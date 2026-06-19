Bổ nhiệm, điều động 5 trưởng phòng thuộc Công an TP Hà Nội

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP tặng hoa chúc mừng các tân trưởng phòng.

Theo đó, điều động Đại tá Giáp Thành Trung, Trưởng phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Hậu cần. Điều động và bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp

Điều động Đại tá Nguyễn Hồng Thủy, Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Ngoại tuyến. Điều động Đại tá Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng Ngoại tuyến đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Điều động và bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Tham mưu.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an TP Hà Nội đánh giá, 5 cán bộ được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ trưởng phòng lần này đều là những cán bộ được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ thực tiễn công tác, kinh qua nhiều vị trí, lĩnh vực khác nhau; có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, năng lực lãnh đạo, chỉ huy và bề dày kinh nghiệm thực tiễn.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng yêu cầu các tân trưởng phòng nhanh chóng tiếp nhận, ổn định công việc trên cương vị mới; phát huy cao nhất vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy và tập thể đơn vị.

"Mỗi cán bộ phải thực sự là hạt nhân đoàn kết, gương mẫu về phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công tác; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung" - Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an TP Hà Nội.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đề nghị cấp ủy, lãnh đạo và toàn thể cán bộ, chiến sĩ các đơn vị có cán bộ được điều động, bổ nhiệm tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, tạo điều kiện thuận lợi để các đồng chí tân Trưởng phòng nhanh chóng tiếp cận công việc, phát huy năng lực lãnh đạo, chỉ huy, cùng tập thể đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội đã giao nhiệm vụ trên cương vị công tác mới; đồng thời khẳng định sẽ cùng các đồng chí được điều động, bổ nhiệm nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác, nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ trên cương vị mới; giữ vững đoàn kết nội bộ, cùng tập thể đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô.