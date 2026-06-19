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Xuân Nghi đeo vàng trĩu cổ

Trạch Dương

TPO - Lễ vu quy của ca sĩ Xuân Nghi và chồng Nhật Minh diễn ra sáng 19/6. Nữ ca sĩ diện áo dài truyền thống, nhận sính lễ vàng từ nhà trai trước sự chứng kiến của gia đình và bạn bè thân thiết.

Ngày 19/6, ca sĩ Xuân Nghi tổ chức lễ vu quy tại nhà riêng ở TPHCM trong không khí ấm cúng, trang trọng. Không gian buổi lễ được trang trí cầu kỳ với nhiều hoa tươi, lấy tông màu xanh và hồng làm chủ đạo.

Trong ngày đặc biệt, Xuân Nghi chọn áo dài truyền thống, thiết kế tối giản nhưng thanh lịch. Nữ ca sĩ trang điểm nhẹ, để tóc dài, khoe vẻ rạng rỡ trong ngày trọng đại. Chú rể Nhật Minh diện áo dài trắng đồng điệu.

Tại lễ vu quy, cặp vợ chồng thực hiện nghi thức cưới hỏi truyền thống. Trước sự chứng kiến của hai bên gia đình, cha mẹ cô dâu và chú rể trao quà, vàng cưới cùng những lời chúc phúc.

Xuân Nghi và chồng kỹ sư trong lễ vu quy.

Xuân Nghi được trao nhiều món trang sức vàng như vòng cổ, kiềng, hoa tai và của hồi môn giá trị. Fan nhận xét nữ ca sĩ đeo vàng trĩu cổ trong ngày vui. Xuân Nghi hài hước chia sẻ "sức nặng" của sính lễ khi lấy chồng, khiến nhiều khách mời bật cười.

Đông đảo khán giả và đồng nghiệp gửi lời chúc mừng đến nữ ca sĩ. Nhiều người bày tỏ sự xúc động khi "bé Xuân Nghi" đã trưởng thành và có hạnh phúc riêng.

Hôn lễ của Xuân Nghi và chồng người Mỹ tiếp tục được tổ chức tại Việt Nam và Mỹ trong thời gian tới. Ngày trọng đại của diễn viên có sự tham dự của nhiều nghệ sĩ - chị đẹp thân thiết như DJ Mie, Ngọc Thanh Tâm, Ngọc Phước, Dương Hoàng Yến, Gil Lê, Xoài Non, Vũ Ngọc Anh.

Xuân Nghi và Nhật Minh có hơn 4 năm gắn bó trước khi quyết định tiến tới hôn nhân. Ngày 27/2, Nhật Minh cầu hôn nữ ca sĩ.

Chuyện tình của cả hai bắt đầu sau khi Xuân Nghi vượt qua cú sốc tình cảm. Hai người quen nhau từ nhỏ trước khi hẹn hò và tiến tới hôn nhân. Gia đình hai bên cũng thân thiết và luôn ủng hộ mối quan hệ.

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Nữ ca sĩ nhận quà sính lễ từ hai bên gia đình.

Chồng của Xuân Nghi là kỹ sư công nghệ, đang sống và làm việc tại Mỹ. Nữ ca sĩ nhiều lần chia sẻ bạn đời mang đến cho cô cảm giác bình yên, an toàn và được sống đúng với bản thân. Chị đẹp nói thêm cô có người đồng hành, học được cách quan tâm sức khỏe, duy trì lối sống lành mạnh và cân bằng giữa công việc với cuộc sống cá nhân.

Xuân Nghi sinh năm 1994, là một trong những ca sĩ nhí nổi tiếng của thế hệ 8X, 9X. Cô bộc lộ năng khiếu nghệ thuật và phát hành album riêng khi mới 9 tuổi. Ngoài âm nhạc, cô tham gia diễn xuất trong các bộ phim như Hoa ngũ sắc, Lối rẽ, Sơn ca không hát. Khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, Xuân Nghi sang Mỹ du học và định cư.

Nữ ca sĩ theo học ngành Công nghiệp Âm nhạc và Marketing tại Đại học Southern California. Cô làm nhiều công việc khác nhau như phục vụ quán ăn, bán trà sữa hay dạy tiếng Anh để trang trải cuộc sống. Gần đây, Xuân Nghi hoạt động trở lại ở Việt Nam. Cô tham gia chương trình Chị đẹp đạp gió, duy trì công việc ở cả Việt Nam và Mỹ.

Trạch Dương
#Lễ vu quy truyền thống #Nghi thức cưới hỏi Việt Nam #Chuyện tình ca sĩ Xuân Nghi #Ý nghĩa sính lễ vàng cưới #Hạnh phúc và trưởng thành

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