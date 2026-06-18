Hơn 99% người dân Đà Nẵng đồng thuận thành lập 10 phường mới

TPO - Kết quả lấy ý kiến có hơn 99% hộ dân Đà Nẵng đồng ý thành lập 10 phường mới dựa trên nguyên trạng xã, góp phần thúc đẩy phát triển đô thị và quản lý hiệu quả.

Ngày 18/6, Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng thông tin về đợt khảo sát chủ trương thành lập 10 phường trên cơ sở nguyên trạng 10 xã, kết quả có tới 99,48% hộ dân tham gia lấy ý kiến đồng ý.

Việc nhân dân đồng thuận rất cao là cơ sở thuận lợi để thành phố hoàn thành việc thành lập các đơn vị hành chính đô thị, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Đà Nẵng thành lập 10 phường mới với sự đồng thuận cao của dân.

Trước đó, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng ký ban hành Kế hoạch số 281 về tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với việc thành lập các phường ở thành phố.

Các địa phương tổ chức lấy ý kiến nhân dân gồm 10 xã: Hòa Vang, Hòa Tiến, Bà Nà, Điện Bàn Tây, Núi Thành, Tam Anh, Đại Lộc, Nam Phước, Chiên Đàn và Thăng Bình. Ngay sau khi kế hoạch được ban hành, các địa phương liên quan đã xây dựng phương án triển khai, tổ chức phát phiếu lấy ý kiến đến từng hộ gia đình trên địa bàn, tạo điều kiện để người dân tham gia đóng góp ý kiến đầy đủ, thuận lợi.

Kết quả, có 108.599 hộ gia đình đã tham gia lấy ý kiến. Trong đó, có 108.038 hộ đồng ý với chủ trương thành lập các phường trên cơ sở nguyên trạng các xã (chiếm tỷ lệ 99,48%). Kết quả cũng có 548 hộ không đồng ý (chiếm 0,51%) và 13 hộ có ý kiến không hợp lệ (chiếm 0,01%).

Nhiều địa phương đạt tỷ lệ hộ dân đồng ý rất cao như: xã Hòa Tiến đạt 99,97%, Hòa Vang đạt 99,94%, Đại Lộc đạt 99,93%, Núi Thành đạt 99,54%, Tam Anh đạt 99,71%, Nam Phước đạt 99,76% và Thăng Bình đạt 99,68%.

Trong quá trình lấy ý kiến, các đơn vị, địa phương liên quan tập trung thông tin, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ đến nhân dân về sự cần thiết, phương án thành lập các phường trên cơ sở nguyên trạng các xã cùng những nội dung liên quan. Mục tiêu là tạo sự đồng thuận, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị, đồng thời củng cố niềm tin và sự đồng thuận của Nhân dân đối với chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính. Việc lấy ý kiến được tổ chức phù hợp với đặc điểm dân cư và điều kiện thực tế của từng địa bàn, bảo đảm thuận lợi, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, công khai, dân chủ và đúng quy định của pháp luật.

Việc thành lập phường trên cơ sở nguyên trạng các xã được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị và phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.