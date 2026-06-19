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Xã hội

Hà Nội: Đẩy mạnh chuỗi giá trị gạo hữu cơ Đồng Phú

Phùng Linh

Trong bối cảnh ngành nông nghiệp tăng tốc chuyển đổi cấu trúc sản xuất, mô hình gạo hữu cơ Đồng Phú khẳng định tính thời sự vững chắc nhờ sự đồng hành toàn diện của doanh nghiệp từ cánh đồng đến tay người tiêu dùng.

Hiện nay, ngành nông nghiệp Việt Nam nói chung và Thủ đô nói riêng đang đứng trước bước ngoặt lớn: chuyển mạnh từ tư duy sản xuất thuần túy sang tư duy kinh tế nông nghiệp. Việc nâng cao giá trị nông sản không còn bó hẹp ở mục tiêu tăng năng suất, tăng sản lượng mà đã hướng tới việc xây dựng những chuỗi giá trị bền vững, an toàn, thân thiện với môi trường nhằm đáp ứng tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của thị trường.

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Phó Chủ tịch UBND xã Hoà Phú Đỗ Xuân Tình phát biểu tại hội nghị.

Trong xu thế nông nghiệp xanh và phát triển bền vững đang trở thành kim chỉ nam cho mọi hành động. Mô hình liên kết chiến lược giữa Công ty Cổ phần Kinh doanh Chế biến Nông sản Bảo Minh và Hợp tác xã Nông nghiệp Hữu cơ Đồng Phú (xã Hòa Phú) là một điểm sáng tiêu biểu cho mô hình phát triển nông nghiệp hữu cơ theo chuỗi giá trị khép kín hiện nay. Từ năm 2021, Công ty Bảo Minh đã ký kết hợp tác chiến lược với Hợp tác xã Nông nghiệp Hữu cơ Đồng Phú trong giai đoạn 2021 – 2031 nhằm xây dựng vùng nguyên liệu lúa hữu cơ quy mô lớn và phát triển chuỗi giá trị bền vững từ sản xuất đến tiêu thụ.

Người dân Hòa Phú đã được tiếp cận với tư duy và phương thức sản xuất hữu cơ từ năm 2012 thông qua dự án Pamci, một chương trình do Trường Đại học Tokyo hỗ trợ thí điểm cho nhóm nông dân tại thôn Thượng Phúc. Từ 5 ha ban đầu sau khi kết thúc dự án, đến nay Hợp tác xã Nông nghiệp Hữu cơ Đồng Phú đã nhân rộng và duy trì diện tích 65 ha. Đặc biệt, với sự hỗ trợ của các Sở ban ngành, chính quyền địa phương, sự đồng hành của doanh nghiệp, vùng trồng lúa hữu cơ Đồng Phú đã đạt chứng nhận USDA Organic của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ. Đây là một trong những tiêu chuẩn hữu cơ khắt khe, uy tín và có giá trị hàng đầu thế giới. Chứng nhận này đã giúp mở cánh cửa đưa hạt gạo Hà Nội tự tin tiếp cận, cạnh tranh tại các thị trường khó tính bậc nhất như Mỹ và các quốc gia phát triển khác.

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Các đại biểu tham quan, khảo sát quy trình canh tác tại vùng trồng lúa hữu cơ Đồng Phú - dòng gạo đang mang lại giá trị kinh tế cao cho nhà nông.

Nhằm tôn vinh những thành quả to lớn trong hành trình phát triển nông nghiệp hữu cơ, đồng thời kết nối chặt chẽ các mắt xích "5 nhà" gồm: Doanh nghiệp – Nhà khoa học – Nhà quản lý – Hợp tác xã – Người nông dân, vừa qua, "Ngày hội lúa Japonica hữu cơ 2026" đã được tổ chức trang trọng ngay tại xã Hòa Phú. Sự kiện không chỉ là mừng cho một mùa vàng thắng lợi mà còn là nơi lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về nền nông nghiệp xanh, bền vững.

Theo bà Bùi Thị Hạnh Hiếu – Tổng Giám đốc Công ty Bảo Minh – phát triển nông nghiệp bền vững bắt buộc phải bắt đầu từ gốc – tức là vùng nguyên liệu; việc xây dựng thương hiệu nông sản phải dựa trên chất lượng thực tế và niềm tin của người tiêu dùng, từ sự minh bạch tuyệt đối. Chính vì vậy, doanh nghiệp luôn cam kết kiên trì đồng hành cùng người nông dân thông qua việc hỗ trợ kỹ thuật canh tác, bao tiêu toàn bộ sản phẩm và sẵn sàng thu mua với mức giá cao hơn thị trường khi nông dân đáp ứng đúng các tiêu chuẩn chất lượng cam kết. Đây chính là bệ đỡ, là nền tảng cốt lõi giúp duy trì, mở rộng các vùng sản xuất lúa chất lượng cao, an toàn và hữu cơ.

Thời gian tới, định hướng của doanh nghiệp là mở rộng cơ cấu giống, đưa vào thử nghiệm và phát triển các dòng gạo có giá trị kinh tế cao như nếp đặc sản, gạo thảo dược, giống lúa chất lượng cao ST25... nhằm phục vụ tối đa xu hướng tiêu dùng xanh và xuất khẩu. Mục tiêu là tối ưu hóa giá trị trên từng đơn vị diện tích, mở ra sinh kế bền vững cho người dân và nâng cao sức cạnh tranh của nông sản Thủ đô. Bên cạnh đó, việc đầu tư hệ thống nhà máy chế biến hiện đại đặt ngay tại vùng nguyên liệu sẽ là chìa khóa để hoàn thiện chuỗi giá trị khép kín từ sản xuất, chế biến sâu đến tiêu thụ. Mô hình chiến lược "vùng nguyên liệu sạch – nhà máy sạch – quy trình sạch – sản phẩm sạch – tiêu dùng xanh" được kỳ vọng sẽ giải quyết triệt để các bài toán khắt khe của thị trường về chất lượng, khả năng truy xuất nguồn gốc và tính bền vững của sản phẩm.

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Bà Bùi Thị Hạnh Hiếu – Tổng Giám đốc Công ty Bảo Minh phát biểu tại hội nghị.

Phương thức canh tác hữu cơ mang lại những giá trị bền vững như: cải tạo đất, phục hồi hệ sinh thái đồng ruộng, môi trường sống và sản xuất trở nên an toàn hơn; Người nông dân không còn phải thường xuyên tiếp xúc với hóa chất độc hại, sức khỏe cộng đồng được bảo vệ; Nhờ sự bao tiêu ổn định từ doanh nghiệp, thu nhập của bà con tăng trưởng rõ rệt, đạt bình quân khoảng 185 triệu đồng/ha/năm, cao gần gấp đôi so với phương thức canh tác truyền thống trước đây.

Để tạo điều kiện tốt nhất thu hút các nhà đầu tư, chính quyền xã Hòa Phú cũng đã chủ động triển khai hàng loạt chính sách đồng bộ. Từ việc xây dựng quy hoạch mở rộng diện tích sản xuất hữu cơ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong nhân dân để tích tụ ruộng đất sản xuất tập trung quy mô lớn, cho đến việc đầu tư nâng cấp đồng bộ hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng. Việc kết hợp chặt chẽ với doanh nghiệp để bao tiêu sản phẩm, đa dạng hóa sản phẩm chính là cơ hội vàng để nâng cao chất lượng cuộc sống và ổn định kinh tế cho các hộ nông dân trên địa bàn.

Trong xu thế hội nhập kinh tế sâu rộng, lợi thế cạnh tranh của ngành lúa gạo rõ ràng không còn nằm ở sản lượng mà phụ thuộc vào chất lượng, giá trị thương hiệu và sự khác biệt. Khi các mắt xích trong chuỗi liên kết ngày càng thắt chặt, hạt gạo Hà Nội chắc chắn sẽ còn vươn xa, khẳng định vị thế thương hiệu Việt trên bản đồ nông sản thế giới.

Phùng Linh
#gạo hữu cơ #Hà Nội #Đồng Phú #chuỗi giá trị #nông nghiệp bền vững #thị trường quốc tế #nông sản

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