Quy định mới của Ban Bí thư về bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ diện Trung ương quản lý

TPO - Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Quy định số 200 – QĐ/TW của Ban Bí thư về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý.

Quy định này quy định về phạm vi, đối tượng áp dụng, nguyên tắc thực hiện, công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý (sau đây gọi tắt là cán bộ): Khám sức khoẻ định kỳ; chăm sóc ngoại viện, khi đi công tác; khám bệnh, chữa bệnh, quy trình, thủ tục khám, chữa bệnh; kinh phí hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh đối với cán bộ; chế độ, chính sách đối với người làm công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Ảnh: PV.



Theo quy định này, cán bộ được bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ là các đồng chí cán bộ đương chức, nguyên chức hoặc đã nghỉ hưu; là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước; lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam; cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị quản lý; cán bộ thuộc diện Ban Bí thư quản lý.

Về nguyên tắc thực hiện, quy định nêu rõ, cán bộ đồng thời giữ nhiều chức danh, chức vụ thì thực hiện chế độ, chính sách theo chức danh, chức vụ cao nhất. Việc thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ phải bảo đảm đúng đối tượng theo quy định; trường hợp đặc biệt do Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, quyết định.

Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ phải được thực hiện chặt chẽ, giúp sàng lọc, dự báo, phát hiện sớm các nguy cơ để có giải pháp phù hợp bảo vệ và nâng cao sức khoẻ cán bộ. Thông tin về sức khoẻ, hồ sơ sức khỏe của cán bộ được bảo mật và thực hiện nghiêm theo quy định của Đảng và pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số trong việc quản lý hồ sơ, theo dõi tình hình sức khỏe cán bộ.

Theo quy định, về khám định kỳ, cán bộ phải thực hiện nghiêm việc khám sức khỏe định kỳ 6 tháng/lần tại các bệnh viện trong hệ thống bảo vệ, chăm sóc sức khỏe.

Nội dung khám thực hiện theo quy định của Bộ Y tế. Trường hợp có bệnh lý sẽ thực hiện khám sức khỏe theo chỉ định của Hội đồng chuyên môn.

Cán bộ phải thông tin đầy đủ, trung thực về tình hình sức khỏe

Cán bộ phải thông tin đầy đủ, trung thực về tình hình sức khỏe của bản thân với Hội đồng chuyên môn. Hội đồng chuyên môn chịu trách nhiệm về quyết định chẩn đoán bệnh, phương pháp điều trị phù hợp với chẩn đoán bệnh, tình trạng bệnh của cán bộ.

Quy định nêu thực hiện chế độ khám, kiểm tra sức khỏe toàn diện và kết luận phân loại sức khỏe trước khi bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh lãnh đạo, quản lý và giới thiệu nhân sự ứng cử vào các chức danh thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

Về chăm sóc sức khỏe ngoại viện, với cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước được bác sĩ tiếp cận thăm khám sức khỏe hằng ngày.

Với cán bộ cấp cao còn lại sẽ được bác sĩ theo dõi sức khỏe thăm khám sức khỏe ít nhất 1 lần/tuần, 2 lần/tuần hoặc hằng ngày tùy theo diễn biến sức khỏe của cán bộ.

Với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý cũng được quy định cụ thể theo từng loại sức khỏe.

Khi đi công tác trong nước, với đoàn công tác do lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước làm trưởng đoàn (yêu cầu có bác sĩ tiếp cận phục vụ được sắp xếp thường xuyên ở khu vực gần lãnh đạo).

Khi đi công tác tại những vùng đặc biệt khó khăn trong nước, được bố trí 1 bác sĩ tiếp cận phục vụ. Khi công tác tại các vùng còn lại trong nước, khi có yêu cầu của trưởng đoàn, được bố trí bác sĩ tiếp cận phục vụ.

Với đoàn công tác do lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam làm trưởng đoàn, tùy theo tình hình sức khỏe và yêu cầu của trưởng đoàn thì bố trí 1 bác sĩ phục vụ.