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Huế:

Giông lốc quật ngã hàng trăm cây xanh, tốc mái 18 căn nhà ở Huế

Ngọc Văn

TPO - Trận mưa giông kèm sét và gió mạnh xảy ra tại một số địa phương ở TP. Huế đã làm 18 nhà dân bị tốc mái, hàng trăm cây xanh gãy đổ, nhiều diện tích cây trồng hư hại và khiến sân khấu ngoài trời tại quảng trường bia Quốc Học hư hỏng.

Sáng 19/6, thông tin từ Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu (Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Huế) cho biết, trên địa bàn thành phố vừa xảy ra mưa giông kèm lốc xoáy, sét và gió mạnh, gây thiệt hại về nhà cửa, cây xanh và sản xuất nông nghiệp.

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Lực lượng quân đội khảo sát hiện trường thiệt hại nhà cửa do giông lốc để triển khai các biện pháp khắc phục.

Theo thống kê ban đầu, có 18 căn nhà bị tốc mái. Trong đó, xã Bình Điền có 1 căn bị tốc mái hoàn toàn; phường Hương Trà có 15 căn bị tốc mái từ 30-50%; phường Kim Long và phường Phong Thái mỗi địa phương có 1 căn bị ảnh hưởng. Ngoài ra, tại phường Hương Trà, giông lốc còn làm gãy đổ 112 cây xanh, khoảng 10-12 ha chuối và gần 20 ha thanh trà bị hư hại.

Về người, một em nhỏ ở xã Bình Điền bị thương vùng đầu do ảnh hưởng của giông lốc, được đưa đến cơ sở y tế sơ cứu. Hiện sức khỏe nạn nhân đã ổn định.

Đáng chú ý, hệ thống sân khấu ngoài trời tại quảng trường bia Quốc Học Huế - nơi tổ chức lễ bế mạc Tuần lễ Âm nhạc Quốc tế Huế tối 18/6 - bị hư hỏng nhiều hạng mục, khiến chương trình phải tạm hoãn.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền các địa phương đã huy động lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, thống kê thiệt hại, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, dọn dẹp cây xanh gãy đổ, đảm bảo giao thông và sớm ổn định đời sống. Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Huế cũng chỉ đạo lực lượng quân sự cơ sở hỗ trợ các hộ dân sửa chữa nhà cửa bị tốc mái do giông lốc.

Ngọc Văn
#dông lốc #tốc mái nhà #mưa dông Huế #cây xanh gãy đổ #Quảng trường Bia Quốc Học #người dân #quân đội #bị thương #TP. Huế #phường Hương Trà

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