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Hà Nội thông tin về thời điểm hoàn thành quy hoạch phân khu sông Hồng

Trần Hoàng

TPO - Cử tri Hà Nội đề nghị cơ quan chức năng thông tin về quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng và Dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng để người dân nắm rõ, ổn định cuộc sống, tránh các tin đồn thất thiệt gây hoang mang và không để các đối tượng lợi dụng trục lợi đầu cơ mua bán nhà.

UBND TP Hà Nội vừa có văn bản thông tin kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri sau kỳ họp HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại tổ đại biểu số 2 (phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Hồng Hà), cử tri đề nghị UBND TP Hà Nội sớm công bố quy hoạch phân khu đô thị Sông Hồng R5, R6 đoạn qua phường Hồng Hà; sớm xây dựng Quy hoạch đô thị 1/500 để nhân dân có điều kiện xây sửa, làm sổ đỏ; thông tin chi tiết cho nhân dân biết về Dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng để người dân nắm rõ, ổn định cuộc sống, tránh các tin đồn thất thiệt gây hoang mang và không để các đối tượng lợi dụng trục lợi đầu cơ mua bán nhà.

Trả lời về vấn đề này, UBND TP Hà Nội cho biết, quy hoạch phân khu đô thị Sông Hồng, tỷ lệ 1/5000 được UBND TP phê duyệt tại Quyết định số 1045/QĐ-UBND ngày 25/3/2022; đã tổ chức công bố quy hoạch ngày 5/4/2022. Đề nghị cử tri quan tâm liên hệ UBND phường Hồng Hà để được trao đổi, cung cấp thông tin quy hoạch có liên quan khi có nhu cầu.

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Phối cảnh Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Ảnh: CĐT

Hiện nay, thực hiện chủ trương của Trung ương và Thành phố, UBND TP Hà Nội đang chỉ đạo nghiên cứu dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng với Tổng diện tích nghiên cứu khoảng 11.000ha, diện tích nghiên cứu lập dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng khoảng 7.800ha (thuộc phạm vi đồ án Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000).

Địa điểm thuộc địa bàn 17 xã, phường: Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Tây Hồ, Hồng Hà, Lĩnh Nam, Bồ Đề, Long Biên, Ô Diên, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bát Tràng; với mục tiêu đáp ứng nhu cầu giao thông mà còn phát triển không gian cảnh quan đô thị hai bên sông Hồng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của các khu vực dân cư, tạo bộ mặt mới đô thị…

Theo Hà Nội, việc điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000 là cần thiết, làm cơ sở triển khai dự án đầu tư tổng thể theo chỉ đạo của các cấp; góp phần phát triển du lịch, kinh tế, văn hóa, xã hội Thủ đô. Đây cũng là cơ sở để triển khai lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Việc điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng đang được Ban quản lý đồ án quy hoạch kiến trúc phối hợp cùng Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội tổ chức lập quy hoạch theo nhiệm vụ đã được UBND TP Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 6142/QĐUBND ngày 11/12/2025.

Khi điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng được đơn vị tư vấn phối hợp chính quyền các xã, phường liên quan thực hiện quy trình xin ý kiến cộng đồng dân cư liên quan đến nội dung quy hoạch. Hà Nội đề nghị các cử tri tích cực phối hợp tham gia đóng góp ý kiến để quy hoạch đạt hiệu quả cao.

Sau khi điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng được cấp thẩm quyền phê duyệt, UBND TP Hà Nội sẽ tiếp tục chỉ đạo lập, thẩm định, phê duyệt các quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 liên quan đáp ứng phục vụ nhu cầu quản lý đầu tư, xây dựng tại khu vực.

"Việc lập các quy hoạch sẽ được hoàn thành trong năm 2026", UBND TP Hà Nội thông tin.

Trần Hoàng
#Quy hoạch phân khu sông Hồng #Dự án trục đại lộ cảnh quan #Chính sách phát triển đô thị Hà Nội #Thông tin và công bố quy hoạch #Phối hợp cộng đồng trong quy hoạch #quy hoạch sông Hồng #trục đại lộ cảnh quan sông Hồng #cư dân Hồng Hà

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