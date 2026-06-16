Swinburne Vietnam - Đà Nẵng đào tạo thế hệ chuyên gia Phân tích kinh doanh trong kỷ nguyên dữ liệu

Trong thời đại mà mọi hành vi của khách hàng đều để lại dấu vết trên nền tảng số, dữ liệu đang trở thành một trong những tài sản giá trị nhất của doanh nghiệp. Tuy nhiên, sở hữu dữ liệu thôi là chưa đủ. Điều doanh nghiệp thực sự cần là những nhân sự có khả năng đọc hiểu dữ liệu, phát hiện insight và chuyển hóa các con số thành quyết định kinh doanh hiệu quả.

Đây cũng là lý do chuyên ngành Phân tích kinh doanh tại Swinburne Vietnam - Đà Nẵng ngày càng thu hút sự quan tâm của nhiều bạn trẻ yêu thích công nghệ, kinh doanh và đổi mới sáng tạo.

Khi dữ liệu trở thành “ngôn ngữ mới” của doanh nghiệp

Sự phát triển mạnh mẽ của AI, thương mại điện tử, fintech và nền kinh tế số đang khiến nhu cầu về nguồn nhân lực phân tích kinh doanh tăng nhanh trên toàn cầu. Từ công nghệ, tài chính, marketing, bán lẻ, logistics đến du lịch hay startup, các tổ chức đều cần những người có khả năng khai thác dữ liệu để hỗ trợ ra quyết định và tạo lợi thế cạnh tranh.

Khác với những lĩnh vực tập trung chủ yếu vào xây dựng thuật toán hay phát triển hệ thống dữ liệu, Phân tích kinh doanh hướng đến việc giải quyết các bài toán thực tế của doanh nghiệp. Người học được đào tạo để trả lời những câu hỏi quan trọng như: Vì sao doanh thu tăng hoặc giảm? Hành vi khách hàng đang thay đổi ra sao? Đâu là cơ hội tăng trưởng mới? Và doanh nghiệp cần làm gì để tối ưu hiệu quả vận hành?

Sinh viên Swinburne Vietnam - Đà Nẵng khám phá tính ứng dụng của dữ liệu vào vận hành các dự án công nghệ tại FPT Software Quy Nhơn.

Trong bối cảnh AI ngày càng tự động hóa nhiều tác vụ phân tích cơ bản, giá trị của con người không còn nằm ở việc xử lý dữ liệu đơn thuần mà ở khả năng đặt đúng câu hỏi, hiểu bối cảnh kinh doanh và đưa ra quyết định chiến lược.

“Hiện nay bất kỳ doanh nghiệp nào cũng cần có nguồn nhân lực có chuyên môn cao nhằm phân tích dữ liệu để đưa ra giải pháp phát triển tối ưu cho doanh nghiệp”, Tiến sĩ Đặng Phước Nhật – Quản lý Khoa học dữ liệu tại DataHouse Asia - Giảng viên tại Swinburne Vietnam - Đà Nẵng chia sẻ.

Phân tích kinh doanh và những lợi thế nghề nghiệp trong tương lai

Dữ liệu đang được ví như “vàng đen” của nền kinh tế số. Khi doanh nghiệp ngày càng phụ thuộc vào dữ liệu để tối ưu hoạt động và cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng, nhu cầu tuyển dụng nhân sự có tư duy phân tích kinh doanh tiếp tục gia tăng.

Tại Đà Nẵng, một trong những trung tâm công nghệ đang phát triển mạnh của Việt Nam, sự mở rộng của lĩnh vực AI, thương mại điện tử và hệ sinh thái startup đang tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho nhân sự sở hữu năng lực phân tích dữ liệu và tư duy kinh doanh.

Đặc biệt, Phân tích kinh doanh ngày nay không còn gói gọn trong việc xây dựng báo cáo. Doanh nghiệp ưu tiên những người có khả năng kết nối dữ liệu với chiến lược, hiểu khách hàng và hỗ trợ tổ chức ra quyết định nhanh chóng trong môi trường cạnh tranh liên tục thay đổi.

Các công nghệ như AI, Machine Learning, Business Intelligence hay Predictive Analytics đang thay đổi cách doanh nghiệp vận hành. Điều này khiến Phân tích kinh doanh trở thành lĩnh vực có khả năng thích ứng cao, mở ra cơ hội nghề nghiệp đa dạng trong marketing, tài chính, vận hành, thương mại điện tử, phát triển sản phẩm và quản trị chiến lược.

Swinburne Vietnam - Đà Nẵng đào tạo tư duy dữ liệu gắn với thực tiễn doanh nghiệp

Đón đầu xu hướng này, Swinburne Vietnam triển khai chuyên ngành Phân tích kinh doanh từ Swinburne University of Technology (Australia) – trường đại học thuộc TOP 300 thế giới theo QS Rankings 2026. Chuyên ngành được xếp hạng thứ 175 (THE, 2025), và được công nhận bởi Hiệp hội phát triển & giảng dạy kinh doanh bậc đại học (AACSB).

Khác với mô hình đào tạo chỉ tập trung vào lý thuyết hoặc kỹ thuật chuyên sâu, chương trình tại Swinburne Vietnam - Đà Nẵng được xây dựng theo định hướng kết hợp giữa dữ liệu, công nghệ và tư duy kinh doanh thực tiễn. Sinh viên không chỉ học cách phân tích dữ liệu mà còn được tiếp cận các lĩnh vực như hành vi khách hàng, trực quan hóa dữ liệu, AI ứng dụng, chiến lược kinh doanh và ra quyết định trong môi trường số.

Một buổi học thực địa (Fieldtrip) của sinh viên Swinburne Vietnam - Đà Nẵng.

Trong bối cảnh AI đang dần thay thế nhiều công việc mang tính lặp lại, lợi thế của người học nằm ở khả năng hiểu doanh nghiệp cần gì từ dữ liệu và biến dữ liệu thành những giải pháp tạo ra giá trị thực tế.

Chương trình cũng chú trọng trải nghiệm thực tiễn trong đào tạo, giúp sinh viên tiếp cận các dự án thực tế, case study doanh nghiệp và các bài toán mô phỏng ngay trong quá trình học. Với lợi thế nằm tại thành phố Đà Nẵng – trung tâm đổi mới sáng tạo và công nghệ của miền Trung – sinh viên có nhiều cơ hội tham gia workshop chuyên ngành, kết nối doanh nghiệp và học hỏi từ các chuyên gia trong lĩnh vực dữ liệu và kinh doanh.

Theo NCS.TS Võ Thị Kim Oanh, Trưởng khoa Kinh doanh tại Swinburne Vietnam - Đà Nẵng, một trong những điểm mạnh của chương trình là định hướng đào tạo gắn liền với xu thế công nghệ mới. Sinh viên được tiếp cận các công cụ như SQL, Power BI cùng tư duy phân tích dữ liệu, trực quan hóa thông tin và nghiên cứu hành vi người dùng trong môi trường kinh doanh số.

Bên cạnh kiến thức chuyên môn, chương trình còn tập trung phát triển kỹ năng làm việc toàn cầu. Sinh viên được rèn luyện tư duy phản biện, kỹ năng giải quyết vấn đề, giao tiếp chuyên nghiệp và khả năng làm việc nhóm trong môi trường quốc tế. Việc học tập hoàn toàn bằng tiếng Anh cùng chương trình chuẩn Australia cũng tạo nền tảng để người học sẵn sàng tham gia thị trường lao động đa quốc gia trong tương lai.

Khi dữ liệu trở thành nền tảng cho mọi quyết định kinh doanh, doanh nghiệp sẽ không chỉ cần nhiều dữ liệu hơn mà cần những con người hiểu dữ liệu tốt hơn. Đây cũng chính là năng lực cốt lõi mà Swinburne Vietnam - Đà Nẵng đang hướng đến trong quá trình đào tạo thế hệ nhân lực cho kỷ nguyên số.