Bí thư Thái Nguyên: Báo chí đồng hành đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số

TPO - Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên khẳng định, tỉnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp thông tin kịp thời để các cơ quan báo chí thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền; đồng hành, mong muốn báo chí tiếp tục đồng hành cùng địa phương đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Chiều 19/6, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên tổ chức Gặp mặt các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 101 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026) và trao Giải thưởng Báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Thái Nguyên lần thứ II - năm 2026.

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên tặng hoa chúc mừng đại diện các cơ quan báo chí

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các cơ quan báo chí và đội ngũ người làm báo đã luôn đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh; kịp thời tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên tặng bằng khen cho các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác tuyên truyền về Thái Nguyên

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng khẳng định tỉnh Thái Nguyên sẽ tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp thông tin kịp thời để các cơ quan báo chí thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền đồng thời, mong muốn báo chí đồng hành cùng địa phương đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Ban tổ chức trao giải cho các tác giải đoạt Giải A- Giải báo chí Huỳnh Thúc Kháng

Tại chương trình, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đã trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác tuyên truyền về tỉnh Thái Nguyên năm 2026.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức cũng trao Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Thái Nguyên lần thứ II - năm 2026, nhằm ghi nhận, tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc đối với sự phát triển của tỉnh.

Theo đó, Ban Tổ chức đã vinh danh 38 tác phẩm đoạt Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng, gồm: 4 giải A, 7 giải B, 11 giải C và 16 giải Khuyến khích.