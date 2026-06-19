Chi hơn 29.300 tỷ đồng làm các dự án 'mặt tiền' TPHCM

TPO - Dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng có tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 29.300 tỷ đồng, vừa được HĐND TPHCM thông qua chủ trương đầu tư.

Chiều 19/6, tại kỳ họp thứ ba HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, các đại biểu đã biểu quyết thông qua chủ trương đầu tư dự án công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Hình thành công viên văn hóa ven sông

Theo tờ trình của UBND TPHCM, nhiều năm qua thành phố liên tục đẩy mạnh phát triển các công viên công cộng, chuyển đổi các khu đất bỏ trống hoặc các quỹ đất dự kiến phát triển thương mại, nhà ở sang mục đích phục vụ cộng đồng.

Đối với khu vực Bến Nhà Rồng - Khánh Hội, TPHCM chủ trương phát triển không gian xanh, công trình văn hóa và cảnh quan ven sông thay vì khai thác theo hướng thương mại hóa. Chủ trương này nhận được sự đồng thuận lớn từ người dân.

Khu vực Bến Nhà Rồng nhìn từ trên cao. Ảnh: Duy Anh

Dự án được kỳ vọng sẽ tạo nên một trục công viên văn hóa liên tục dọc bờ Tây sông Sài Gòn, kết nối từ khu vực Ba Son, Bến Bạch Đằng đến Bến Nhà Rồng - Khánh Hội. Đây là khu vực được xem là "mặt tiền" của TPHCM, nơi tập trung nhiều công trình biểu tượng, đồng thời là điểm đến quen thuộc của du khách trong và ngoài nước.

Theo quy hoạch sơ bộ, tại khu vực Bến Nhà Rồng - Khánh Hội sẽ hình thành công viên văn hóa quy mô lớn với hệ thống cây xanh, quảng trường, công trình nghệ thuật, không gian sinh hoạt cộng đồng, các khu dịch vụ hỗ trợ và cầu đi bộ bắc qua sông Sài Gòn kết nối với Bến Bạch Đằng.

Một trong những mục tiêu quan trọng của dự án là mở rộng không gian Bảo tàng Hồ Chí Minh - Bến Nhà Rồng, nơi gắn với sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước năm 1911.

Theo quy hoạch, các kho bãi, nhà xưởng cũ của cảng Sài Gòn sẽ được chuyển đổi thành công viên và không gian văn hóa công cộng. Thành phố cũng nghiên cứu phục dựng tàu Amiral Latouche-Tréville phục vụ tham quan, đồng thời cải tạo trụ sở Cảng Sài Gòn thành không gian trưng bày, lưu trữ hiện vật và tổ chức sự kiện.

Làm cầu đi bộ, hầm chui, trung tâm thương mại ngầm

Không chỉ là dự án công viên, dự án còn bao gồm hàng loạt hạng mục hạ tầng giao thông quan trọng nhằm giải quyết áp lực kết nối giữa trung tâm thành phố với khu Nam.

Theo đó, đường Nguyễn Tất Thành sẽ được mở rộng từ 8 lên 10 làn xe. Thành phố cũng dự kiến xây dựng hầm chui Hoàng Diệu, xây mới cầu Tân Thuận 1 với quy mô 6 làn xe, mở rộng cầu Tân Thuận 2 lên 8 làn xe và nâng cấp các tuyến đường kết nối về phía quận 7 (cũ), Nhà Bè.

Bên phía Bến Bạch Đằng, dự án sẽ ngầm hóa một phần đường Tôn Đức Thắng, xây dựng bãi đậu xe ngầm, trung tâm thương mại ngầm, mở rộng không gian ven sông, nâng cấp kè và các công trình phục vụ người dân.

Một góc "khu đất vàng" Khánh Hội. Ảnh: Duy Anh

Một điểm nhấn đáng chú ý của dự án là việc xây dựng cầu đi bộ kết nối khu vực Bến Nhà Rồng - Khánh Hội với Bến Bạch Đằng, góp phần hoàn thiện không gian công cộng liên hoàn dọc sông Sài Gòn.

Công trình được kỳ vọng sẽ trở thành tuyến kết nối thuận tiện giữa hai bờ không gian văn hóa ven sông, giúp người dân và du khách dễ dàng tiếp cận các công viên, quảng trường, khu trưng bày và các hoạt động cộng đồng.

Khi hoàn thành, cầu đi bộ không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại mà còn có thể trở thành điểm ngắm cảnh, trải nghiệm cảnh quan sông Sài Gòn, bổ sung thêm một sản phẩm du lịch và không gian sinh hoạt công cộng mới cho khu vực trung tâm TP.HCM.

Theo hồ sơ trình HĐND TPHCM, dự án có tổng diện tích sử dụng đất và mặt nước khoảng 73,3 ha, tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 29.317 tỷ đồng.

Dự án được chia thành 5 hợp phần gồm: xây dựng Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng; chỉnh trang cảnh quan khu vực Khánh Hội; nâng cấp hạ tầng giao thông trục Nguyễn Tất Thành; đầu tư cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng kết hợp nâng cấp trục Tôn Đức Thắng; và công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Nhà đầu tư sẽ tự huy động 100% nguồn vốn thực hiện dự án, trong đó vốn chủ sở hữu tối thiểu 15%, phần còn lại là vốn huy động hợp pháp khác.

Thành phố dự kiến thanh toán cho nhà đầu tư bằng quỹ đất và ngân sách nhà nước sau khi công trình hoàn thành. Giá trị quỹ đất thanh toán dự kiến khoảng 19.095 tỷ đồng, phần thanh toán từ ngân sách khoảng 10.222 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn tất các thủ tục chuẩn bị đầu tư trong năm 2026, triển khai xây dựng từ quý III/2026 đến quý II/2029.

​