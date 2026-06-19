Động thái của Binz

TPO - Những ngày qua, Binz và bạn gái là hot girl Châu Bùi vướng tin đồn rạn nứt tình cảm. Thay vì lên tiếng về chuyện cá nhân, Binz ra sản phẩm âm nhạc mới, tái hiện hành trình của một người đàn ông khi nhận ra những giá trị từng vô tình bỏ lỡ trong quá khứ.

Binz vẫn hát nhạc thất tình

Tối 18/6, Binz phát hành MV Hững hờ trên các nền tảng nhạc số. Đây là sản phẩm hình ảnh dành cho ca khúc cùng tên thuộc album đầu tay Gặp lại, vốn nhận được nhiều sự chú ý từ khán giả nhờ giai điệu giàu cảm xúc và nội dung mang tính chiêm nghiệm.

Nếu album Gặp lại được ví như những trang nhật ký nội tâm của Binz, thì Hững hờ là khoảnh khắc nam rapper nhìn lại những điều đã qua bằng sự thấu hiểu và trưởng thành.

Binz vẫn hát nhạc thất tình nhưng thể hiện hình ảnh trưởng thành hơn.

Không lựa chọn cách kể chuyện phô trương hay hiệu ứng thị giác dồn dập, MV tập trung vào những khoảng lặng cảm xúc, tái hiện hành trình của một người đàn ông khi nhận ra những giá trị từng vô tình bỏ lỡ trong quá khứ.

Ca khúc không chỉ là bản tình ca về sự chia xa, mà còn mang dáng dấp của một lời xin lỗi gửi đến những người từng bước qua cuộc đời người kể chuyện. Qua đó, Binz thể hiện góc nhìn mới về tình yêu và sự trưởng thành, khi học cách đối diện với những thiếu sót của bản thân bằng sự cảm thông thay vì né tránh.

Tiếp nối tinh thần tự sự xuyên suốt album, Hững hờ cho thấy hình ảnh khác của Binz. Nam rapper điềm tĩnh hơn, sẵn sàng chấp nhận tổn thương như một phần của hành trình sống.

Thay vì che giấu cảm xúc sau lớp vỏ hào nhoáng quen thuộc, nam nghệ sĩ lựa chọn đối diện trực tiếp với những vết xước nội tâm.

Chia sẻ về ca khúc, Binz nói Hững hờ trong album Gặp lại được anh kể bằng sự nhận thức về lỗi lầm và sự cảm thông.

Hai phiên bản của nhân vật nữ xuất hiện xuyên suốt MV.

"Tôi đã quay lại quá khứ với một lời xin lỗi kiêu hãnh, vì tôi biết rằng khi đối phương tha thứ cho mình, chính họ cũng sẽ thay đổi và xóa bỏ được nỗi đau của chính họ”, rapper nói.

Theo nam rapper, sự tha thứ không chỉ giúp người mắc lỗi được giải thoát mà còn là cách để người ở lại chữa lành những tổn thương trong lòng. Chính điều này tạo nên màu sắc riêng cho Hững hờ so với nhiều ca khúc thất tình trước đây của anh.

Bên cạnh âm nhạc, MV gây chú ý bởi ngôn ngữ hình ảnh mang tính điện ảnh và giàu tính biểu tượng. Đạo diễn lựa chọn cách kể chuyện trừu tượng với nhiều góc máy rộng và những trường đoạn dài nhằm khắc họa cảm giác chờ đợi trong tình yêu.

Một trong những điểm nhấn của MV là sự chuyển đổi màu sắc giữa các phân đoạn. Từ gam màu trắng đen tĩnh lặng, hình ảnh dần chuyển sang những khung hình rực rỡ hơn, tương ứng với ba cột mốc cảm xúc quan trọng: thời điểm chàng trai bước vào cuộc đời cô gái, giai đoạn tình yêu ngập tràn hạnh phúc và khoảnh khắc cô gái buông bỏ những tổn thương cũ để mở lòng với tương lai.

Ngoài ra, hình ảnh hai phiên bản của nhân vật nữ xuất hiện xuyên suốt MV được sử dụng như biểu tượng cho những trạng thái khác nhau của tình yêu, từ đổ vỡ đến trọn vẹn.

Qua đó, câu chuyện tình trong MV không hướng đến sự dằn vặt hay tiếc nuối, mà tập trung vào quá trình thấu hiểu và chấp nhận những gì đã xảy ra.

Không còn là trai hư

Sự ra mắt của Hững hờ tiếp tục cho thấy bước chuyển biến trong tư duy âm nhạc của Binz sau nhiều năm hoạt động. Từ hình ảnh bad boy (trai hư) gắn liền với các bản hit như Bigcityboi, nam rapper ngày càng khai thác sâu hơn những khía cạnh nội tâm và cá nhân trong sáng tác.

MV gây chú ý bởi ngôn ngữ hình ảnh mang tính điện ảnh và giàu tính biểu tượng.

Trước ngày ra mắt MV, Binz và bạn gái là hot girl Châu Bùi vướng tin đồn rạn nứt tình cảm. Từ việc Châu Bùi không xuất hiện tại fan meeting của SpaceSpeakers, mọi động thái của cặp sao đều trở thành chủ đề bàn tán.

Giữa lúc tin đồn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, Binz chia sẻ dòng trạng thái liên quan đến MV: "Người chưa hững hờ bị người hững hờ hờ hững, người bị hững hờ trở thành người hững hờ với người chưa hững hờ". Châu Bùi cũng chưa có động thái chia sẻ MV mới của bạn trai.

Binz tên thật là Lê Nguyễn Trung Đan, xuất thân từ cộng đồng underground với biệt danh Binz Da Poet. Anh là thành viên của SpaceSpeakers và từng ghi dấu ấn qua nhiều sản phẩm thành công như Bigcityboi, Hit me up, Ok.