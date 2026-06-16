11 đại học Việt Nam trên Bảng Xếp hạng Đại học Tốt nhất Toàn cầu theo U.S. News 2026-2007

Tổ chức U.S. News & World Report (US News) ở Mỹ ngày 16/6/2026 đã chính thức công bố Bảng Xếp hạng Best Global Universities (Các Đại học Tốt nhất Toàn cầu) năm 2026-2027. Trong số 2.250 cơ sở giáo dục đại học (ĐH) của hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ được xếp hạng, Việt Nam có 11 đại diện lọt vào bảng xếp hạng uy tín này.

Top 11 Đại học của Việt Nam, cụ thể:

1. ĐH Duy Tân, vị trí 394 thế giới

2. Trường ĐH Tôn Đức Thắng, vị trí 615 thế giới

3. Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, vị trí 849 thế giới

4. Trường ĐH Y Hà Nội, vị trí 957 thế giới

5. Trường ĐH Y - Dược Tp. Hồ Chí Minh, vị trí 1410 thế giới

6. Trường ĐH Văn Lang, vị trí 1713 thế giới

7. ĐH Bách khoa Hà Nội, vị trí 1808 thế giới

8. ĐH Cần Thơ, vị trí 2116 thế giới

9. ĐH Đà Nẵng, vị trí 2152 thế giới

10. Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh), vị trí 2155 thế giới

11. Trường ĐH Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh, vị trí 2231 thế giới

Trong số 11 đại học được xếp hạng năm 2026-2027, có ĐH Duy Tân nằm trong Top 500 thế giới, với vị trí xếp hạng đứng thứ 394 thế giới.

11 đại học của Việt Nam trên Bảng xếp hạng Best Global Universities của US News

​Thuộc top 1000 đại học tốt nhất thế giới có:

- Trường ĐH Tôn Đức Thắng: vị trí 615 thế giới,

- Trường ĐH Nguyễn Tất Thành: vị trí 849 thế giới,

- Trường ĐH Y Hà Nội: vị trí 957 thế giới.

Các đại học của Việt Nam trên bảng xếp hạng Best Global Universities của US News năm 2026-2027 đều xuống hạng so với năm 2025-2026.

Đơn vị xuống hạng nhiều nhất là Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh), giảm 438 bậc, hiện đứng vị trí 2155 thế giới và Trường ĐH Tôn Đức Thắng giảm 232 bậc, hiện đứng vị trí 615 thế giới.

Đơn vị xuống hạng ít nhất là ĐH Bách khoa Hà Nội, giảm 5 bậc, hiện đứng vị trí 1808 thế giới.

ĐH Huế xếp vị trí 2026 năm 2025-2026 đã ra khỏi bảng xếp hạng năm 2026-2027.

Có thêm 4 cơ sở giáo dục của Việt Nam lọt vào Bảng xếp hạng năm 2026-2027 là:

- Trường ĐH Y Hà Nội: vị trí 957 thế giới,

- Trường ĐH Y - Dược Tp. Hồ Chí Minh: vị trí 1410 thế giới,

- Trường ĐH Văn Lang: vị trí 1713 thế giới, và

- Trường ĐH Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh: vị trí 2231 thế giới.

Theo U.S. News, để được xếp hạng, những cơ sở giáo dục đại học phải có tối thiểu 1250 bài báo được xuất bản từ năm 2020 đến 2024 trên các tạp chí khoa học. Sau đó, các trường sẽ được đánh giá dựa trên phân tích cơ sở dữ liệu Web of Science và InCites do tập đoàn Clarivate (Anh) cung cấp dựa trên 13 tiêu chí, chia làm 3 nhóm là Danh tiếng Học thuật, Trắc lượng Thư mục, và Nghiên cứu Xuất sắc.

Các tiêu chí chiếm tỉ trọng cao, như Uy tín về nghiên cứu toàn cầu (12,5%), Uy tín về nghiên cứu khu vực châu Á (12,5%), Số bài báo thuộc 10% số bài báo có trích dẫn nhiều nhất (12,5%), Tỷ lệ % ấn phẩm thuộc 10% ấn phẩm được trích dẫn nhiều nhất (10%), Số lượng ấn phẩm (10%), Tác động trích dẫn được chuẩn hóa (10%), bên cạnh nhiều tiêu chí khác.​