hy... Hoạt động bỏ phiếu kéo dài một tháng, lễ trao giải sẽ được tổ chức vào ngày 8/10 tại Seoul, Hàn Quốc.

Theo 163, việc nhiều nghệ sĩ thổi phồng giải thưởng, thành tích phim để đánh bóng tên tuổi không hiếm gặp tại giới giải trí Hoa ngữ. Khi phim Trục ngọc lên sóng cũng từng nhận chỉ trích về việc làm giả số liệu, nâng cao thành tích phim, tạo ra những sai lệch về chỉ số.

Trước đó, Trương Lăng Hách bị toàn mạng chế giễu không chỉ vì màn thể hiện kém cỏi không ra dáng tướng quân trong phim Trục ngọc. Để quảng bá cho vai diễn này, người hâm mộ của Trương Lăng Hách đã so sánh anh với những nghệ sĩ từng thể hiện các vai diễn tướng quân nổi danh như Hà Nhuận Đông với vai Lữ Bố và Hạng Vũ, Triệu Văn Trác hay Cổ Thiên Lạc. Công chúng cho rằng phía Trương Lăng Hách muốn nâng cao danh tiếng của bản thân nên so sánh với những tượng đài của màn ảnh Hoa ngữ.

Hình ảnh "tướng quân kem nền" từ phim Trục ngọc còn nổi tiếng tới mức được đưa tin trên thời sự của nhiều nước. Vì vậy, việc Trương Lăng Hách được đề cử với vai diễn Tạ Chinh trong Trục ngọc khiến khán giả bất ngờ, từ đó tìm hiểu kỹ hơn về giải thưởng Seoul International Drama Awards 2026 và nhận ra những bẫy truyền thông từ các nghệ sĩ khi lập lờ về giải thưởng.

trieu-lo-tu2a.jpg
vi2.jpg
Các nghệ sĩ Trung Quốc thường so kè về thành tích, dẫn đến người hâm mộ cũng tạo ra nhiều số liệu ảo.

Trước khi bước chân vào ngành giải trí năm 2020, Trương Lăng Hách từng trúng tuyển Đại học Sư phạm Nam Kinh, theo học chuyên ngành Kỹ thuật điện. Sau khi chuyển hướng sang diễn xuất, anh nhanh chóng được chú ý nhờ tham gia nhiều dự án truyền hình.

Trong gần 5 năm hoạt động, Trương Lăng Hách góp mặt trong nhiều bộ phim nổi bật như Thương lan quyết, Vân chi vũ, Độ hoa niên, Ninh an như mộng, Anh đào hổ phách, Yêu em

Về phía Triệu Lộ Tư, vai diễn trong phim Hãy để tôi tỏa sáng cũng bị đánh giá có diễn xuất khoa trương, kịch bản như phim ngắn, thiếu tính logic. So với các tác phẩm chất lượng của Hàn Quốc phim của Triệu Lộ Tư khó có cơ hội giành chiến thắng.

Minh Vũ
#Triệu Lộ Tư #Trương Lăng Hách #Seoul International Drama Awards 2026 #Trục ngọc #phim Trung Quốc

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe