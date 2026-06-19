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Áp dụng quy định về định danh và xác thực điện tử với toàn bộ đảng viên

Trường Phong

TPO - Văn phòng Trung ương Đảng vừa ban hành văn bản quy định về định danh và xác thực điện tử trong hệ thống thông tin của các cơ quan đảng.

Quy định này được áp dụng với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan đảng các cấp, đảng viên trong toàn Đảng (gọi chung là cán bộ).

Quy định cũng áp dụng với các cơ quan, tổ chức khác trong hệ thống chính trị tham gia giao dịch điện tử với các cơ quan đảng bằng hệ thống thông tin của các cơ quan đảng. Đơn vị sự nghiệp, cơ sở đào tạo chính trị, cơ quan báo chí và tổ chức nghiên cứu trực thuộc hệ thống Đảng.

Với các nhà thầu, chuyên gia, tổ chức cung cấp dịch vụ kỹ thuật được cấp quyền truy cập có hạn vào hệ thống thông tin của cơ quan đảng, theo quy định, tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng này phải có hợp đồng hoặc quyết định phân công còn hiệu lực, ký cam kết bảo mật thông tin theo quy định; tài khoản được cấp giới hạn theo đúng phạm vi công việc và thời hạn hợp đồng hoặc quyết định.

Quy định lưu ý nguyên tắc định danh và xác thực điện tử, nhấn mạnh tính duy nhất và chính xác, mỗi cán bộ chỉ được cấp một tài khoản, một định danh điện tử duy nhất trong toàn hệ thống. Thông tin định danh phải được xác minh chặt chẽ trước khi cấp phát. Cán bộ kiêm nhiệm nhiều vị trí công tác có thể được cấp quyền truy cập tương ứng với từng vị trí kiêm nhiệm, nhưng chỉ trên một tài khoản duy nhất.

Theo quy định này, VNeID mức độ 2 trở lên là phương thức xác thực điện tử ưu tiên, bảo đảm liên thông với hệ thống định danh điện tử quốc gia. Quy định cũng phân cấp xác thực theo mức độ rủi ro. Mức độ xác thực được áp dụng tương ứng với mức độ nhạy cảm của thông tin và mức độ rủi ro của giao dịch; hệ thống chứa thông tin có độ mật cao áp dụng phương thức xác thực chặt chẽ hơn…

Quyền truy cập được cấp theo vai trò, chức vụ, nhiệm vụ được giao theo nguyên tắc tối thiểu đặc quyền, bảo đảm không vượt quá quyền hạn cần thiết để thực hiện nhiệm vụ. Mọi truy cập vào hệ thống thông tin của cơ quan đảng phải thực hiện xác thực điện tử. Quy định nhấn mạnh, không cho phép truy cập ẩn danh vào hệ thống thông tin, trừ trang thông tin điện tử công khai chỉ phục vụ tra cứu, tuyên truyền không yêu cầu đăng nhập.

Quy định cũng nêu về: phân loại tài khoản; điều kiện và quy trình cấp phát tài khoản cá nhân; cấp phát tài khoản đơn vị và tài khoản dịch vụ; liên kết VNeID và cấp chứng thư số; cập nhật và đồng bộ thông tin định danh; quy định về quản lý vòng đời tài khoản; xác thực điện tử theo môi trường mạng…

Trường Phong
#Quy định về xác thực điện tử #Định danh cán bộ #Xác thực và định danh cán bộ

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