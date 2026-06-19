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Ban Bí thư quy định về tổ chức đảng trong tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước

Trường Phong

TPO - Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Quy định 196-QĐ/TW của Ban Bí thư về tổ chức đảng trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, công ty, ngân hàng thương mại nhà nước.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Quy định 196-QĐ/TW của Ban Bí thư về tổ chức đảng trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, công ty, ngân hàng thương mại nhà nước.

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Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Ảnh: PV.

Theo quy định, tổ chức đảng trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, công ty, ngân hàng thương mại nhà nước, tổ chức tài chính, doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc cổ phần, vốn góp chi phối (gọi chung là doanh nghiệp nhà nước) trực thuộc đảng ủy bộ, cơ quan ngang bộ (không bao gồm tổ chức đảng doanh nghiệp nhà nước do Bộ Công an, Bộ Quốc phòng quản lý), trường hợp đặc biệt do Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định; trực thuộc cấp ủy địa phương (đảng ủy xã, phường, đặc khu nơi đặt trụ sở hoặc đảng ủy UBND tỉnh, thành phố hoặc tỉnh ủy, thành ủy), thì được tổ chức theo 2 mô hình: Đảng bộ toàn doanh nghiệp; Đảng bộ công ty mẹ của doanh nghiệp.

Quy định cũng nêu về điều kiện thành lập đảng bộ toàn doanh nghiệp. Theo đó, Đảng bộ toàn doanh nghiệp trực thuộc đảng ủy bộ, cơ quan ngang bộ được thành lập khi có đủ các điều kiện sau:

Là doanh nghiệp nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập hoặc phê duyệt cho thành lập; có vị trí quan trọng về kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng.

Hoạt động của các đơn vị thành viên và doanh nghiệp nhà nước gắn kết chặt chẽ với nhau; các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc hoặc cơ bản phụ thuộc hoàn toàn công ty mẹ của tập đoàn kinh tế, tổng công ty về công nghệ, kỹ thuật, tài chính, thị trường, sản phẩm và dịch vụ chính.

Các đơn vị thành viên của doanh nghiệp nhà nước đóng trên nhiều địa bàn nhưng không chi phối hoặc chi phối không lớn đến nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trường hợp đặc biệt do Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định.

Đảng bộ toàn doanh nghiệp trực thuộc cấp ủy địa phương (đảng ủy xã, phường, đặc khu nơi đặt trụ sở hoặc đảng ủy UBND tỉnh, thành phố hoặc tỉnh ủy, thành ủy) được thành lập khi có đủ các điều kiện:

Là doanh nghiệp nhà nước do UBND tỉnh, thành phố hoặc do các bộ, ngành quyết định thành lập.

Hoạt động của các đơn vị thành viên và doanh nghiệp nhà nước gắn kết chặt chẽ với nhau; các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc hoặc cơ bản phụ thuộc hoàn toàn công ty mẹ của tổng công ty, công ty về công nghệ, kỹ thuật, tài chính, thị trường, sản phẩm và dịch vụ chính.

Các đơn vị thành viên của doanh nghiệp nhà nước đóng trên nhiều xã, phường, đặc khu trong và ngoài tỉnh, thành phố và không chi phối hoặc chi phối không lớn đến nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Về điều kiện thành lập đảng bộ công ty mẹ của doanh nghiệp, quy định nêu rõ, đảng bộ công ty mẹ của doanh nghiệp trực thuộc đảng ủy bộ, cơ quan ngang bộ, bao gồm: tổ chức đảng các phòng, ban, công ty, đơn vị trực thuộc trụ sở chính, các chi nhánh (trừ chi nhánh ngân hàng), văn phòng đại diện hạch toán phụ thuộc; tổ chức đảng ở các doanh nghiệp, đơn vị thành viên có trụ sở đóng trên cùng địa bàn tỉnh, thành phố với trụ sở chính và tổ chức đảng ở các đơn vị thành viên có vị trí, vai trò trụ cột của doanh nghiệp không đóng trên cùng địa bàn tỉnh, thành phố với trụ sở chính. Trường hợp đặc biệt do Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định.

Theo quy định, các đảng bộ, chi bộ cơ sở đơn vị thành viên còn lại của doanh nghiệp nhà nước trực thuộc cấp ủy xã, phường, đặc khu hoặc đảng ủy UBND tỉnh, thành phố nơi đơn vị thành viên doanh nghiệp nhà nước đặt trụ sở chính.

Quy định cũng nêu về thẩm quyền quyết định thành lập đảng bộ toàn doanh nghiệp; thẩm quyền quyết định thành lập đảng bộ công ty mẹ của doanh nghiệp; quy định thành lập đảng bộ cơ sở doanh nghiệp nhà nước; phối hợp công tác giữa đảng ủy doanh nghiệp nhà nước với cấp ủy địa phương.

Trường Phong
#Ban Bí thư #Quy định về thành lập đảng bộ doanh nghiệp nhà nước #Doanh nghiệp nhà nước

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