Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Thí sinh đặc cách tốt nghiệp có được xét tuyển đại học?

Nghiêm Huê

TPO - Với quy định điểm sàn 15 điểm/tổ hợp thi tốt nghiệp THPT với các phương thức xét tuyển, trừ phương thức tuyển thẳng, thí sinh băn khoăn nếu không tham gia kì thi tốt nghiệp THPT năm 2026, có đủ điều kiện xét tuyển đại học bằng phương thức riêng?

Lần đầu tiên, Bộ GD&ĐT quy định nguồn xét tuyển vào chương trình đào tạo trình độ đại học là thí sinh có tổng điểm 3 môn thi kì thi tốt nghiệp THPT (kì thi trung học nghề đối với đối tượng trung học nghề) các năm theo tổ hợp xét tuyển (hoặc sử dụng điểm thi môn Toán, Ngữ văn và một môn thi khác) đạt tối thiểu 15/30, áp dụng đối với thí sinh thi tốt nghiệp từ năm 2026.

Tại kì thi tốt nghiệp THPT vừa qua, một số thí sinh được đặc cách tốt nghiệp vì lí do sức khỏe, trong đó có thí sinh đã thi được 1-2 môn. Tuy đủ điều kiện tốt nghiệp nhưng với quy định hiện hành, các thí sinh băn khoăn liệu có được xét tuyển đại học bằng các phương thức tuyển sinh không sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT khi không có đủ đầu điểm để đạt mức sàn 15 điểm/tổ hợp như Bộ GD&ĐT yêu cầu.

tp-c_ddt-7849.jpg
Thí sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh năm 2026. Ảnh: Dương Triều

PGS. TS Nguyễn Anh Dũng, Vụ phó Vụ Giáo dục đại học, Bộ GD&ĐT cho biết, quy chế tuyển sinh đại học khẳng định, quy định điểm sàn 15 điểm/tổ hợp xét tuyển hoặc sử dụng điểm thi môn Toán, Ngữ văn và một môn thi khác không áp dụng với thí sinh xét đặc cách tốt nghiệp.

Như vậy, với những thí sinh được đặc cách tốt nghiệp năm 2026 đều có thể tham gia xét tuyển đại học.

Với các thí sinh tốt nghiệp năm trước, ông Nguyễn Anh Dũng khẳng định, quy định 15 điểm/tổ hợp thi tốt nghiệp chỉ áp dụng với những thí sinh tốt nghiệp năm 2026 nên các em có thể tham gia xét tuyển đại học năm nay bằng các phương thức xét tuyển phù hợp nếu không tham gia kì thi tốt nghiệp THPT 2026.

Nghiêm Huê
#Tuyển sinh đại học 2026 #thi tốt nghiệp THPT #Bộ GD&ĐT #môn Toán #môn Ngữ văn

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe