Baby Love Capycapy: Dòng tã tiết kiệm thời bão giá, thấm hút vượt trội suốt nhiều giờ

Khi các khoản chi tiêu ngày càng cần được tính toán kỹ lưỡng, thì việc chọn một loại bỉm vừa đảm bảo chất lượng, vừa phù hợp túi tiền trở thành nỗi trăn trở của nhiều gia đình trẻ. Nhận thấy nhu cầu “hiện đại” này, Diana Unicharm đã cho ra mắt Baby Love Capycapy, sản phẩm sở hữu khả năng thấm hút vượt trội nhưng vẫn giữ mức giá hợp lý, giúp mẹ yên tâm hơn trong hành trình chăm con mỗi ngày.

Điều gì ở Baby Love Capycapy khiến các mẹ bị thu hút?

● Thấm hút vượt trội lên đến 12 giờ, tốc độ thấm hút siêu nhanh, lõi to ngang giúp tăng diện tích thấm hút.

● Cấu trúc lõi SAP SHEET chỉ mỏng 3mm, đem lại cảm giác thoải mái cho bé.

● Phần thun chân co giãn linh hoạt, ôm sát cơ thể, vách ngăn chống tràn tối đa.

● Thun bụng 360 độ co giãn, giúp giảm độ căng đai chun, ôm vừa vặn, tránh tình trạng hằn da .

● Vạch báo tã đầy giúp mẹ tiện theo dõi và thay tã

● Mức giá hợp lý, phù hợp sử dụng lâu dài

Nhẹ nhàng, nâng niu làn da của bé trong từng giai đoạn

Khi chọn bỉm cho con, cảm giác thoải mái của bé luôn là điều được nhiều mẹ quan tâm hàng đầu. Với lõi SAP SHEET siêu mỏng chỉ 3mm, Baby Love Capycapy mang lại sự êm ái, nhẹ nhàng, hạn chế cảm giác bí bách khi mặc trong thời gian dài. Đây là yếu tố quan trọng hỗ trợ bảo vệ làn da còn non nớt của bé trong từng giai đoạn phát triển.

Không chỉ mỏng nhẹ, sản phẩm còn sở hữu khả năng thấm hút vượt trội lên đến 12 giờ. Cấu trúc lõi to ngang giúp phân bổ chất lỏng đồng đều, hạn chế vón cục, nguyên nhân khiến bề mặt tã ẩm ướt và dễ gây hăm. Nhờ đó, vùng da của bé luôn được giữ khô thoáng suốt cả ngày dài.

Không ít mẹ từng trăn trở với nỗi lo tã tràn khi bé bắt đầu vận động nhiều như lẫy, bò hay tập đi. Hiểu được điều đó, Baby Love Capycapy đã tối ưu khả năng chống tràn cùng thiết kế ôm vừa vặn:

● Vách ngăn chống tràn linh hoạt, ôm sát cơ thể

● Thun chân co giãn, hạn chế xô lệch khi bé cử động

● Thun bụng 360°, giúp tã vừa vặn mà vẫn mềm mại, không gây hằn da

Nhờ thiết kế này, tã luôn ôm gọn theo từng chuyển động của bé, giảm thiểu rò rỉ hiệu quả. Bé có thể ngủ ngon hơn, vận động thoải mái hơn, còn mẹ cũng bớt đi một nỗi lo quen thuộc mỗi ngày.

Bên cạnh đó, sản phẩm được thiết kế với đa dạng size theo từng giai đoạn phát triển, giúp bố mẹ lựa chọn phù hợp với cân nặng và nhu cầu của bé. Vạch báo tã đầy cũng là một điểm cộng tiện lợi, hỗ trợ theo dõi thời điểm cần thay tã, giúp việc chăm sóc bé trở nên chủ động hơn.

Lựa chọn “vừa túi tiền” nhưng vẫn đảm bảo chăm sóc toàn diện cho bé

Không phải lúc nào “đắt nhất” cũng là “phù hợp nhất”. Với nhiều gia đình trẻ, một sản phẩm cân bằng giữa chất lượng và chi phí mới thực sự là lựa chọn đáng cân nhắc. Baby Love Capycapy không chỉ đáp ứng tốt các nhu cầu cơ bản như khô thoáng, chống tràn, êm ái mà còn mang lại lợi thế về giá. Khi tính toán theo thời gian dài, mức chi phí hợp lý trên từng miếng tã giúp bố mẹ dễ dàng duy trì sử dụng mà không phải đắn đo mỗi lần mua.

Hiện sản phẩm đã có mặt rộng rãi tại các cửa hàng mẹ và bé trên toàn quốc cũng như các kênh thương mại điện tử, giúp bố mẹ dễ dàng tìm mua và lựa chọn phiên bản phù hợp cho bé.

​