Hà Nội dự nâng mức hỗ trợ bữa trưa cho học sinh tiểu học cao nhất 40.000 đồng/ngày

TPO - UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến về dự thảo nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội từ năm học 2026-2027. Qua đó, mức hỗ trợ bữa ăn bán trú được nâng lên cao nhất đến 40.000 đồng/học sinh/ngày.

Dự thảo nghị quyết này quy định cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học đang theo học tại các cơ sở giáo dục (không bao gồm các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài) trên địa bàn thành phố Hà Nội từ năm học 2026-2027. Đồng thời nghị quyết kế thừa một số nguyên tắc khi xây dựng Nghị quyết số 18/2025/NQ-HĐND quy định cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học trên địa bàn Thành phố năm học 2025-2026.

2 nhóm học sinh tiểu học được đề xuất hỗ trợ với các mức cụ thể:

Nhóm 1: Đối với học sinh là con em vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và bãi giữa sông Hồng; học sinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; học sinh khuyết tật; học sinh mồ côi cả cha và mẹ, bị bỏ rơi, không có nguồn nuôi dưỡng; học sinh thuộc đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định của pháp luật; học sinh là con của người có công với cách mạng, mức hỗ trợ là 40.000 đồng/học sinh/ngày.

Nhóm 2: Đối với học sinh tại các khu vực còn lại, mức hỗ trợ là 28.000 đồng/học sinh/ngày.

Ảnh minh họa

Trường hợp phụ huynh học sinh và nhà trường thống nhất mức tiền ăn cao hơn so với mức nhà nước hỗ trợ thì phần chênh lệch sẽ thu của người học (đảm bảo mức ăn tối thiểu là 40.000 đồng/học sinh/ngày).

Thời gian hỗ trợ dự kiến từ năm học 2026-2027 (theo số ngày ăn thực tế, không quá 9 tháng/năm học). Nguồn kinh phí hỗ trợ: Nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp.

UBND TP Hà Nội dự kiến số học sinh năm học 2026-2027 là 747.890 học sinh tương ứng với tổng dự toán ngân sách đề xuất khoảng 3.644,037 tỷ đồng

Trước đó, UBND TP Hà Nội đã có đánh giá sau 1 năm học triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/2025/NQ-HĐND quy định cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học trên địa bàn Thành phố năm học 2025-2026.

Chính sách hỗ trợ bữa ăn bán trú đã tạo chuyển biến rõ nét về thể chất, sức khỏe và sự phát triển toàn diện của học sinh tiểu học. Việc hỗ trợ tiền ăn giúp các cơ sở giáo dục có điều kiện cải thiện chất lượng khẩu phần, tăng cường thực phẩm giàu đạm, vi chất dinh dưỡng, sữa, hoa quả tươi; bảo đảm cân đối các nhóm chất theo nhu cầu phát triển lứa tuổi học sinh tiểu học.

Theo tổng hợp báo cáo từ các cơ sở giáo dục, sau thời gian triển khai chính sách, đa số học sinh có sự cải thiện tích cực về thể trạng; chiều cao bình quân tăng từ 1,5cm đến 3cm, cá biệt có cháu tăng 5cm/năm học, cân nặng tăng từ 1 kg đến 3,3 kg. Tỷ lệ học sinh suy dinh dưỡng thể nhẹ cân, thấp còi và thể lực yếu có xu hướng giảm, đặc biệt tại các địa bàn còn khó khăn, khu vực ngoại thành và nơi có đông học sinh thuộc diện chính sách...

Bên cạnh tác động về thể chất, chính sách còn góp phần hình thành và phát triển các kỹ năng, thói quen tốt cho học sinh như: ăn uống khoa học, giữ gìn vệ sinh cá nhân, tự phục vụ, thực hiện nền nếp sinh hoạt tập thể, kỹ năng giao tiếp và ứng xử văn minh trong môi trường học đường...