TPHCM lập kịch bản tăng trưởng đến từng sở, ngành, nhóm doanh nghiệp

TPO - Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho biết, thành phố đang xây dựng kịch bản tăng trưởng chi tiết cho từng sở, ngành, từng lĩnh vực và nhóm doanh nghiệp lớn để theo dõi sát tiến độ thực hiện.

Nhận diện những điểm nghẽn

Ngày 19/6, phát biểu tại kỳ họp thứ ba HĐND TP.HCM khóa XI, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho biết: Dù bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều khó khăn, TPHCM vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực. Sáu tháng đầu năm, tổng thu ngân sách vượt 500.000 tỷ đồng, đạt 61% dự toán; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt khoảng 312.000 tỉ đồng, tăng 10,9%.

Theo ông Được, môi trường đầu tư tiếp tục cải thiện, doanh nghiệp ngày càng cảm nhận rõ tinh thần phục vụ của bộ máy hành chính, góp phần củng cố niềm tin và thúc đẩy phát triển kinh tế.

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND TPHCM cũng chỉ ra nhiều tồn tại cần khắc phục. Theo đó tiến độ giải ngân đầu tư công còn chậm. Đến nay, tỷ lệ giải ngân mới đạt khoảng 19%, dự kiến hết 6 tháng đầu năm đạt khoảng 30%, thấp hơn kế hoạch đề ra.

Ông Được cho rằng đầu tư công là động lực quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đồng thời dẫn dắt đầu tư xã hội. Vì vậy, các đơn vị phải quyết liệt hơn nữa trong công tác giải ngân.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Hữu Huy

"Những đơn vị giải ngân chậm sẽ bị xem xét điều chuyển vốn sang các đơn vị làm tốt hơn. Thành phố không chấp nhận tình trạng vốn có mà không tiêu được", ông Được nhấn mạnh.

Một hạn chế khác là cải cách hành chính chưa đồng đều giữa các cấp, các ngành. Theo ông Được, lãnh đạo nhiều sở, ngành đã có sự chuyển biến rõ nét nhưng tinh thần đổi mới chưa lan tỏa đồng đều đến tất cả cán bộ, công chức.

Chủ tịch UBND TPHCM cho biết vẫn còn tình trạng cán bộ né tránh trách nhiệm, sợ sai, sợ va chạm hoặc giải quyết công việc theo hướng an toàn cho bản thân thay vì tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

"Phải thay đổi tư duy từ quản lý sang phục vụ. Người dân và doanh nghiệp là đối tượng để chúng ta phục vụ chứ không phải đối tượng để quản lý theo cách cũ", ông Được nói.

Ông cũng phê bình tình trạng một số cơ quan trả lời kiến nghị của địa phương, doanh nghiệp bằng cách viện dẫn dài dòng các quy định pháp luật nhưng không đưa ra hướng giải quyết cụ thể.

"Câu trả lời cuối cùng phải là làm được hay không làm được, nếu không được thì vì sao và khi nào có thể giải quyết. Không thể để người dân và doanh nghiệp nhận những văn bản dài hàng chục trang nhưng không biết phải làm gì tiếp theo", ông nhấn mạnh.

Kiên định mục tiêu tăng trưởng hai con số

Định hướng cho 6 tháng cuối năm, Chủ tịch UBND TPHCM khẳng định thành phố sẽ kiên trì mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 10% trở lên.

Theo ông, đây không chỉ là chỉ tiêu kinh tế đơn thuần mà còn là nhiệm vụ chính trị đã được xác định trong nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố và các mục tiêu phát triển quốc gia. "Dù bối cảnh có khó khăn đến đâu, toàn hệ thống chính trị phải quyết tâm thực hiện bằng được"- ông Được nhấn mạnh.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, theo ông Được, TPHCM sẽ tập trung vào ba nhóm giải pháp trọng tâm gồm đẩy mạnh đầu tư công, tiếp tục cải cách hành chính và tận dụng tối đa các cơ chế đặc thù mà Trung ương đã trao cho TPHCM.

Ông Được cho biết, TPHCM đang xây dựng kịch bản tăng trưởng chi tiết cho từng sở, ngành, từng lĩnh vực và nhóm doanh nghiệp lớn để theo dõi sát tiến độ thực hiện.

Song song đó, TPHCM sẽ tiếp tục hoàn thiện các quy hoạch chiến lược, thúc đẩy phát triển đô thị theo mô hình TOD gắn với hệ thống đường sắt đô thị, đồng thời đẩy nhanh chương trình chỉnh trang nhà ven kênh rạch nhằm cải thiện chất lượng sống cho người dân.