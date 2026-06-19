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Lâm Đồng:

Bi kịch trên sông Đạ Dâng: Tìm thấy 2 thi thể, còn 1 người mất tích

Thái Lâm

TPO - Ba người bị dòng nước lớn cuốn trôi khi đang tắm trên sông Đạ Dâng (Lâm Đồng). Sau gần một ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân, hiện còn 1 người vẫn đang mất tích.

Ngày 19/6, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết: Sáng cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân trong vụ 3 người mất tích trên sông Đạ Dâng.

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Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể 2 người mất tích khi tắm sông Đạ Dâng.

Theo thông tin ban đầu, chiều 18/6, Đ.M.T. (SN 1989), Đ.V.K.P. (SN 2010) và Đ.M.N. (SN 2012) cùng một cháu bé tên K. đến tắm tại sông Đạ Dâng, đoạn chảy qua địa bàn xã Phúc Thọ Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.

Trong lúc đang tắm, nước lớn từ thượng nguồn bất ngờ đổ về khiến cả 4 người bị cuốn theo dòng nước. May mắn, cháu K. thoát được vào bờ, 3 người còn lại mất tích.

Nhận tin báo, Công an xã Phúc Thọ cùng lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng đã huy động lực lượng, phương tiện xuyên đêm tìm kiếm các nạn nhân.

Khoảng 10h40 hôm nay (19/6), lực lượng chức năng phát hiện thi thể Đ.M.T. và Đ.M.N tại khu vực hạ du hồ Thủy điện Đồng Nai, thuộc xã Đinh Trang Thượng, cách vị trí gặp nạn tại cầu Đạ Dâng 1 khoảng 200m.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân còn lại.

Thái Lâm
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