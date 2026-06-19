Chủ tịch Đà Nẵng: Không để phát sinh thêm thủ tục gây khó cho người dân và doanh nghiệp

TPO - Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng yêu cầu kiên quyết không ban hành hoặc tham mưu ban hành thêm các thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trái quy định hoặc phát sinh thêm giấy tờ, yêu cầu không cần thiết làm gia tăng chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp.

Ngày 19/6, UBND TP. Đà Nẵng cho biết, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng vừa ký ban hành Chỉ thị về tiếp tục đẩy mạnh triển khai phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), điều kiện kinh doanh trên địa bàn.

Theo UBND TP. Đà Nẵng, thời gian qua các sở, ban, ngành và địa phương đã nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ cải cách TTHC theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và thành phố. Công tác công bố, công khai TTHC từng bước được triển khai đồng bộ; việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trên môi trường điện tử được tăng cường; tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn duy trì ổn định. Nhiều thủ tục đã được rà soát, đơn giản hóa, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp....

Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng. Ảnh: Nguyễn Thành

Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn nhiều tồn tại. Một số cơ quan, đơn vị chậm cập nhật, công khai TTHC; quy trình điện tử đối với các thủ tục mới được phân cấp chưa được cấu hình đầy đủ, đồng bộ. Hạ tầng công nghệ thông tin và nguồn nhân lực ở một số địa phương, nhất là cấp cơ sở, có thời điểm chưa đáp ứng yêu cầu.

Tình trạng chậm đồng bộ trạng thái hồ sơ vẫn xảy ra, trong khi việc rà soát, đề xuất cắt giảm thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết và chi phí tuân thủ ở một số lĩnh vực còn mang tính hình thức, chưa thực chất.

Để khắc phục những hạn chế này, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường tập trung triển khai hiệu quả các nghị quyết của Chính phủ về phân cấp, phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC và điều kiện kinh doanh.

Các đơn vị phải căn cứ quyết định công bố TTHC của các bộ, cơ quan ngang bộ để khẩn trương tiếp nhận, triển khai các thủ tục được phân cấp theo đúng quy định. Đồng thời bảo đảm quá trình chuyển giao, tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện liên tục, thông suốt, hiệu quả; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng gián đoạn hoặc chậm trễ ảnh hưởng đến người dân và doanh nghiệp.

Đà Nẵng tiếp tục đẩy mạnh triển khai phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trên địa bàn.



Đáng chú ý, thành phố yêu cầu tiếp tục rà soát toàn bộ các TTHC thuộc phạm vi quản lý của địa phương, kịp thời tham mưu sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các quy định không còn phù hợp, chồng chéo hoặc gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.

Theo Chỉ thị, các cơ quan, đơn vị phải bảo đảm thực hiện mục tiêu cắt giảm 50% thời gian giải quyết và 50% chi phí tuân thủ so với năm 2024 đối với các thủ tục hành chính đặc thù liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh theo Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2026 của thành phố.

Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cũng yêu cầu kiên quyết không ban hành hoặc tham mưu ban hành thêm các thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trái quy định hoặc phát sinh thêm giấy tờ, yêu cầu không cần thiết làm gia tăng chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp.

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị sẽ phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố nếu để xảy ra tình trạng chậm công bố, công khai, triển khai không đầy đủ hoặc để phát sinh phản ánh, kiến nghị kéo dài liên quan đến TTHC thuộc phạm vi quản lý.

Bên cạnh đó, các đơn vị phải thực hiện nghiêm việc công khai đầy đủ, kịp thời các TTHC đã được sửa đổi, đơn giản hóa hoặc phân cấp trên cổng thông tin điện tử, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC và tại nơi tiếp nhận hồ sơ. Đồng thời phối hợp với các bộ, ngành để hoàn thiện quy trình điện tử, bảo đảm kết nối, chia sẻ và đồng bộ dữ liệu với Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Thành phố cũng yêu cầu rà soát, bố trí đầy đủ nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ giải quyết các thủ tục được phân cấp; tăng cường đào tạo, tập huấn cho đội ngũ cán bộ trực tiếp xử lý hồ sơ.

Các cơ quan, đơn vị phải nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, chủ động tiếp nhận và xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp; đồng thời nhanh chóng tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện...