Đại học Trà Vinh: 25 năm bền bỉ hướng đến hệ sinh thái giáo dục chuẩn quốc tế

Từ một trường đại học non trẻ giữa Đồng bằng sông Cửu Long, Đại học Trà Vinh (TVU) đã kiên trì theo đuổi các chuẩn mực kiểm định quốc tế, từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ giáo dục đại học. Sau 25 năm xây dựng và phát triển, TVU không chỉ sở hữu hệ sinh thái đào tạo đạt chuẩn trong nước và quốc tế mà còn ghi dấu ấn trên nhiều bảng xếp hạng uy tín toàn cầu về đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

Đại học Trà Vinh sau 25 năm phát triển đã trở thành một trong những cơ sở giáo dục đại học tiêu biểu của Đồng bằng sông Cửu Long.

Một phần tư thế kỷ chưa phải là quãng thời gian dài trong lịch sử giáo dục đại học. Nhưng với Đại học Trà Vinh, 25 năm là hành trình của sự bền bỉ, đổi mới và khát vọng khẳng định bản sắc bằng chất lượng.

Tọa lạc tại trung tâm Đồng bằng sông Cửu Long, TVU mang sứ mệnh nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho vùng đất giàu tiềm năng nhưng còn nhiều thách thức về giáo dục. Ngay từ những ngày đầu thành lập, nhà trường đã đứng trước lựa chọn quan trọng: phát triển theo mô hình an toàn, phù hợp với mặt bằng địa phương hay lấy chuẩn mực quốc tế làm thước đo cho mọi hoạt động.

Đó là quyết định xuất phát từ niềm tin rằng sinh viên miền Tây hoàn toàn xứng đáng được tiếp cận nền giáo dục chất lượng cao ngay trên quê hương mình, không thua kém bất kỳ trung tâm đào tạo lớn nào trong nước và khu vực.

Hành trình chinh phục các chuẩn kiểm định quốc tế không trải đầy hoa hồng. Đó là những đợt rà soát, tái cấu trúc chương trình đào tạo; là quá trình thay đổi tư duy giảng dạy từ truyền thụ kiến thức sang đào tạo theo chuẩn đầu ra; là sự đầu tư đồng bộ về đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất và hệ thống quản trị đại học.

Đến nay, TVU đạt chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục và có 28 chương trình đào tạo được công nhận bởi các tổ chức kiểm định trong nước và quốc tế như MOET, AUN-QA, FIBAA và ABET. Thành tích này đưa TVU vào nhóm các trường đại học có số lượng chương trình đạt kiểm định quốc tế hàng đầu cả nước.

Ba trụ cột nâng cao chất lượng đào tạo

Theo lãnh đạo nhà trường, mỗi hệ thống kiểm định quốc tế không đơn thuần là một chứng nhận chất lượng mà là một mắt xích quan trọng trong chiến lược xây dựng hệ sinh thái giáo dục hiện đại.

Đại học Trà Vinh sau 25 năm phát triển đã trở thành một trong những cơ sở giáo dục đại học tiêu biểu của Đồng bằng sông Cửu Long.

Với AUN-QA(Mạng lưới Đại học Đông Nam Á), TVU từng bước đồng bộ chất lượng đào tạo với các trường đại học trong khu vực ASEAN, tạo điều kiện để sinh viên sẵn sàng tham gia thị trường lao động khu vực.

Thông qua FIBAA (Châu Âu), nhà trường đẩy mạnh tính thực tiễn trong đào tạo, phát triển mô hình Co-op gắn kết doanh nghiệp với giảng đường, giúp sinh viên tích lũy kinh nghiệm nghề nghiệp ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Trong khi đó, ABET (Hoa Kỳ) được xem là “tiêu chuẩn vàng” của khối ngành kỹ thuật, công nghệ và điện toán, là minh chứng cho năng lực đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp và chuyển đổi số.

Điểm chung xuyên suốt trong chiến lược phát triển của TVU là lấy người học làm trung tâm. Các chương trình đào tạo được thiết kế theo hướng phát triển năng lực toàn diện, khuyến khích tư duy phản biện, sáng tạo, học tập trải nghiệm và cá nhân hóa lộ trình phát triển của từng sinh viên.

Nhờ đó, những chứng nhận quốc tế không chỉ nâng cao uy tín của nhà trường mà còn trở thành “tấm hộ chiếu” giúp sinh viên tự tin hội nhập, được các doanh nghiệp và cơ sở giáo dục quốc tế công nhận.

Từ chất lượng học thuật đến phát triển bền vững. Chất lượng giáo dục không thể tồn tại độc lập mà phải gắn liền với sự hưng thịnh của cộng đồng và sự bền vững của môi trường. Hành trình 25 năm vươn tầm quốc tế của TVU là một bức tranh toàn diện, nơi chuẩn mực học thuật hòa quyện cùng tư duy phát triển bền vững

Khởi đầu mới cho những tầm cao mới

Những năm gần đây, nhà trường liên tục ghi danh trên các bảng xếp hạng quốc tế. Năm 2026, TVU xếp thứ 17 thế giới trên bảng xếp hạng WURI về đổi mới sáng tạo và đóng góp xã hội. Trong đó, trường đạt hạng 2 thế giới ở lĩnh vực nghiên cứu liên ngành; hạng 12 về chuyển đổi giảng dạy và học tập dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI); hạng 14 về hỗ trợ và gắn kết sinh viên; hạng 17 về tác động xã hội thông qua chuyển giao tri thức.

TVU cũng nhiều năm liên tiếp nằm trong Top 100 đại học có ảnh hưởng và đóng góp xã hội theo WURI Ranking, đồng thời góp mặt trong Top 200 đại học xanh và phát triển bền vững theo bảng xếp hạng UI GreenMetric.

Đằng sau những thứ hạng ấy là hàng loạt hoạt động cụ thể như xây dựng khuôn viên xanh, tối ưu hóa sử dụng năng lượng, thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng phục vụ giải quyết các vấn đề cấp bách của Đồng bằng sông Cửu Long như biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn, nông nghiệp công nghệ cao và đổi mới sáng tạo.

25 năm trước, ít ai hình dung trên vùng đất còn nhiều khó khăn của Đồng bằng sông Cửu Long sẽ hình thành một trung tâm đào tạo mang tầm vóc quốc tế.

Quyết định số 73/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ không chỉ mở ra vị thế mới cho Đại học Trà Vinh mà còn tạo động lực để nhà trường bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng hội nhập sâu rộng hơn.

Bước sang tuổi 25, TVU tiếp tục theo đuổi sứ mệnh “Mang đến cơ hội học tập chất lượng cho cộng đồng”, kiên định với các giá trị cốt lõi “Tận tâm - Minh bạch - Thân thiện - Sáng tạo”, từng bước khẳng định vị thế của một đại học hiện đại, hội nhập và phát triển bền vững của Đồng bằng sông Cửu Long.