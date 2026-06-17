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Học sinh Đà Nẵng giành huy chương Vàng Olympic Vật lý châu Âu

Thanh Hiền

TPO - Đây là một trong những kỳ thi Vật lý quốc tế uy tín dành cho học sinh THPT, quy tụ nhiều đội tuyển mạnh đến từ khắp nơi trên thế giới.

Ngày 17/6, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (thành phố Đà Nẵng) cho hay một học sinh trong trường đã xuất sắc giành huy chương Vàng tại Kỳ thi Olympic Vật lý châu Âu (EuPhO) 2026.

Học sinh đạt thành tích đáng tự hào này là em Nguyễn Nhật Anh, lớp A4K40 chuyên Vật lý.

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Nguyễn Nhật Anh giành huy chương Vàng tại Kỳ thi Olympic Vật lý châu Âu.

Tham gia cuộc thi năm nay, Nhật Anh cùng 4 thành viên khác đại diện cho đội tuyển Việt Nam, gồm: Nguyễn Vũ Mạnh Khang - Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (Gia Lai); Lương Đức Gia Bảo - Trường THPT chuyên Hùng Vương (Phú Thọ), Nguyễn Thành Trung và Hoàng Văn Thái Sơn – cùng học lớp 12, Trường THPT Chuyên Bắc Ninh (Bắc Ninh).

Các em trải qua 2 phần thi lý thuyết (5 giờ) và thực hành (5 giờ). Ngoài huy chương vàng của Nhật Anh, 4 thành viên còn lại cùng đoạt huy chương Bạc.

EuPhO là một trong những kỳ thi Vật lý quốc tế uy tín dành cho học sinh THPT, quy tụ nhiều đội tuyển mạnh đến từ khắp nơi trên thế giới. Cuộc thi năm nay diễn ra từ ngày 12 đến 16/6 tại thành phố Gothenburg, Thụy Điển.

Thanh Hiền
#Học sinh #Đà Nẵng #huy chương Vàng #Olympic Vật lí châu Âu #THPT chuyên Lê Quý Đôn

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