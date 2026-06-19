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Sức khỏe

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc cứu sống bệnh nhân ngừng tuần hoàn nhờ kỹ thuật tim phổi nhân tạo

P.V

Nam bệnh nhân 37 tuổi rơi vào tình trạng ngừng tuần hoàn do nhồi máu cơ tim đã được cứu sống nhờ kỹ thuật tim phổi nhân tạo ngoài cơ thể VA ECMO tại BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh.

Bệnh nhân trẻ đột ngột ngừng tim

Bệnh nhân nam 37 tuổi đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc vì xuất hiện những cơn co giật kéo. Theo người nhà, trước đó trong 2 ngày bệnh nhân xuất hiện 3 - 4 cơn co giật mỗi ngày, mỗi cơn kéo dài khoảng 2 - 3 phút. Người bệnh không có tiền sử tim mạch hay bệnh lý nền nghiêm trọng.

Trong quá trình theo dõi tại viện, bệnh nhân bất ngờ co giật, mất ý thức. Các bác sĩ nhanh chóng xác định bệnh nhân bị ngừng tim. Ngay lập tức hệ thống báo động khẩn cấp nội viện (Code Blue) được kích hoạt. Toàn bộ ê kíp gồm bác sĩ các chuyên khoa hồi sức cấp cứu, tim mạch can thiệp… nhanh chóng vào cuộc, tiến hành cấp cứu ngừng tuần hoàn, sốc điện phá rung tại chỗ, hồi sinh tim phổi nâng cao rồi nhanh chóng chuyển bệnh nhân đến phòng chụp mạch DSA để can thiệp chuyên sâu.

Theo ThS.BS Trần Quang Đăng - Khoa Hồi sức tích cực - Thận nhân tạo BVĐK Hồng Ngọc Phúc Trường Minh: “Đây là trường hợp bệnh rất nặng, diễn biến nhanh. Nếu không được cấp cứu kịp thời, nguy cơ tử vong là rất cao”.

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Ekip đang tiến hành đặt máy tạo nhịp và VA-ECMO cho người người bệnh

Triển khai VA-ECMO - kỹ thuật hồi sức chuyên sâu trong “thời gian vàng”

Kết quả chụp mạch vành cấp cứu cho thấy người bệnh bị nhồi máu cơ tim cấp do huyết khối động mạch vành. Thời điểm này bệnh nhân rơi vào tình trạng sốc tim rất nặng. Ê kíp bác sĩ nhanh chóng tiến hành hút huyết khối mạch vành, đặt máy tạo nhịp tim và triển khai đặt tim phổi nhân tạo VA ECMO ngay tại phòng DSA để cấp cứu cho người bệnh.

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Anh M được theo dõi liên tục trong thời gian nằm Hồi sức tích cực

Theo các chuyên gia, VA ECMO là hệ thống tim phổi nhân tạo ngoài cơ thể, có chức năng hỗ trợ đồng thời cả tim và phổi trong các trường hợp nguy kịch như sốc tim nặng, ngừng tuần hoàn, suy tim tối cấp, rối loạn nhịp tim ác tính... Máu được đưa ra ngoài cơ thể để oxy hóa rồi bơm trở lại động mạch nhằm duy trì sự sống khi tim gần như không còn khả năng hoạt động.

Đây là kỹ thuật hồi sức chuyên sâu rất phức tạp, không phải cơ sở y tế nào cũng có thể triển khai thường quy. Quá trình thực hiện đòi hỏi hệ thống hồi sức mạnh, trang thiết bị hiện đại cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa như hồi sức tích cực, tim mạch can thiệp, gây mê hồi sức.

"Đặt tim phổi nhân tạo là kỹ thuật khó, đòi hỏi tay nghề và chuyên môn cao của ê kíp điều trị. Bên cạnh đó, việc sở hữu hệ thống DSA hiện đại giúp bộc lộ rõ cấu trúc mạch máu, hỗ trợ quá trình đặt ECMO diễn ra thuận lợi và chính xác hơn", bác sĩ Đăng cho biết.

Việc vừa can thiệp tim mạch vừa triển khai ECMO ngay tại phòng DSA giúp rút ngắn thời gian xử trí, tối ưu "thời gian vàng" trong cấp cứu các trường hợp suy tuần hoàn nguy kịch.

Làm chủ kỹ thuật hồi sức chuyên sâu, gia tăng cơ hội sống cho bệnh nhân nguy kịch

Sau khi được hỗ trợ VA ECMO kết hợp thở máy và hồi sức tích cực, tình trạng của bệnh nhân dần cải thiện.

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Người bệnh chụp ảnh cùng tập thể bác sĩ trước khi xuất viện

Đáng chú ý, nhờ được triển khai sớm kỹ thuật tim phổi nhân tạo, chỉ sau 60 giờ, người bệnh được kết ECMO - sớm hơn so với nhiều trường hợp tương tự thường phải phụ thuộc máy khoảng 72 giờ hoặc hơn.

Theo các bác sĩ, ngoài việc được cấp cứu và can thiệp trong thời gian vàng, sự theo dõi sát sao các chỉ số huyết động, oxy máu cùng điều chỉnh hồi sức phù hợp là những yếu tố quan trọng giúp người bệnh hồi phục nhanh chóng.

Hiện nay, VA ECMO là kỹ thuật chỉ được triển khai tại một số cơ sở y tế có đủ năng lực chuyên môn và trang thiết bị chuyên sâu. Việc làm chủ kỹ thuật này cho phép BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh tiếp nhận và xử trí hiệu quả nhiều trường hợp nguy kịch như sốc tim, suy tuần hoàn cấp hoặc ngừng tuần hoàn đột ngột.

Theo BSCKI Đinh Quốc Anh - Trưởng khoa Cấp cứu BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh: “Việc xây dựng đội ngũ bác sĩ được đào tạo chuyên sâu, hệ thống hồi sức đồng bộ cùng cơ chế phối hợp liên chuyên khoa là những yếu tố then chốt giúp triển khai hiệu quả các kỹ thuật hồi sức chuyên sâu như VA ECMO. Qua đó, gia tăng cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân nặng trong những tình huống đe dọa tính mạng.”

BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh đạt chứng chỉ ACHS International về Tiêu chuẩn chăm sóc sức khỏe và là Trung tâm đào tạo ngoại khoa theo chuẩn Hiệp hội Phẫu thuật Hoàng Gia Anh (RCS) - Bảo chứng cho chất lượng thăm khám và điều trị bệnh an toàn, chuẩn Quốc tế, mang đến sự an tâm tối đa cho người bệnh.

• Địa chỉ: Số 8 Châu Văn Liêm, phường Từ Liêm, Hà Nội

• Hotline: 0911 858 626

P.V
#tim phổi nhân tạo #VA ECMO #cấp cứu tim #suy tuần hoàn #nhồi máu cơ tim #bệnh viện Hồng Ngọc #đột quỵ

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