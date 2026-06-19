Synbiotic mở ra hướng mới hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh ở trẻ nhỏ

Các bằng chứng khoa học mới cho thấy Synbiotic – sự kết hợp giữa Probiotic và Prebiotic – có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ cân bằng hệ vi sinh đường ruột, góp phần xây dựng nền tảng tiêu hóa và miễn dịch cho trẻ trong những năm đầu đời.

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Hệ vi sinh đường ruột của trẻ nhỏ chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như phương thức sinh, dinh dưỡng, môi trường sống và việc sử dụng kháng sinh. Đặc biệt, trẻ sinh mổ có thể gặp nhiều thách thức trong quá trình hình thành hệ vi sinh do ít tiếp xúc với hệ vi sinh tự nhiên từ mẹ.

Theo các chuyên gia, bên cạnh việc tuân thủ chỉ định điều trị y tế, việc hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột sau những tác động này cũng ngày càng được quan tâm nhằm giúp trẻ phát triển khỏe mạnh hơn.

Synbiotic được xem là giải pháp dinh dưỡng có tính cộng hưởng khi kết hợp Probiotic – các lợi khuẩn có lợi cho đường ruột – cùng Prebiotic, nguồn dưỡng chất giúp nuôi dưỡng và hỗ trợ sự phát triển của lợi khuẩn. Nhờ đó, Synbiotic góp phần duy trì sự cân bằng hệ vi sinh hiệu quả hơn.

Nhãn hàng Aptamil ứng dụng công thức Synbiotic đặc chế với Probiotic B. breve M-16V và chất xơ Prebiotic scGOS/lcFOS theo tỷ lệ 9:1. Các nghiên cứu lâm sàng như JULIUS 1, JULIUS 2 và DRAGON ghi nhận khả năng hỗ trợ phục hồi và duy trì hệ vi sinh đường ruột ở trẻ sinh mổ.

Với nền tảng nghiên cứu khoa học hơn 100 năm về dinh dưỡng, Danone cùng Aptamil tiếp tục phát triển các giải pháp dinh dưỡng đầu đời, đồng hành cùng gia đình Việt trong hành trình hỗ trợ chăm sóc sức khỏe tiêu hóa và miễn dịch cho trẻ nhỏ.

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