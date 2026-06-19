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Nối thành công bàn tay đứt lìa của nam thanh niên

An Yên

TPO - Trong lúc làm việc, nam thanh niên 21 tuổi ở TPHCM bị máy cưa cắt đứt lìa bàn tay trái. Sau 6 giờ phẫu thuật, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa đã nối thành công chi thể bị đứt lìa cho bệnh nhân.

Ngày 19/6, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa (TPHCM) cho biết, các bác sĩ tại đây vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nối lại bàn tay bị đứt lìa cho bệnh nhân N.T.L. (21 tuổi, trú phường Phú Mỹ, TPHCM) sau tai nạn lao động nghiêm trọng.

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Ê-kip bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật Ảnh:CTV

Trước đó, ngày 17/6, anh L. được đưa vào Khoa Cấp cứu trong tình trạng bàn tay trái bị máy cưa cắt đứt rời cổ tay. Thời điểm nhập viện cách tai nạn khoảng 30 phút.

Theo các bác sĩ, dù phần chi thể đứt lìa chưa được bảo quản đúng theo khuyến cáo y khoa, song thời gian vận chuyển ngắn đã tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình cấp cứu và điều trị.

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Bàn tay nam thanh niên bị đứt lìa do tai nạn lao động

Ngay sau khi tiếp nhận người bệnh, ê-kíp bác sĩ nhanh chóng đánh giá mức độ tổn thương, thực hiện các xét nghiệm cần thiết và kích hoạt quy trình phẫu thuật cấp cứu nối chi thể đứt lìa.

Trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ xác định hệ thống mạch máu tại vị trí tổn thương không thể nối trực tiếp. Ê-kíp phải lấy một đoạn tĩnh mạch ở chân bệnh nhân để ghép nối, tái lập tuần hoàn máu cho bàn tay bị đứt lìa.

Đây là kỹ thuật vi phẫu phức tạp, đòi hỏi độ chính xác rất cao trong từng thao tác.

Sau hơn 6 giờ phẫu thuật liên tục, các bác sĩ Khoa Ngoại Chấn thương Chỉnh hình phối hợp cùng ê-kíp Gây mê hồi sức đã tiến hành kết hợp xương, khâu nối gân, thần kinh, động mạch và tĩnh mạch dưới kính hiển vi phẫu thuật.

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Sau phẫu thuật, cổ tay và bàn tay ghi nhận dấu hiệu tưới máu tốt

Sau khi hoàn tất quá trình tái tạo, tuần hoàn máu tới bàn tay được phục hồi thành công.

Hiện bệnh nhân tiếp tục được theo dõi, điều trị tích cực tại bệnh viện. Sau phẫu thuật, cổ tay và bàn tay ghi nhận dấu hiệu tưới máu tốt.

Các bác sĩ khuyến cáo, trường hợp đứt lìa chi thể vẫn có cơ hội nối lại thành công nếu người bệnh được đưa tới cơ sở y tế có khả năng vi phẫu trong thời gian sớm nhất và phần chi thể đứt lìa được bảo quản đúng cách. Thời gian từ khi xảy ra tai nạn đến lúc được phẫu thuật là yếu tố quyết định lớn đến khả năng phục hồi sau điều trị.

An Yên
#tay trái #đứt lìa #nam thanh niên #tai nạn lao động #TPHCM #Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa

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