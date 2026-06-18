Thái Nguyên công bố điểm chuẩn vào lớp 10, cao nhất 25 điểm

TPO - Sở GD&ĐT công bố điểm chuẩn vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027 đối với 42 trường trên địa bàn tỉnh. Trong đó, điểm chuẩn nguyện vọng 1 cao nhất là Trường THPT Lương Ngọc Quyến với 25 điểm.

Ngày 18/6, Sở GD&ĐT Thái Nguyên đã ban hành Quyết định phê duyệt điểm chuẩn và danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027.

Theo đó, điểm chuẩn nguyện vọng 1 cao nhất là Trường THPT Lương Ngọc Quyến (25 điểm); tiếp đó là các trường THPT Chu Văn An (23,75 điểm); THPT Thái Nguyên (22 điểm); THPT Gang Thép (21,5 điểm).

Một số trường THPT khác có mức điểm chuẩn nguyện vọng 1 từ 19 điểm trở lên gồm: THPT Dương Tự Minh (20,5 điểm); THPT Lê Hồng Phong (20,25 điểm).

Sở GD&ĐT Thái Nguyên cho biết, tổng chỉ tiêu tuyển sinh của 42 trường THPT năm học 2026- 2027 là 16.965 học sinh. Trong đó, 38 trường đã tuyển đủ chỉ tiêu nguyện vọng 1 với 16.777 học sinh.

4 trường còn tổng cộng 188 chỉ tiêu dành cho nguyện vọng 2, gồm: THPT Đội Cấn, THPT Khánh Hòa, THPT Dương Tự Minh và THPT Thái Nguyên.

Trước đó, Sở GD&ĐT Thái Nguyên cũng đã công bố điểm trúng tuyển vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Thái Nguyên năm học 2026 - 2027.

Các thí sinh tại Thái Nguyên thi tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2026- 2027

Theo đó, điểm chuẩn trúng tuyển vào các môn chuyên dao động từ 49,50 đến 59,90 điểm. Trong đó, môn chuyên Tiếng Anh có điểm chuẩn cao nhất với 59,90 điểm; tiếp đến là chuyên Hóa (59,75 điểm); chuyên Sinh học (55 điểm); chuyên Toán (54,75 điểm)...

Năm học 2026-2027, Trường THPT Chuyên Thái Nguyên tuyển sinh theo 13 môn chuyên, với 1.808 thí sinh đăng ký dự thi. Căn cứ kết quả thi, có 490 thí sinh trúng tuyển.

Ngoài ra, Sở GD&ĐT Thái Nguyên cũng công bố điểm chuẩn vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Bắc Kạn năm học 2026 - 2027.

Theo đó, có 176 học sinh trúng tuyển vào Trường THPT Chuyên Bắc Kạn (đạt tỷ lệ 33,78%). Trong đó, điểm chuẩn trúng tuyển cao nhất là môn chuyên Tiếng Anh với 49,70 điểm.

Căn cứ điểm chuẩn và danh sách đã được phê duyệt, Sở GD&ĐT Thái Nguyên yêu cầu các trường tổ chức tiếp nhận học sinh trúng tuyển theo hướng dẫn.