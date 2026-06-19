Chủ tịch UBND các tỉnh phải cam kết bằng văn bản về tiến độ hoàn thành dự án

TPO - Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu đề nghị các bộ, ngành, địa phương bảo đảm đồng thời các mục tiêu về tiến độ, chất lượng, an toàn và hiệu quả đầu tư, tuyệt đối không để xảy ra thất thoát, lãng phí. Đặc biệt, Chủ tịch UBND các tỉnh phải có cam kết bằng văn bản về tiến độ hoàn thành dự án.

Sáng 19/6, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng trường học cho các xã biên giới chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo trực tuyến với 22 địa phương.

Đến tháng 6/2026, toàn quốc đã khởi công xây dựng 229 trường trên tổng số 248 xã, phường biên giới thuộc 21/22 tỉnh, thành phố biên giới. Cụ thể, năm 2025, đã khởi công xây dựng đồng loạt 108 trường/108 xã biên giới thuộc 19 tỉnh, thành phố; năm 2026, khởi công, động thổ xây dựng đồng loạt 121 trường/121 xã biên giới còn lại, thuộc 17 tỉnh, thành phố.

Báo cáo tại cuộc họp, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các địa phương cho biết, nguyên nhân chính gây chậm tiến độ, làm phát sinh tổng mức đầu tư là do khó khăn về điều kiện địa hình, địa chất, thời tiết; không có đủ vật liệu xây dựng và nhân lực thi công; giá nguyên, nhiên, vật liệu và nhân công biến động mạnh, tăng cao.

Bên cạnh đó, một số địa phương còn lúng túng trong tổ chức thực hiện; chưa sâu sát, quyết liệt, quyết tâm; công tác chỉ đạo, lãnh đạo, tổ chức thực hiện còn chậm, chưa thực hiện tốt nguyên tắc "6 rõ".

Tất cả các trường phải vận hành trước 30/8

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh, đây không chỉ là dự án xây dựng trường học mà còn là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, là công trình của niềm tin, của an sinh xã hội, góp phần củng cố quốc phòng, an ninh và bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.

Theo ông, cơ chế đặc thù đã có, chính sách dành cho nhà trường và học sinh đã được ban hành, nguồn vốn xây dựng cơ bản đã được bố trí. Vì vậy, các địa phương không được viện dẫn những khó khăn chung để trì hoãn tiến độ, và trách nhiệm hoàn thành công trình thuộc về người đứng đầu địa phương.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu phát biểu. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng yêu cầu bảo đảm đồng thời các mục tiêu về tiến độ, chất lượng, an toàn và hiệu quả đầu tư; tuyệt đối không để xảy ra thất thoát, lãng phí.

Các địa phương phải chủ động chuẩn bị đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học để khi công trình hoàn thành có thể đưa vào vận hành ngay. Tinh thần là khánh thành trường gắn với tổ chức khai giảng năm học mới.

Lãnh đạo Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các bộ, ngành liên quan thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, bảo đảm tất cả các trường phải vận hành trước ngày 30/8/2026; không để xảy ra tình trạng trường học đã khánh thành nhưng chưa đủ điều kiện tổ chức dạy và học.

Đối với các địa phương, Bí thư Tỉnh ủy phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm; bám sát công trường, bám sát từng dự án. Mỗi công trình phải có báo cáo tiến độ hằng ngày, hằng tuần; các khó khăn, vướng mắc phát sinh phải được xử lý ngay.

Ông yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh có cam kết bằng văn bản về tiến độ hoàn thành dự án, gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 22/6. Đây là cam kết chính trị, thể hiện trách nhiệm của địa phương trước Đảng, Nhà nước và nhân dân.