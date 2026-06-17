Thí sinh đặc cách tốt nghiệp có được xét tuyển đại học?

TPO - Với quy định điểm sàn 15 điểm/tổ hợp thi tốt nghiệp THPT với các phương thức xét tuyển, trừ phương thức tuyển thẳng, thí sinh băn khoăn nếu không tham gia kì thi tốt nghiệp THPT năm 2026, có đủ điều kiện xét tuyển đại học bằng phương thức riêng?

Lần đầu tiên, Bộ GD&ĐT quy định nguồn xét tuyển vào chương trình đào tạo trình độ đại học là thí sinh có tổng điểm 3 môn thi kì thi tốt nghiệp THPT (kì thi trung học nghề đối với đối tượng trung học nghề) các năm theo tổ hợp xét tuyển (hoặc sử dụng điểm thi môn Toán, Ngữ văn và một môn thi khác) đạt tối thiểu 15/30, áp dụng đối với thí sinh thi tốt nghiệp từ năm 2026.

Tại kì thi tốt nghiệp THPT vừa qua, một số thí sinh được đặc cách tốt nghiệp vì lí do sức khỏe, trong đó có thí sinh đã thi được 1-2 môn. Tuy đủ điều kiện tốt nghiệp nhưng với quy định hiện hành, các thí sinh băn khoăn liệu có được xét tuyển đại học bằng các phương thức tuyển sinh không sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT khi không có đủ đầu điểm để đạt mức sàn 15 điểm/tổ hợp như Bộ GD&ĐT yêu cầu.

Thí sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh năm 2026. Ảnh: Dương Triều

PGS. TS Nguyễn Anh Dũng, Vụ phó Vụ Giáo dục đại học, Bộ GD&ĐT cho biết, quy chế tuyển sinh đại học khẳng định, quy định điểm sàn 15 điểm/tổ hợp xét tuyển hoặc sử dụng điểm thi môn Toán, Ngữ văn và một môn thi khác không áp dụng với thí sinh xét đặc cách tốt nghiệp.

Như vậy, với những thí sinh được đặc cách tốt nghiệp năm 2026 đều có thể tham gia xét tuyển đại học.

Với các thí sinh tốt nghiệp năm trước, ông Nguyễn Anh Dũng khẳng định, quy định 15 điểm/tổ hợp thi tốt nghiệp chỉ áp dụng với những thí sinh tốt nghiệp năm 2026 nên các em có thể tham gia xét tuyển đại học năm nay bằng các phương thức xét tuyển phù hợp nếu không tham gia kì thi tốt nghiệp THPT 2026.